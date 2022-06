אילון מאסק חוזר בו: "מספר העובדים הכולל של טסלה יגדל"

אילון מאסק חוזר בו מההצהרה כי יפטר 10% מעובדי טסלה. מנכ"ל ומייסד יצרנית המכוניות החשמליות אמר אתמול (ש') כי מספר העובדים הכולל של החברה יגדל במהלך 12 החודשים הקרובים, אך מספר העובדים בשכר גלובלי אמור להשתנות מעט. כך פורסם ב"רויטרס". בהודעת דוא"ל ששלח לפני יומיים למנהלי החברה כתב כי יהיה צורך בקיצוצים של 10%.

"מספר העובדים הכולל יגדל, אבל השינוי במשכורות אמור להיות שטוח למדי", צייץ מאסק בתשובה לחשבון טוויטר שפרסם "תחזית" שמספר העובדים של טסלה יגדל במהלך 12 החודשים הבאים.

Total headcount will increase, but salaried should be fairly flat