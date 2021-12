כך דורגו 50 החברות הצומחות במשק "החברות הצומחות ביותר בישראל" היא רשימה של 50 הפירמות המבוססת על צמיחה ממוצעת בהכנסות (CAGR) בין השנים 2017-2020. הקריטריונים כדי להיכלל בדירוג החברות הצומחות ביותר בישראל, על החברה לעמוד בתנאי הסף הבאים:

■ הכנסות של 300 אלף שקל ויותר ב-2017

■ הכנסות של 3 מיליון שקל ויותר ב-2020

■ החברה עצמאית (אינה חלק מקבוצה המאחדת את הדוחות הפיננסיים שלה או מהווה סניף או משרד של חברה בינלאומית)

■ מטה החברה ממוקם בישראל

■ הגידול בהכנסות בין 2017 ל-2020 היה ברובו אורגני, כלומר לא נבע מרכישות ומיזוגים לדוגמה איסוף המידע תהליך איסוף המידע נעשה בשני מסלולים. במסלול הראשון, בחודש אפריל 2021 פורסמה באתרי גלובס בעברית ובאנגלית הזמנה להירשם כמועמדים לדירוג. במקביל, ביצעה חברת סטטיסטה מחקר שוק לאיתור חברות רלוונטיות ופנתה אליהן באופן אקטיבי. בשלב הבא גובשה על ידי סטטיסטה רשימה של 1,000 חברות שזוהו כבר בשלב זה, עוד בטרם חשפו את נתוני ההכנסות, כבעלות סבירות גבוהה לצמיחה גדולה בהכנסות. מתוך אותן 1,000 חברות, 100 הביעו רצון לקחת חלק בתהליך והסכימו לחשוף את הכנסותיהן כדי לאפשר את דירוגן. החברות נדרשו לספק את הנתונים בכתב, ובחתימת בכיר/ה בחברה (בדרך כלל מנכ"ל או סמנכ"ל כספים). בסופו של דבר, לאחר תהליך אישרור הנתונים, נותרו 50 חברות. חישוב שיעור הצמיחה חישוב הצמיחה הממוצעת בהכנסות (CAGR) – נעשה על סמך נתוני החברות ובמטבע הנקוב (שקלים או דולרים). לצורך ההשוואה, כל הסכומים הומרו לשקלים לפי השער הממוצע שדווח על ידי החברה. נוסחת חישוב הצמיחה הממוצעת: הכירו את סטטיסטה עם מאגר של יותר ממיליון נתונים סטטיסטיים, סטטיסטה היא אחת מפלטפורמות המידע המובילות בעולם לניתוח שוק אסטרטגי, סטטיסטיקה ועריכת תוצאות מחקרים. Statista.com הוא פורטל מרכזי המעניק גישה לנתונים, תובנות ומגמות ביותר מ-80 אלף נושאים ו-170 תעשיות. הפורטל מורכב מסקרים קנייניים, מקורות משניים בלעדיים ונתונים מצטברים מ-22,500 מקורות. החברה, שמרכזה בגרמניה, פועלת מאז 2007, ומעסיקה יותר מ-1,000 עובדים ועובדות ב-12 ערים ברחבי העולם. היא מציעה ל-1.5 מיליון משתמשיה הרשומים - מתחומי העסקים, המדעים והמגזר הציבורי - גישה לנתונים וסטטיסטיקה על פי סטנדרטים מדעיים. מחלקת Statista Research & Analysis מבצעת ניתוחים ומחקרים עבור לקוחות. עם לקוחות סטטיסטה נמנים תאגידים רב-לאומיים, יותר מ-2,000 אוניברסיטאות ובתי ספר טכניים, משרדי ייעוץ ניהולי מובילים, משרדי פרסום, ארגוני סחר, בנקים ומוסדות פיננסיים, עמותות פוליטיות ורבים נוספים. עם השותפים לפרויקטים בתחום העיתונות והתקשורת נמנים בין היתר The Financial Times, Forbes, The Independent, El Mundo, Frankfurter Allgemeine, Business Insider, LinkedIn ועוד. גילוי מלא. בגיבוש דירוג "החברות הצומחות ביותר בישראל" נעשו מאמצים גדולים להגיע למרב המידע על חברות הראויות להיכלל בו. למרות מאמצים אלה, הדירוג אינו מתיימר להיות שלם. חברות רבות בחרו לא לתת פומבי לנתוניהן. אחרות לא השתתפו מסיבות אחרות.

לא כל כך מפתיע לגלות בראש רשימת החברות הצומחות את אינוויטק, חברה הפועלת בתחום המנשמים הניידים. הרי 2020 הייתה שנת הקורונה הראשונה, ובתחילתה הביקוש למנשמים הרקיע שחקים. חברה ישראלית צעירה שבדיוק נכנסה לשוק עם מנשם חדש הייתה מועמדת טבעית לצמיחה, לצד "מתעשרי מלחמה" אחרים כמו חברות בדיקות קורונה, יבואניות מסכות, משלוחי מזון וכדומה, כמו מתעשרי המסקינג טייפ של מלחמת המפרץ.

עכשיו, כשהקורונה אמנם לא מאחורינו אבל סערת המנשמים שככה, אינוויטק מנסה להוכיח שהיא לא רק "מתעשרת מלחמה", אלא יכולה למנף את מה שהיה מבחינתה מזל לא צפוי ולקדם את עסקי המנשמים שלה גם בתקופות שגרה. היא לא החברה היחידה ברשימת החברות הצומחות של סטטיסטה שנמצאת במצב הזה. גם אילקס, המדורגת במקום 43, חברה צומחת בתחום הבדיקות הרפואיות ושיווק הציוד הרפואי, זינקה על רקע הקמת אחת מחמש המעבדות לבדיקות קורונה בישראל ונשאלת חדשות לבקרים מה היא תעשה ביום שאחרי. אילקס מבטיחה שתמיד יהיה ביקוש למעבדת בדיקות באוטומציה כמעט מלאה. בינתיים, הקורונה לא הולכת לשום מקום, ואילקס ממשיכה להרוויח.

סיפור הקמה לא משמח

אבל בחזרה לאינוויטק. "סיפור ההקמה שלנו לא כל כך משמח", מודה אודי קנטור, מנכ"ל החברה, שמגיע במקור ממערכת הביטחון. "הצורך נולד כשהייתי עד לאירוע שבו אדם נפטר במפתיע בעיצומה של פעילות מבצעית, עקב בעיה לבבית מולדת. לאורך תקופה נתקלתי במצבים שבהם אירועים כמו התקף אסתמה חמור או התקף לב בגיל צעיר הובילו למוות או לנכות קשה. אנשים הלכו לי בהפתעה, בתוך דקות, וידעתי שהטכנולוגיה שנמצאת בחדר המיון הייתה יכולה לעזור לפחות לחלקם, אבל בכל מה שנמצא מחוץ למיון, כמעט לא הייתה התקדמות, וזה בעצם הוביל להקמה של החברה ב-2011".

המוצר של אינוויטק הוא מערכת הנשמה קטנה וניידת עם כמה טכנולוגיות משלימות. "במשך שנים ארוכות פיתחנו את הטכנולוגיה, גם בפן הטכנולוגי, גם מבחינת פטנטים, גם מבחינת רגולציה. ב-2018 השקנו את המוצר וב-2019 היו לנו הכנסות ראשונות".

לחברה שלושה קווי מוצר: מנשמים ניידים, קלי משקל, שיכולים לפעול באתרי חירום בבתי חולים עמוסים יתר על המידה ובביתם של חולים כרוניים, ללא תלות במקור חשמל או חמצן; Lubo, מכשיר המאפשר פתיחת נתיב אוויר לתוך הריאות באופן לא פולשני; ו- SALI, מערכת המאפשרת ניטור מרחוק של המטופל. המערכת מאפשרת ניטור נשימה, סטורציה, קצב לב, ניטור א.ק.ג, החייאה מודרכת ושוק חשמלי (דפיברילציה).

ב-2019 החברה החלה לשווק את המוצרים שלה בעיקר למערכות הביטחון ולארגוני ההצלה בעולם. השיווק נעשה דרך מפיצים, למעט בישראל, "כי זה מרכז חדשנות שבו אנחנו יכולים לעבוד באופן ישיר מול מערכות חירום כמו הצבא ומד"א".

המנשם הנייד של אינוויטק בפעולה / צילום: יח''צ, איתן ריקליס

צו איסור יצוא בשיא ההייפ

ואז הגיעה הקורונה. "הייתה דרישה למנשמים נוספים בתוך בתי החולים, וגם מחוץ לבתי החולים, כדי לנסות להקטין את הלחץ על מערכת הבריאות. באותה תקופה היה הייפ גדול, כולם היו צריכים מנשמים. לנו מדינת ישראל נתנה צו איסור יצוא עד ספטמבר, כך שיכולנו לנצל את הפוטנציאל שלנו רק בשוק המקומי. כשהצו הוסר, ההייפ כבר היה בירידה. רק ברבעונים השלישי והרביעי התחלנו לספק מנשמים לחו"ל, וזה כבר לא היה רכש של חירום שבו כל מוצר מצליח, אלא רכש מסובך של לקוחות שיודעים מה הם רוצים".

כך החלה החברה למכור את מוצריה גם באירופה, ובתחילת 2021 קיבלה גם את אישור ה-FDA, וחתמה מייד על הסכם משמעותי עם הצבא האמריקאי, שכבר החל בשיחות איתנו שנה קודם לכן, ורק חיכה לאישור.

במקביל, קיבלה החברה הזמנה גדולה מצה"ל, שלא הייתה קשורה בהכרח לקורונה, אם כי זו כנראה זירזה את התהליך. "הצבא הישראלי הצטייד ב-1,000 מנשמים, כך שהיום אנחנו מהווים את צי המנשמים של צה"ל. החלפנו מנשם אמריקאי ותיק. הטכנולוגיות הקיימות בצבאות העולמיים הם לרוב כבדות ומסורבלות. בנינו להם מערכת מותאמת לצרכים צבאיים, שנותנת הנשמה איכותית במחיר נגיש".

החברה ערכה תהליך של בדיקת שוק עם חברת ייעוץ אמריקאית. "המטרה הייתה לראות איך נראה שוק המנשמים האמריקאי מנקודת המבט של הלקוחות אחרי הגל הגדול שיצרה הקורונה. ראינו שהשוק מבין את היתרונות התחרותיים שלנו והמחיר שלנו נראה להם סביר. זיהינו מי השותפים הנכונים שלנו, וראינו שיש הזדמנויות רבות, וששירותי החירום האמריקאים עובדים בצודה מאוד דומה לשירותי חירום ישראלים".

לקוח נוסף הוא מד"א, וההסכם איתו מסמן את ההזדמנויות הבאות. "נכנסנו במד"א לשוק בתולי לגמרי כי הם עבדו רק עם הנשמות ידניות. עכשיו יש לנו במד"א 200 מנשמים. בשוק האמריקאי יש 80 אלף אמבולנסים, ופחות מ-10% מהם מצוידים היום במנשם שרובו ידני. כבר הרבה זמן הם רוצים לעבור להנשמה איכותית יותר". מלבד השוק האמריקאי החברה צפויה לפנות לאירופה, ליפן ומאוחר יותר גם לשוק הסיני.

"המיקוד שלנו הוא לב ונשימה, כי חלון ההזדמנות במקרה חירום הוא מאוד קטן. ללא חמצן, תוך 2 דקות תהיה פגיעה נוירולוגית. אם לא תפסת את זה בחלון ההזדמנות, תוכל רק לטפל בהשלכות. במקרה של התקף לב, אפשר להפעיל דפיבריטלור, אבל זה רלוונטי רק אחרי שהאדם כבר עבר את האירוע, כשהוא חסר הכרה ולא נושם. אפשר להתחיל לטפל משמעותית מוקדם יותר".

העתיד: מנשם לבית ולבריכות שחייה

המנשם צפוי להיות ביתי בשלב כלשהו, כמו שהדפיברילטורים כבר מתחילים להיות בכל מקום?

"כן, אנחנו מפתחים מנשם ביתי, שמיועד לחולים כרוניים אבל עדיין ניידים. היום יש בשוק מנשמים לשימוש בבית, אבל הם מיועדים לחולים מרותקים למיטה. אין עדיין פתרון כזה. או שהמנשם גדול ונייח מדי, או שהוא לא נותן איכות הנשמה גבוהה. כדי להפעיל את המכונה לא צריך איש מקצוע. זה יכול להיות המטפל האישי של אותו חולה, או בן משפחה". שוק נוסף שהחברה בוחנת הוא שוק בריכות השחייה, שם המוצר יכול להציל אנשים אחרי טביעה.

לדברי קנטור, נכון ל-2021, ההשפעות של הקורונה על ההכנסות של החברה הן מזעריות. בהתאם, ההכנסות ב-2021 הן נמוכות מאלה של 2020, כך שבסיכום השנה, היא כנראה כבר לא תירשם כשיאנית צמיחה. אבל במבט קדימה היא מצפה לצמיחה דו-ספרתית. "אני חושב שאנחנו צריכים להביט הלאה בראייה של שיבוש (כלומר השינוי שהמערכת יכולה להביא לשוק), ולא בראייה של חירום. כמובן, הקורונה השפיעה על ההכנסות שלנו והובילה מערכות שונות לשדרג את מערך המנשמים שלהן, אבל היום ההשפעות שאנחנו מרגישים הן לא השפעות ישירות. אלה לא רכישות עם כותרת 'קורונה'".

אינוויטק כיוונה בעבר להנפקה בתל אביב, אבל השוק בתל אביב התקרר בעוד שהחברה התחממה, וכעת המבט הוא לנאסד"ק. "כן, אנחנו מסתכלים על השווקים הבינלאומיים", אומר קנטור. "בקרוב 50% מההכנסות שלנו יהיו מהשוק האמריקאי. אנחנו בוחנים את העיתוי הנכון, זה אמצעי ולא מטרה מבחינתנו".

אינוויטק

תחום פעילות: מפתחת מנשמים ניידים

היסטוריה: הוקמה על ידי אודי קנטור ומייסדים נוספים ב־2011. ב־2018 השיקה את המוצר הראשון

נתונים: החברה ממוקמת ברעננה ומעסיקה מעט יותר מ־20 עובדים. בין 2017 ל־2020 צמחו הכנסותיה ב־460%