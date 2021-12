גלובס ו-statista חושפים: אלה 50 החברות הצומחות ביותר בישראל

כך דורגו 50 החברות הצומחות במשק "החברות הצומחות ביותר בישראל" היא רשימה של 50 הפירמות המבוססת על צמיחה ממוצעת בהכנסות (CAGR) בין השנים 2017-2020. הקריטריונים כדי להיכלל בדירוג החברות הצומחות ביותר בישראל, על החברה לעמוד בתנאי הסף הבאים:

■ הכנסות של 300 אלף שקל ויותר ב-2017

■ הכנסות של 3 מיליון שקל ויותר ב-2020

■ החברה עצמאית (אינה חלק מקבוצה המאחדת את הדוחות הפיננסיים שלה או מהווה סניף או משרד של חברה בינלאומית)

■ מטה החברה ממוקם בישראל

■ הגידול בהכנסות בין 2017 ל-2020 היה ברובו אורגני, כלומר לא נבע מרכישות ומיזוגים לדוגמה איסוף המידע תהליך איסוף המידע נעשה בשני מסלולים. במסלול הראשון, בחודש אפריל 2021 פורסמה באתרי גלובס בעברית ובאנגלית הזמנה להירשם כמועמדים לדירוג. במקביל, ביצעה חברת סטטיסטה מחקר שוק לאיתור חברות רלוונטיות ופנתה אליהן באופן אקטיבי. בשלב הבא גובשה על ידי סטטיסטה רשימה של 1,000 חברות שזוהו כבר בשלב זה, עוד בטרם חשפו את נתוני ההכנסות, כבעלות סבירות גבוהה לצמיחה גדולה בהכנסות. מתוך אותן 1,000 חברות, 100 הביעו רצון לקחת חלק בתהליך והסכימו לחשוף את הכנסותיהן כדי לאפשר את דירוגן. החברות נדרשו לספק את הנתונים בכתב, ובחתימת בכיר/ה בחברה (בדרך כלל מנכ"ל או סמנכ"ל כספים). בסופו של דבר, לאחר תהליך אישרור הנתונים, נותרו 50 חברות. חישוב שיעור הצמיחה חישוב הצמיחה הממוצעת בהכנסות (CAGR) – נעשה על סמך נתוני החברות ובמטבע הנקוב (שקלים או דולרים). לצורך ההשוואה, כל הסכומים הומרו לשקלים לפי השער הממוצע שדווח על ידי החברה. נוסחת חישוב הצמיחה הממוצעת: הכירו את סטטיסטה עם מאגר של יותר ממיליון נתונים סטטיסטיים, סטטיסטה היא אחת מפלטפורמות המידע המובילות בעולם לניתוח שוק אסטרטגי, סטטיסטיקה ועריכת תוצאות מחקרים. Statista.com הוא פורטל מרכזי המעניק גישה לנתונים, תובנות ומגמות ביותר מ-80 אלף נושאים ו-170 תעשיות. הפורטל מורכב מסקרים קנייניים, מקורות משניים בלעדיים ונתונים מצטברים מ-22,500 מקורות. החברה, שמרכזה בגרמניה, פועלת מאז 2007, ומעסיקה יותר מ-1,000 עובדים ועובדות ב-12 ערים ברחבי העולם. היא מציעה ל-1.5 מיליון משתמשיה הרשומים - מתחומי העסקים, המדעים והמגזר הציבורי - גישה לנתונים וסטטיסטיקה על פי סטנדרטים מדעיים. מחלקת Statista Research & Analysis מבצעת ניתוחים ומחקרים עבור לקוחות. עם לקוחות סטטיסטה נמנים תאגידים רב-לאומיים, יותר מ-2,000 אוניברסיטאות ובתי ספר טכניים, משרדי ייעוץ ניהולי מובילים, משרדי פרסום, ארגוני סחר, בנקים ומוסדות פיננסיים, עמותות פוליטיות ורבים נוספים. עם השותפים לפרויקטים בתחום העיתונות והתקשורת נמנים בין היתר The Financial Times, Forbes, The Independent, El Mundo, Frankfurter Allgemeine, Business Insider, LinkedIn ועוד. גילוי מלא. בגיבוש דירוג "החברות הצומחות ביותר בישראל" נעשו מאמצים גדולים להגיע למרב המידע על חברות הראויות להיכלל בו. למרות מאמצים אלה, הדירוג אינו מתיימר להיות שלם. חברות רבות בחרו לא לתת פומבי לנתוניהן. אחרות לא השתתפו מסיבות אחרות.

לפי נתוני מבקר המדינה, רשומות במאגר הרשמי של ישראל 593 אלף חברות. מתוכן רק 367 אלף רשומות כפעילות. חמישים חברות, שבריר האחוז, נכנסו לדירוג "החברות הצומחות ביותר בישראל 2022" של גלובס וחברת המידע העסקי הבינלאומית סטטיסטה.

קצב הצמיחה הממוצעת המינימלי בדירוג הנוכחי הוא 9.8%. המקסימלי הוא 460.1% ושייך לחברת אינוויטק פתרונות רפואיים. לדברי פליקס קאפל, האחראי לדירוגי הצמיחה שמבצעת סטטיסטה ברחבי העולם, שיעור זה גבוה מהמקומות הראשונים באוסטריה ובשווייץ - שתי כלכלות הדומות בגודלן לזו של ישראל, ואף מהמקום הראשון בדירוג שטרם פורסם - זה של סינגפור.

האם פירושו שרק אותן חמישים חברות צמחו מאוד במהלך התקופה הנבדקת (2017-2020)? יש להניח שלא. אבל בשאלה הזאת טמון אחד משני המניעים של גלובס לצאת לדרך עם הדירוג הזה.

המניע האחד הוא ההכרה שמדינה ומשק לא יכולים לצמוח ולשגשג ללא צמיחת היחידות הקטנות בתוכם, ושללא פירמות צומחות אין תוחלת לשגשוג בר קיימא של הכלל. יש כמובן שחקנים חשובים נוספים בסיפור הצמיחה. עובדים, מנהלים, מערכת חינוך, תשתיות, גופים פיננסיים ועוד - זו תזמורת המנגנת יחד, וכשהיא מזייפת - ההצלחה מתרחקת.

יש כמובן שאלות רוחב קריטיות הקשורות לדיון על צמיחה. לדוגמה, האם כל צמיחה מביאה עמה תועלת חברתית ואיך צומחים בלי להרוס בתוך כך את כדור הארץ?

המניע הנוסף שלנו לפרסום דירוג הצמיחה קשור במתודולוגיה של הבדיקה, שעליה אפשר לקרוא בהרחבה כאן. הבדיקה מבוססת על נכונותם של מנהלי החברות לחשוף את נתוני ההכנסות השנתיות שלהן. זהו תנאי בסיסי כדי להיבחן לדירוג. לא "שיעור הצמיחה" אלא ההכנסות עצמן.

מטבע הדברים, חברות פרטיות אינן ששות לחשוף את הנתונים הפיננסיים שלהן, ובכל זאת, מתוך חמישים החברות בדירוג רק 6 הן ציבוריות. 44 חברות לא רק גילו יכולת לצמוח אלא גם אומץ ציבורי לא להסתתר מאחורי מסך הפרטיות. נימוקיהן עמן, אך יש להניח שבבסיס העניין עומדת ההכרה בכך ששקיפות מביאה תועלת.

כגוף עיתונאי העוסק בחשיפה ובהנגשה של מידע לציבור, אנחנו מאמינים ששקיפות היא ערך שצריך וכדאי לקדם. תקוותנו היא שבשנים הקרובות תגדל רשימת החברות המוכנות לחלוק את נתוניהן עם הציבור ובכך לאפשר לכולנו לקבל תמונה טובה יותר על ענפי המשק ואף כלי לקבלת החלטות.