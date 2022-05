ההשקות שנדחו והציפיות שהונמכו: לאן נעלמו הבנקים הדיגיטליים

המערכת הבנקאית כולה עמדה דרוכה עם ההודעה הראשונה על הקמתו של הבנק הדיגיטלי הראשון, שבהמשך נקרא ONE ZERO. בספטמבר 2019, בנק ישראל הודיע לראשונה זה 43 שנה על פתיחת בנק חדש וכולם חיכו להשקה המדוברת. חודשיים לאחר מכן הודיעו ראשי הבנק (אז בבעלות מריוס נכט, שעזב במאי 2020, ואמנון שעשוע), כי הוא יחל לפעול במחצית השנייה של 2021, אלא שאז ההשקה נדחתה לינואר 2022.

המערכת הבנקאית ו-80 אלף הלקוחות ברשימת ההמתנה חיכו לכניסה של השחקן החדש בענף, אבל אז ההשקה הפכה לתקופת הרצה שקטה עם צירוף של מאות לקוחות ביום מרשימת ההמתנה. כמעט חצי שנה עברה מאז וההשקה הגדולה עדיין לא הגיעה. תאריך היעד הבא הוא יולי-אוגוסט הקרובים, אבל הדחיות האחרונות הספיקו לצנן את הציפיות מ-ONE ZERO.

כעת, צמרת הבנק, המנוהל על ידי גל בר דעה ובראשות היו"ר שוקי אורן, צריכה להוכיח שמדובר בעיכוב בלוחות הזמנים בלבד, וכי המודל העסקי, שהשוק עוד לא מבין לגמרי, או רעשי רקע אחרים לא יפגעו בבשורה שהוא מבקש להביא. אפשר להניח שב-ONE ZERO היו שמחים להיות פעילים כבר בסוף השנה שעברה, אז גבר השיח סביב רפורמת הבנקאות הפתוחה (שאושרה כחוק במסגרת חוק ההסדרים), וכן בסמוך לרפורמת ניוד בקליק שהוביל בנק ישראל המקלה את המעבר בין הבנקים. לא רק שהבנק הדיגיטלי לא ניצל את התנופה של הרפורמות הללו להשקה, הוא גם לא חובר למערכת באמצעותה מתבצעות ההעברות החשבונות במסגרת הרפורמה (והוא צפוי לעשות זאת באוקטובר). נציין גם שבבנק מועסקים כבר היום כ־300 עובדים, רובם ממקצועות טכנולוגיים, וכל עוד הבנק לא מייצר הכנסות משמעותיות מלקוחות, הוא שורף מיליוני שקלים כל חודש.

בבנק החדש וגם בפיקוח על הבנקים מודעים לפער בין הציפיות בלוחות הזמנים שיצרו ב-ONE ZERO לבין המועד החדש. פערים אלו נבעו מהבנה בבנק כי יש לצרף לקוחות בקצב איטי יותר ממה שתוכנן, וזאת בגלל הצורך לבצע התאמות של חוויית המשתמש לאור תגובות שהתקבלו בעת צירוף הלקוחות הראשונים, המכונים על ידי הבנק כ"פאונדרים" ובמטרה להציב רף שירות גבוה. כך למשל נדרשו בבנק להתאים את הפקדת הצ’קים הדיגיטלית ללקוחות החדשים, וכן לבצע תיאום סביב גובה הריבית שהם גובים בהלוואות, כדי לגרום למי שרוצה לנייד את החשבון אל הבנק החדש לרצות לכסות את ההלוואה בבנק הקיים.

גל בר דעה מנכ''ל ONE ZERO והיו''ר שוקי אורן / צילום: איל יצהר

"הבנו שיש השלמות שעלינו לעשות בעקבות הפידבקים שאנחנו מקבלים, חלקם טובים וחלקם פחות ואנחנו מתקנים אותם תוך כדי תנועה", אומר מנכ"ל הבנק הדיגיטלי, גל בר דעה. "אנחנו לא באים להיות רק שחקנים של מחיר ולי מאוד חשוב לשמור על רמת שירות ברמה הרבה יותר גבוהה, כך שהלקוחות שלנו ירגישו שהם בבנק פרטי - שיענו להם מהר, טוב ובאופן מקצועי. את זה צריך לבנות תוך כדי תנועה ולא בבת אחת. התחלנו עם צירוף של עשרות לקוחות ביום, כיום אנחנו מצרפים מאות ולקראת הקיץ נגיע לאלפים. כולם רוצים תחרות כאן ועכשיו אבל זה נורמלי שייקח זמן לבצע באופן דיגיטלי דברים שנעשו עד עכשיו בסניף. זה קרה כשהשיקו את סלקום ופרטנר, ובעיקר כשבוחנים הליך הקמת בנקים דיגיטליים כפי שקרה בחו"ל, להם לקח ארבע שנים להתחיל לפעול ולא 15 חודשים כמו שאצלנו".

בפיקוח על הבנקים נמנעו בסקירה השנתית שלהם שפורסמה בשבוע שעבר מלהתייחס באופן ישיר להתקדמות של ONE ZERO, אך בפרק שעסק בתובנות מהליך הקמת בנק חדש, נכתב כי "התוכנית העסקית צריכה להיות ריאלית, מותאמת לתנאי השוק, שמרנית ומתיישבת עם החקיקה ועם ההוראות שחלות על בנק חדש".

"יזמים נוטים להערכות אופטימיות. הם נוטים להמעיט במידת מורכבות התהליך ובתשומות שיש להקצות להשלמתו. גם התלות בגורמים חיצוניים רבים עלולה להשפיע על התמשכות התהליך ועל עלויות ההקמה. לכן מומלץ להוסיף ללוח הזמנים ולמשאבים הנדרשים להיערכות הטכנולוגית מרווחי ביטחון", ציינו בפיקוח על הבנקים, במה שנראה כמו רמיזה להתנהלות הבנק הדיגיטלי הראשון.

אפליקציית One Zero / צילום: יח''צ one zero