הפילנתרופית המיליארדרית מקנזי סקוט תרמה 122.6 מיליון דולר לארגון אחים גדולים אחיות גדולות של אמריקה (Big Brothers Big Sisters of America), כך הודיע הארגון ביום שלישי, התרומה הבודדת הגדולה ביותר שניתנה לארגון אי פעם על ידי אדם אחד.

ארגון אחים גדולים אחיות גדולות של אמריקה, הוא ארגון חונכות שיש לו סניפים בכל רחבי ארה"ב, הודיע שישתמש בכסף לחיזוק תוכניות החונכות, לשילוב יותר ילדים עם חונכים, הגדלת כוח אדם ומשאבי הכשרה, יצירה ושיפור היחסים עם ארגונים מקבילים. המתנה, שניתנה בלי בקשה קודמת מצד הארגון בעל הפרישה הלאומית, תיטיב מאוד עם 38 הסניפים שלו, נכתב בהודעה שהוציא.

"אנחנו לא מכירים אף אדם אחד, ארגון או תרומה שיכולים לעשות את העבודה הזו לבד, אבל אישה אחת - לא משנה מה הרקע שלה - יכולה לעשות שינוי שלא ייאמן, דרך פעולה חיובית ומלאת השראה", אמר ארטיס סטיבנס, נשיא ומנכ"ל ארגון אחים גדולים אחיות גדולות של אמריקה. "ההשקעה של מקנזי והאמונה שלה בארגון מראים את זה בגדול".

סקוט היא אחת הנשים העשירות ביותר בעולם, והונה הפרטי נאמד בכ־31.8 מיליארד דולר, על פי מדד המיליארדרים של בלומברג. בעבר הייתה נשואה למייסד אמזון ג'ף בזוס, ושיחקה עמו תפקיד מרכזי ביצירת ענקית המסחר המקוון. היא קיבלה 4% ממניות החברה כחלק מהסכם הגירושין שלה.

סקוט הבטיחה ב־2019 לתרום את רוב הונה, כשחתמה על שבועת הנתינה שנוצרה על ידי המייסד השותף של מיקרוסופט ביל גייטס, אשתו לשעבר מלינדה פרנץ' גייטס (כשהיו נשואים) ומנכ"ל ברקשייר הת'אווי וורן באפט, במטרה לעודד את האנשים העשירים ביותר בעולם לתרום יותר ממחצית מהונם למטרות צדקה שונות בעודם בחיים.

"יש לי כמות לא מידתית של כסף לחלק", כתבה בזמנו.

מאז שחתמה על השבועה, סקוט תרמה יותר מ־12 מיליארד דולר ליותר מאלף ארגונים, מאמצי סיוע ומטרות נוספות, כך נכתב בפוסטים שלה ברשת החברתית מדיום. במרץ כתבה במדיום שתרמה 3.86 מיליארד דולר ל־465 ארגונים במשך תשעה חודשים, המטרה הייתה לתמוך בצרכים של קבוצות הסובלות מתת ייצוג דרך תמיכה בארגונים הפועלים בתחומי החינוך, שינוי האקלים והמשפט הפלילי. מוקדם יותר השנה, תרמה 436 מיליון דולר ל־Habitat for Humanity, והארגון אמר שישתמש בחלק מהתרומה להגדלת כמות הדיור בר ההשגה בקהילות של אנשים לא לבנים.

"נשמטה לי הלסת"

סטיבנס, מהארגון אחים גדולים אחיות גדולות של אמריקה, אמר שענה לשיחה בה נודע לו על התרומה של סקוט כשהיה במטבח בביתו. "נשמטה לי הלסת", כתב בהודעה. "אני ממש קמתי והתחלתי לרקוד והילדות צעקו לאשתי שמשהו לא בסדר עם אבא".

הוא אמר שהתרומה תאפשר לארגון להרחיב את אפשרויות החונכות ולמצוא מתנדבים נוספים. לאחד מכל שלושה נערים "אין גישה לחונכות בריאה של מבוגר בחייהם", ציין.

כמה ארגונים שקיבלו תרומות מסקוט תיארו אותן כתרומות הגדולות ביותר שקיבלו בהיסטוריה שלהם. מועדון הבנים והבנות של אמריקה (The Boys & Girls Clubs of America) וארגונים קשורים נוספים קיבלו את התרומה הגדולה ביותר בהיסטוריה שלהם מסקוט, שתרמה לארגון 281 מיליון דולר. גם התרומה של סקוט בגובה 275 מיליון דולר ל הפדרציה האמריקאית להורות מתוכננת (Planned Parenthood Federation of America), הארגון המרכזי במאבק למען הזכות לבצע הפלות, הייתה התרומה הגדולה ביותר שקיבל הארגון אי פעם מתורמת בודדת.