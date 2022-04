שלי הוד מויאל (38), נשואה + 4, גרה בתל אביב. ייסדה את קרן ההון־סיכון iAngels בשותפות לפני שמונה שנים ומאז מכהנת גם כמנכ"לית. קודם לכן שימשה במגוון תפקידים בעולם המחקר וההשקעות בגולדמן זאקס, UBS ובקרן הגידור Avenue Capital. חובבת יין ואף סומליירית בהכשרתה

1. ספר ניהול

הבחירה / ד"ר אידת' אווה איגר

אוטוביוגרפיה מרתקת ומעוררת השראה שבמרכזה נערה בת 16, רקדנית בלט ומתעמלת, שנשלחת לאושוויץ ושם מוטל עליה לרקוד בפני מנגלה. כשהמחנה משוחרר היא ניצלת, כמעט על סף מוות. היום, כשהיא בת 95, היא מספרת איך הצליחה להתמודד עם הקושי ולהשתקם - באמצעות תפיסת העולם המיוחדת שהיא בחרה לעצמה - ומצאה אושר ומחילה.

2. אפליקציה

Audible

מימוש עצמי דורש למידה מתמדת. כדי להשיג אותה באופן מדויק ומספק אנחנו צריכים, באופן עקבי, לקלוט מידע, לקבל השראה, לרכוש כלים ולהתבונן פנימה. איך עושים את זה בעולם שבו הכול זז בקצב של 5G? אפליקציית Audible מאפשרת להקשיב לספרים בכל מקום ובכל קצב - בדרכים, בספורט, לפני השינה. הכלי הזה שינה לי את החיים ובזכותו אני בהעשרה כל הזמן.

3. גוף ונפש

יוגה

תרגול נשימות ומציאת האיזון בתנוחות, מאתגרות ככל שיהיו, בשילוב הרפיית התודעה ותרגול מדיטציה וחשיבה חיוביות, מספק דלק להתמודדות עם מטלות היומיום ולתחושת קבלה וחופש פנימי. אני ממליצה להתחיל או לסיים את היום בתרגול יוגה ומיינדפולנס, שבסופו הכרת תודה על מה שיש. נמסטה.

4. נטפליקס

ברנה בראון: קריאה לאומץ

ד"ר ברנה בראון היא חוקרת, סופרת ומרצה העוסקת במנהיגות ובקשר שלה לאומץ, בושה ואמפתיה. היא התחילה את מסעה בעולם התוכן הזה לאחר שחוותה התמוטטות, ובסרטה מספרת איך קיבלה את חייה בחזרה עם תחושת משמעות ואושר. מבחינתה מה שהופך אותנו למנהיגים הוא האומץ להיות פגיעים. את התובנות שלה היא מביאה גם בפודקאסט (Unlocking Us), הרצאת טד (העוצמה שבפגיעות) וספרים רבים (המוצלח בהם הוא Atlas of the Heart).

5. טיפ לחיים

להשקיע לפחות 5% מהזמן בבניית הון עצמי

כל אחד רוצה חופש כלכלי כדי לממש את החלומות שלו, אבל ברור לכולנו שקשה להתעשר רק בעזרת המשכורת החודשית. ובכל זאת, הרבה מהאנשים משקיעים את רוב זמנם רק בהכנסה מהסוג הזה. אני ממליצה להקדיש כמה שעות בחודש לבניית תיק השקעות ולייצר גם הכנסה פסיבית. היום ניתן לעשות זאת די בקלות באמצעות הבנק או אפליקציות מעולות וקלות לשימוש כמו eToro.