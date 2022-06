בעקבות ההצלחה של המהדורה הקודמת, גלובס וסטטיסטה שוב מחפשים אחר החברות הציבוריות והפרטיות הצומחות ביותר בישראל לשנת 2023.

דירוג החברות שהציגו את הגידול הגבוה ביותר בהכנסות בין השנים 2018 ל-2021 יפורסם בגלובס במהדורה המודפסת וכן באתר האינטרנט של גלובס בעברית ובאנגלית.

● לחצו כאן כדי לראות את 50 החברות הצומחות בשנה שעברה

חברות חדשניות הצומחות במהירות מהוות את הכוח המניע של הכלכלה הבינלאומית במאה ה-21. הן מייצרות מקומות עבודה ומקיימות תחרותיות בשוק. מטרת דירוג החברות הצומחות בישראל לשנת 2023 היא הדגשת ביצועים יוצאי דופן אלה וחשיפתם בציבור.

רשאית לפנות כל חברה ישראלית פרטית או ציבורית, בעלת מחזור מעל 300 אלף שקל בשנת 2018 ושל 3 מיליון שקל בשנת 2021, שאינה חלק מקבוצה המאחדת את הדוחות הפיננסים שלה או מהווה סניף או משרד של חברה בינלאומית.

מידע נוסף אודות המתודולוגיה של הדירוג, תנאי ההשתתפות, כמו כן פרטי התקשרות, ניתן למצוא באתר הייעודי בכתובת: statista.com/page/israels-growth-champions.

חברת סטטיסטה תיצור קשר עם מועמדים פוטנציאליים ובמקביל חברות הרואות עצמן כעומדות בקריטריונים יכולות להירשם עד ה-31 באוגוסט 2022. לעמוד ההרשמה.

על סטטיסטה

עם מאגר של יותר ממיליון נתונים סטטיסטיים, סטטיסטה היא אחת מפלטפורמות המידע המובילות בעולם לניתוח שוק אסטרטגי, סטטיסטיקה ועריכת תוצאות מחקרים.

Statista.com מהווה פורטל מרכזי המעניק גישה לנתונים, תובנות ומגמות בלמעלה מ-80 אלף נושאים ו-170 תעשיות. הפורטל מורכב מסקרים קנייניים, מקורות משניים בלעדיים ונתונים מצטברים מ-22.5 אלף מקורות.

החברה, שמרכזה בגרמניה, פועלת מאז 2007, מעסיקה למעלה מ-1,000 עובדים ועובדות ב-12 ערים ברחבי העולם. היא מציעה ל-1.5 מיליון משתמשיה רשומים - מתחומי העסקים, המדעים והמגזר הציבורי - גישה לנתונים וסטטיסטיקה על פי סטנדרטים מדעיים.

מחלקת Statista Research & Analysis מבצעת ניתוחים ומחקרים עבור לקוחות.

בין הלקוחות נמנים תאגידים רב לאומיים, למעלה מ-2,000 אוניברסיטאות ובתי ספר טכניים, משרדי ייעוץ ניהולי מובילים, משרדי פרסום, ארגוני סחר, בנקים ומוסדות פיננסיים, עמותות פוליטיות ורבים נוספים. בין השותפים לפרויקטים בתחום העיתונות והתקשורת נמנים בין היתר The Financial Times Forbes, The Independent, El Mundo, Frankfurter Allgemeine, Business Insider, LinkedIn ועוד.