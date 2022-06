נראה שלאיש הכי עשיר בעולם פשוט נמאס מכל הסיפור של עבודה מהבית.

אילון מאסק, מנכ"ל טסלה, התערב בדיון החזרה למשרדים היום (ד') ברשת החברתית טוויטר. מנכ"ל חברת הרכב החשמלי התייחס לציוץ על דואר אלקטרוני שככל הנראה שלח לצוות הניהול הבכיר בטסלה.

Elon to Tesla team: no more remote work pic.twitter.com/aSmZAAOm7G

בשורת הנושא מאסק כתב "עבודה מרחוק אינה מקובלת יותר", ובהמשך המייל כתב "מי שמעוניין לבצע עבודה מרחוק, חייב להימצא במשרד לתקופת מינימום של 40 שעות שבועיות או להיפרד מטסלה".

בהמשך המייל הוסיף מאסק כי המשרד בו נמצאים "חייב להיות משרד טסלה ראשי, לא חלל משרדי משותף כלשהו שלא באמת קשור. לדוגמה, להיות אחראי על יחסי אנוש במפעל בפרימונט, אך שמשרדכם יהיה במדינה אחרת בארה"ב".

בעוד מאסק לא התייחס בישירות לשאלת האותנטיות של המייל בטסלה, הוא בהחלט רמז לכך כשהשיב לצייצן ששאל האם הליכה לעבודה היא קונספט שחלף מן העולם כבר. מאסק ענה לכך: "הם צריכים להעמיד פנים שהם עובדים במקום אחר".

