פלייטיקה תודיע היום (ג') לעובדיה על מהלך קיצוצים חובק עולם שצפוי להתמקד באתרי פיתוח משחקים באירופה ובקנדה. המהלך כרוך בפיטורים של כ-250 עובדים, כ-6% מעובדי החברה - בשלושה אתרי סטודיו לפיתוח משחקים: לוס אנג'לס, לונדון ומונטריאול, בביטול משחקים חדשים שהיו בפיתוח ובהעברת האחריות על כמה פעילויות לישראל. המהלך לא צפוי לפגוע בפעילות החברה בישראל, גרמניה ובמרכזי הפיתוח והסטודיו במזרח אירופה - בכלל זה באוקראינה, בלארוס, פולין ורומניה. מוקדם יותר החודש דיווחה פלייטיקה כי היא מעסיקה כ-4,000 עובדים בעולם.

עליית הריבית והאינפלציה המשתוללת, במקביל להתאוששות ממגפת הקורונה הביאה ללחצים אדירים על חברות המסחר האלקטרוני, המשלוחים וגם על חברות משחקי המחשב. פחות ופחות משתמשים נעולים בבתיהם, מה שמצמצם בהכרח את הזמן שהם משקיעים במשחקים ואת הכסף שהם מוכנים להוציא עליו. למרות שפלייטיקה היא חברה רווחית מאוד כמעט מאז הקמתה, קל וחומר כחברה בורסאית, מנייתה ירדה ביותר מ-50% מאז הונפקה בנאסד"ק בשנה שעברה, ובכ-47% מאז נובמבר שנה שעברה, עם תחילת המפולת המתמשכת במניות הטכנולוגיה.

באווירה של כניסה להאטה כלכלית עולמית, פלייטיקה איננה הראשונה לבצע מהלכי קיצוצים בתחום המשחקים. קדמו לה חברת משחקי הפרמייר ליג MPL ההודית, שקיצצה אתמול 10% ממצבת העובדים שלה ויצאה מפעילות בשוק האינדונזי. בשבוע שעבר הרחיבה האפליקציה הסינית טנסנט את סבב הקיצוצים שלה על מנת לכלול כ-10% מעובדי חטיבת משחקי המובייל שלה.

אחד מאתרי הפיתוח המובילים בחברה ייסגר

המהלך כולל, כאמור, סגירה של כמה אתרי סטודיו והעברת חלק מהפעילויות לאתרים אחרים. בלוס אנג'לס סוגרת פלייטיקה את הסטודיו Seriously, יצרנית המשחק הפופולרי Best Fiends, מעין מתחרה לקנדי קראש של חברת קינג. פעילות הפיתוח תעבור של המשחק תעבור לישראל ולפולין ותשולב במערך גדול יותר. לפי הפרסומים באתר ונצ'רביט, פלייטיקה רכשה את המשחק ב-2019 בתמורה ל-275 מיליון דולר. הוא פותח במקור על ידי Seriously מפינלנד, שכיום פעילה כסטודיו נוסף תחת פלייטיקה וגורל העובדים שם נמצא כיום בבחינה של ההנהלה.

בפינלנד תשמור פלייטיקה על פעילות אחרת, זו של חברת Rework שרכשה בשנה שעברה, המפתחת את אפליקצית Redecor, מעין משחק מובייל לחובבי עיצוב פנים, המעמיד את השחקנים בפני אתגרים מעולם עיצוב הבית.

בלונדון, הקימה פלייטיקה את הסטודיו למשחקי קז'ואל Games Lab מתוך מטרה להעסיק בו 150 עובדים ולבזר את פורטפוליו המשחקים שלה, שעד אותה שנה נשלט בעיקר על ידי משחקים המדמים הימורים - כמו משחקי פוקר ומכונות מזל. כעת, צפוי הסטודיו להיסגר, אם כי בלונדון תמשיך פלייטיקה להעסיק עובדים בתחום הפיתוח העסקי.

המרכז שנסגר במונטריאול נחשב בעבר לאחד המובילים בחברה: פותח בו אחד המשחקים המצליחים שלה בשנותיה הראשונות, World Series of Poker, אך עם השנים איבד מחשיבותו כאשר יותר ויותר מהפעילויות בו עברה לפיתוח בישראל.

"בחברה ימשיכו להשקיע במשחקים הוותיקים ובמשחקים חדשים"

סבב הקיצוצים איננו כולל פיטורים במזרח אירופה, כאמור. פלייטיקה היתה החברה הישראלית להודיע על פתיחה מחדש של משרדיה בקייב ועל חזרה מלאה לעבודה במדינה המותקפת. לחברה 1,100 עובדים שלפני המלחמה הועסקו בשלושה אתרים: בקייב, בויניצה במערב המדינה, שהמשיך לפעול גם לאחר פרוץ המלחמה, ובדניפרו, הנמצא בהשבתה בשל הקירבה לחזית הדרומית. למרות שהחברה נמנעה מפיטורים באזור המלחמה, לגלובס נודע כי 50 עובדי אפליקציית מכונת המזל הפופולרית House of Fun של פלייטיקה הועברו מהפעילות תחת המוצר והוצעו להם פרויקטים חלופיים.

עוד נודע כי למרות החרם של חברות מערביות רבות על בלארוס, פלייטיקה המשיכה להעסיק 600 מעובדיה במדינה, תוך עידודם לעבור לעבודה ממשרדים שחנכה בוורשה בשנה שעברה. מאז פתיחת המשרדים בפולין, עברו לורשה כ-300 מעובדי פלייטיקה מבלארוס.

פלייטיקה דיווחה יותר מוקדם החודש על הכנסות של 677 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022, עלייה של 6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, ועל עלייה ברווח הנקי בשיעור של 133% ל- 83 מיליון דולר. עם זאת, רווח ה-EBITDA, הרווח ללא פחת והפרשות, הצטמק מ- 258 מיליון דולר ל-220 מיליון, בין השאר הודות לעלייה בהוצאות השיווק.

מפלייטיקה נמסר: "החברה תפעל לאחד חלקים מפעילותה. כתוצאה מכך, יסגרו סניפי פיתוח בלונדון ובמונטריאול. פעילות הסטודיו שתחת Seriously תעבור מלוס אנג'לס לישראל ופולין. הסטודיו בלוס אנג'לס יסגר ונבחנת סגירת הסטודיו בהלסינקי, מתוך אמונה כי קיים למשחק פוטנציאל גדול, שטרם מוצה. כחברה מובילת שוק, הפועלת לצמיחה ורווחיות בחרו בפלייטיקה בבחינת הצעדים השונים. בחברה ימשיכו להשקיע במשחקים הוותיקים ובמשחקים חדשים, לצד חיפוש אחר הזדמנויות השקעה וצמיחה במשחקים".