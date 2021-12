כך דורגו 50 החברות הצומחות במשק "החברות הצומחות ביותר בישראל" היא רשימה של 50 הפירמות המבוססת על צמיחה ממוצעת בהכנסות (CAGR) בין השנים 2017-2020. הקריטריונים כדי להיכלל בדירוג החברות הצומחות ביותר בישראל, על החברה לעמוד בתנאי הסף הבאים:

■ הכנסות של 300 אלף שקל ויותר ב-2017

■ הכנסות של 3 מיליון שקל ויותר ב-2020

■ החברה עצמאית (אינה חלק מקבוצה המאחדת את הדוחות הפיננסיים שלה או מהווה סניף או משרד של חברה בינלאומית)

■ מטה החברה ממוקם בישראל

■ הגידול בהכנסות בין 2017 ל-2020 היה ברובו אורגני, כלומר לא נבע מרכישות ומיזוגים לדוגמה איסוף המידע תהליך איסוף המידע נעשה בשני מסלולים. במסלול הראשון, בחודש אפריל 2021 פורסמה באתרי גלובס בעברית ובאנגלית הזמנה להירשם כמועמדים לדירוג. במקביל, ביצעה חברת סטטיסטה מחקר שוק לאיתור חברות רלוונטיות ופנתה אליהן באופן אקטיבי. בשלב הבא גובשה על ידי סטטיסטה רשימה של 1,000 חברות שזוהו כבר בשלב זה, עוד בטרם חשפו את נתוני ההכנסות, כבעלות סבירות גבוהה לצמיחה גדולה בהכנסות. מתוך אותן 1,000 חברות, 100 הביעו רצון לקחת חלק בתהליך והסכימו לחשוף את הכנסותיהן כדי לאפשר את דירוגן. החברות נדרשו לספק את הנתונים בכתב, ובחתימת בכיר/ה בחברה (בדרך כלל מנכ"ל או סמנכ"ל כספים). בסופו של דבר, לאחר תהליך אישרור הנתונים, נותרו 50 חברות. חישוב שיעור הצמיחה חישוב הצמיחה הממוצעת בהכנסות (CAGR) – נעשה על סמך נתוני החברות ובמטבע הנקוב (שקלים או דולרים). לצורך ההשוואה, כל הסכומים הומרו לשקלים לפי השער הממוצע שדווח על ידי החברה. נוסחת חישוב הצמיחה הממוצעת: הכירו את סטטיסטה עם מאגר של יותר ממיליון נתונים סטטיסטיים, סטטיסטה היא אחת מפלטפורמות המידע המובילות בעולם לניתוח שוק אסטרטגי, סטטיסטיקה ועריכת תוצאות מחקרים. Statista.com הוא פורטל מרכזי המעניק גישה לנתונים, תובנות ומגמות ביותר מ-80 אלף נושאים ו-170 תעשיות. הפורטל מורכב מסקרים קנייניים, מקורות משניים בלעדיים ונתונים מצטברים מ-22,500 מקורות. החברה, שמרכזה בגרמניה, פועלת מאז 2007, ומעסיקה יותר מ-1,000 עובדים ועובדות ב-12 ערים ברחבי העולם. היא מציעה ל-1.5 מיליון משתמשיה הרשומים - מתחומי העסקים, המדעים והמגזר הציבורי - גישה לנתונים וסטטיסטיקה על פי סטנדרטים מדעיים. מחלקת Statista Research & Analysis מבצעת ניתוחים ומחקרים עבור לקוחות. עם לקוחות סטטיסטה נמנים תאגידים רב-לאומיים, יותר מ-2,000 אוניברסיטאות ובתי ספר טכניים, משרדי ייעוץ ניהולי מובילים, משרדי פרסום, ארגוני סחר, בנקים ומוסדות פיננסיים, עמותות פוליטיות ורבים נוספים. עם השותפים לפרויקטים בתחום העיתונות והתקשורת נמנים בין היתר The Financial Times, Forbes, The Independent, El Mundo, Frankfurter Allgemeine, Business Insider, LinkedIn ועוד. גילוי מלא. בגיבוש דירוג "החברות הצומחות ביותר בישראל" נעשו מאמצים גדולים להגיע למרב המידע על חברות הראויות להיכלל בו. למרות מאמצים אלה, הדירוג אינו מתיימר להיות שלם. חברות רבות בחרו לא לתת פומבי לנתוניהן. אחרות לא השתתפו מסיבות אחרות.

מייסדי חברות ההייטק הפרטיות מקפידים בדרך כלל לשמור על הנתונים הפיננסיים הקשורים להכנסות או לרווחיות עמוק בכספת, כמו גם על שווי החברות, אלא אם כן הדבר משרת אותם לצרכי מיתוג וגיוס עובדים. הדבר משתנה, כמובן, כאשר החברה יוצאת להנפקה, אז נדרשות החברות בגילוי מלא לציבור.

חברת מחקר השוק הגרמנית סטטיסטה (Statista) בנתה בשנה האחרונה דירוג של החברות הצומחות ביותר בישראל, ובהן גם כמה חדי קרן. בשיתוף עמן, היא מספקת הצצה לצמיחה האדירה שחווה מגזר הטכנולוגיה בישראל. בין החברות הפרטיות שהסכימו לחשוף בפני סטטיסטה את הכנסותיהן נמנות טרנזמיט סקריוטי - שהקים יזם הסייבר הסדרתי מיקי בודאי ושווה כבר 2.2 מיליארד דולר, נטורל אינטליג'נס - חברת השוואת האתרים שפעלה עד לאחרונה מתחת לרדאר התקשורתי, וכעת העלתה פרופיל על מנת לגייס הון ועובדים, וחברת פאוורמט, שבעבר הוערך שוויה על פי PitchBook ב-900 מיליון דולר, וכעת מדווחת על צמיחה של יותר מפי שלוש בהכנסות בתוך שלוש שנים.

טרנזמיט מציגה: צמיחה של פי 10 בהכנסות

טרנזמיט סקיוריטי נוסדה כבר ב-2014 על ידי שניים מיזמי הסייבר המוכרים בתעשייה הישראלית, מיקי בודאי ו-ראקש לונקאר. אולם עד לשנה זו פעלה החברה, שמפתחת פתרונות לאימות זהות על בסיס ביומטרי נטול סיסמה, בפרופיל תקשורתי נמוך ולא גייסה מימון חיצוני. הגיוס הגדול הראשון של טרנזמיט בגובה 543 מיליון דולר, הוכרז ביוני השנה והפך את החברה לחד קרן עם שווי של 2.2 מיליארד דולר, אך גם הוא הלך ברובו לכיסם של היזמים.

מנכ''ל טרנסמיט סקיוריטי מיקי בודאי / צילום: עמרי אראל

למרות היעדר מימון חיצוני, טרנזמיט הצליחה לצבור הכנסות ניכרות. נכון ל-2017, כשלוש שנים לאחר הקמתה, עמדו הכנסותיה על 4.9 מיליון דולר, אך ב-2020 אלו קפצו כבר ל-52.6 מיליון דולר. סכום זה עדיין רחוק מקצב ההכנסות החוזרות (במונחי ARR) של טרנזמיט שעמד בגיוס על כ-100 מיליון דולר, לפי בודאי. הפער נובע משיטות חישוב שונות, כאשר ההכנסה מלקוחות שנכנסים בסוף שנה למשל מחושבת במלואה לתוך

ה־ARR , אך לא להכנסות.

עוד בסדרהלכל הכתבות החברה מרעננה שנוסדה עקב אירוע טראגי ועושה מיליונים מהמגפה

המתודולוגיה: כך דורגו 50 החברות הצומחות במשק

גלובס ו-statista חושפים: אלה 50 החברות הצומחות ביותר בישראל

החדשנות בירידה והדמוגרפיה מכבידה: תם עידן הצמיחה המהירה?

ישראל בע"מ מציגה: התאוששות מהירה וחסימות במנועי הצמיחה

איך מצמיחים חברה? הטיפים של 10 מנהלים שעשו את זה הצג עוד לכל הכתבות

היורשת הבכירה של שוק אתרי ההמלצות הישראלי

על פי סטטיסטה, ההכנסות של נטורל אינטליג'נס צמחו בשיעור ממוצע של כ-19% בשנה עם גידול כולל בהכנסות של 68% משנת 2017 ועד 2020. בשנת 2017 עמדו הכנסותיה על 226 מיליון דולר, ואלה גדלו ל-380 מיליון דולר ב-2020. על פי מקורות המקורבים לחברה, החברה צפויה לסיים את השנה עם הכנסות של כ-450 מיליון דולר.

החברה נחשבת לרווחית מאוד כבר שנים רבות: מרבית הוצאותיה, לפי ההערכה, עשרות מיליונים רבים בשנה, מנותבים לקמפיינים המיועדים לפרסום מבוסס ביצועים בגוגל (PPC), והשאר על משכורות של כ-400 עובדים ועל שכירות של משרדים יוקרתיים במגדלי "תוהא". עלות השיווק הגבוהה של החברה הופכת את נטורל אינטליג'נס לאחד הלקוחות הגדולים ביותר של גוגל ישראל.

תומר אמיתי, סמנכ''ל הכספים של נטורל אינטליג'נס / צילום: סטודיו DHM

מאין מגיעות הכנסות הענק של נטורל אינטליג'נס? החברה נחשבת כיום לאחת ממובילות שוק ה"אפליאייט" (Affiliate) בישראל - תחום ותיק שבבסיסו הקמת אתרי המלצות, המפנים גולשים לאתרים מסחריים וגובים תשלום מאתרים אלה.

נטורל אינטליג'נס משקיעה עשרות מיליוני דולרים ברכישת שטחי פרסום יוקרתיים עבור חיפוש מותגים מ-60 קטגוריות, כמו למשל ערכות לבדיקות קורונה, משכנתאות, או אתרי דייטינג. המשתמשים המקליקים על מודעות אלה יגיעו לרשת של אתרי המלצות שנטורל אינטליג'נס עומדת מאחוריהם: Top10.com, למוצרי צריכה למשתמש הסופי והארגוני, ו-BestMoney, למוצרים פיננסיים. במקביל, משמשת החברה כספקית תעבורת גולשים לאתרי הימורים באמצעות רשת של מותגי Top10 בריטיים, כמו למשל Top 10 Casinos, לאתרי הימורים, ו-Top 10 Sports Betting להימורי ספורט, ומותגים דומים לתחומי הפוקר, הבינגו והרמי.

מנטורל אינטליג'נס נמסר: "המותגים שלנו מארחים למעלה מ-10 מיליון מבקרים מדי חודש ומסייעים להם להתמודד עם עומס המידע העצום ברשת, לקבל החלטות קנייה מושכלות בזמן קצר ולהתחבר לשירותים ומוצרים העונים בדיוק על צרכיהם. מודל הפעילות של אתרי החברה מחבר בין גולשים לבין מותגים מפרסמים, שהינם שותפים עסקיים שלנו. שיטת הדירוג באתרים שלנו מבוססת על אלגוריתם הלוקח בחשבון פרמטרים שונים וביניהם מספר המבקרים והרוכשים, מידת הנכונות לרכישה של הגולשים, ביקורות וציונים של הגולשים על המוצרים השונים ופרמטרים נוספים".

ה"חשמלאים" החדשים של עולם הרכב

פאוורמט פעלה בראשית דרכה בתחום התחרותי של טכנולוגיית הטענה אלחוטית לטלפונים סלולריים, ואף ניסתה להוביל תקן עולמי משל עצמה. בשנים האחרונות, עם הנהלה חדשה בראשותו של אלעד דובז'ינסקי, היא בחרה להתמקד בשוק רווי פחות שבו יש לה ערך מוסף: אספקת הטכנולוגיה שלה לחברות בענפי הרכב, הרובוטיקה, הטלקום ואינטרנט של הדברים ( IoT ). בזכות כך, צמחו הכנסותיה בתוך שלוש שנים מ-7 מיליון דולר בשנת 2017, לכ-25 מיליון דולר בשנה שעברה.

אלעד דובז'ינסקי, מנכ''ל פאוורמט / צילום: Powermat Technologies

אחד היישומים המוכרים יותר של פאוורמט הוא שותפות עם הרמן, ספקית מוצרי האלקטרוניקה לרכבים הגדולה בעולם, לה מספקת החברה הישראלית מערכות טעינת טלפונים בתא הנהג ברכבים. החברה מסייעת לענקיות תקשורת אמריקאיות לפרוס תשתיות דור חמישי בבניינים באמצעות הולכה של חשמל מפנים הבניין אל החוץ, תוך שהיא מאפשרת הולכה חשמלית אלחוטית, לעיתים במרחקים של עשרות סנטימטרים. השבוע גייסה החברה 25 מיליון דולר, בהובלת רשת מפעלי הענק הטיוואנים - פוקסקון, המשקיעים בחברות ישראליות בתחום טכנולוגיית הרכב, כחלק מהאסטרטגיה שלה להשתלבות בתחום הרכבים החכמים.

טרנזמיט סקיוריטי

תחום: אבטחת סייבר

שנת הקמה: 2014

הכנסות ב־2020: 183.5 מיליון שקל

קצב צמיחה שנתי ממוצע: 120.6%

נטורל אינטליג'נס

תחום: מסחר אלקטרוני

שנת הקמה: 2009

הכנסות ב-2020: 1.326 מיליארד שקל

קצב צמיחה שנתי ממוצע: 18.9%

פאוורמט טכנולוגיות

תחום: טכנולוגיה וטלקומוניקציה

שנת הקמה: 2006

הכנסות ב־2020: 68.8 מיליון שקל

קצב צמיחה שנתי ממוצע: 41.8%