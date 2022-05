להיכשל, ללמוד ולנסות שוב: למה קשה להפוך לארגון מבוסס דאטה?

אודות מגזין הניהול של הרווארד (HBR) מגזין הניהול של אוניברסיטת הרווארד יוצא לאור מזה מאה שנה ומאגד מאמרים מבוססי מחקר ונתונים. עם כותביו נמנים מיטב המומחים הבינלאומיים לניהול ולעסקים במגוון תחומים, ובהם מנהיגות, משא ומתן, אסטרטגיה, שיווק, כספים ותפעול. מאמרי Harvard Business Review מתורגמים ומתפרסמים בגלובס שלוש פעמים בשבוע: בימים שני, רביעי וחמישי (מגזין G).

אודות הכותב: רנדי בין מומחה בעל שם עולמי לניהול מבוסס נתונים, ביג דאטה AI וחדשנות. מייסד ומנכ"ל חברת הייעוץ האסטרטגית האמריקאית NewVantage Partners, המתמחה בליווי חברות Fortune 1000 בתהליכי טרנספורמציה דיגיטלית. עם החברות שהוא מלווה נמנות אמריקן אקספרס, Bank of America, ויזה ו-JP Morgan AIG. מחבר הספר Fail Fast, Learn Faster: Lessons in Data-Driven Leadership in an Age of Disruption, Big Data, and AI

זה שנים רבות שחברות פועלות כדי להפוך למבוססות דאטה יותר מבעבר, והתוצאות שהן משיגות מעורבות. המאמצים האלה מתפתחים עם הזמן, אבל בעוד שהמשימה הכללית היא אותה משימה, הפרטים שלה משתנים. למעשה, ייתכן שהאתגר הגדול ביותר עבור ארגונים שמגבשים אסטרטגיית דאטה לא קשור כלל לטכנולוגיה.

בסקר השנתי האחרון של NewVantage Partners, העוקב אחר ההתקדמות של יוזמות של דאטה ארגונית, בכירים בחברה דיווחו ששינוי תרבותי הוא התנאי העסקי הקריטי ביותר להצלחה. זו בעיה מובנת: להפוך לחברה מבוססת דאטה זו משימה שדורשת מאנשים ומארגונים לאמץ שינויים. חברות ותיקות לא צפויות להשתנות בן לילה, ויכול לחלוף דור עד שהמאמצים שלהן להפוך למבוססות דאטה יניבו פירות.

הנתונים הולכים ונערמים

יש כמה דינמיקות תרבותיות שמעצבות את המאמצים הללו.

ראשית, מגפת הקורונה והשיבושים שהיא גרמה העלו את המודעות לחשיבות הדאטה, המדע והעובדות. במהלך השנתיים האחרונות התברר שנתונים טובים חיוניים לקבלת החלטות עסקיות מושכלות, נבונות ונכונות.

שנית, מגמת השירות העצמי נמצאת בעלייה, ואנשים צורכים כעת מידע ונתונים מתי שהם רוצים ואיך שהם רוצים. אנחנו חיים בתקופה שבה המידע נעשה יותר ויותר מבוזר, מה שאומר שצרכנים יכולים לבחור את החדשות שהם עוקבים אחריהן, את הרשת החברתית שבה הם משתתפים ואת הנתונים שהם בוחרים לסמוך עליהם.

לבסוף, יש עובדה מבנית: כמות הדאטה שנוצרת בכל יום ממשיכה לגדול באופן אקספוננציאלי. עם כוח מחשוב גדול יותר, חברות יכולות כעת לעבד כמויות אדירות של נתונים כדי לקבל תשובה מדויקת, במקום להסתמך על דגימות נתונים מייצגות.

הבנת המגמות הללו והאופן שבו חברות אחרות מנווטות את דרכן יכולה לעזור לחברות להשיג התקדמות אמיתית לקראת תהליך קבלת החלטות מבוסס דאטה.

הספר של רנדי בין, שיצא ב־2021 ועוסק במעבר לארגון מבוסס דאטה

חסמים בדרך לארגון מבוסס דאטה

ישנם שלושה מדדים בולטים להתקדמות של יוזמות דאטה בארגונים שנבדקו. ראשית, השגת מנהיגות מבוססת דאטה נותרה בגדר שאיפה עבור רוב הארגונים: רק 26% מהמשיבים אומרים שהם הקימו בהצלחה ארגון מבוסס דאטה. שנית, כדי להצליח בכך דרושה התמקדות ארגונית כוללת בשינוי תרבותי. הסקר מגלה ש-91% מהמנהלים מציינים את המכשולים התרבותיים כמחסום הגדול ביותר בפני מעבר לארגון מבוסס דאטה.

לבסוף, ארגונים יוצרים תפקיד ניהולי, כגון מנהל דאטה וניתוח ראשי, שמטרתו לספק את הבסיס לארגון מבוסס דאטה. עם זאת, רק 40% מהחברות דיווחו שהתפקיד מוצלח ומבוסס היטב בתוך הארגון שלהם.

העובדה שהמשימה עצמה - להתבסס על דאטה - הופכת קשה יותר לא עוזרת לארגונים. תאגידים נתקלים היום בכמויות עצומות של נתונים חדשים כמו גם במקורות חדשים, וחברות חייבות להכיר בכך שדאטה היא נכס עסקי שזורם דרך הארגון. דאטה חוצה גבולות ארגוניים מסורתיים, לעתים קרובות ללא בעלות ברורה. הנזילות שלה תורמת למורכבות הניהול שלה באופן שיספק ערך עסקי עקבי.

יתר על כן, בקרב עסקים כיום עולים חששות סביב הנושא של שימוש אחראי ומוסרי בנתונים. הנושא נדון בהרחבה בשנים האחרונות על ידי מבקרי הדאטה - מקת'י אוניל, במניפסט שלה משנת 2016, "Weapons of Math Destruction: How Big Data "Increases Inequality and Threatens Democracy, ועד שושנה זובוף, בקריאה למאבק שלה מ-2019: "The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power".

הסקר של השנה משקף חששות עמוקים בנוגע לאתיקה של דאטה ואחריות על דאטה: רק 21% ממנהלי הדאטה אומרים שהם סבורים שהתעשייה עשתה מספיק כדי לטפל בסוגיות אתיות ובסטנדרטים של דאטה ו-AI.

הצעדים שחברות יכולות לנקוט

הפיכה לארגון מבוסס דאטה היא משימה שיכולה להימשך שנים או אפילו עשרות שנים. אילו צעדים יכולים ארגונים ומנהלים לנקוט כדי להאיץ את המאמצים האלה?

לחשוב באופן אחר. מנהלי דאטה מכירים בכך שמעבר לארגון מבוסס דאטה דורש חשיבה שונה. ארגונים חייבים להיות מוכנים לחשוב אחרת. אלגוריתמים אנליטיים צריכים להיות מותאמים לשיפוט אנושי ולחשיבה ביקורתית.

להיכשל מהר, ללמוד מהר יותר. מנהלי דאטה מבינים שאנשים וארגונים לומדים באמצעות ניסיון, שלעתים קרובות כרוך בניסוי וטעייה. נאמר שכישלון הוא בסיס לחדשנות. חברות שמוכנות ללמידה מהירה יותר ישיגו תובנות וידע לפני המתחרים שלהן.

התמקדו בטווח הארוך. מנהלי דאטה מבינים שטרנספורמציה של נתונים דורשת זמן, ורק לעתים נדירות ניתן להגיע לשלמות. חברות מבוססות דאטה מכירות בכך שהצלחה מושגת על ידי למידה חוזרת - היא תצמח ואז תתפשט - והן מצפות שהדבר הזה יעסיק אותן זמן מה.

כדי להתחרות בעולם מבוסס דאטה, מנהלים חייבים ללמוד מהניסיון של קודמיהם. עליהם לפעול באופן אקטיבי כדי להימנע ממלכודות העבר, ולהפיק תועלת מהדוגמאות של חברות שהתקדמו בהצלחה. עכשיו, יותר מתמיד, בזמן שבו דאטה, מדע ועובדות מאותגרים באזורים רבים, חשוב להפוך לארגון מבוסס דאטה.