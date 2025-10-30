ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם פגישת טראמפ-שי יצאה לדרך: נשיא סין נקט בטון מפייס
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מלחמת סחר

פגישת טראמפ-שי יצאה לדרך: נשיא סין נקט בטון מפייס

פגישתם של הנשיאים עשויה להביא לחתימת הסכם סחר חדש בין שתי הכלכלות, ומזרימה אופטימיות לשווקים • טראמפ לפני כניסתו לפגישה: שני הצדדים כבר הגיעו להסכמות רבות, ו"יסכימו על עוד כמה עכשיו"

שירות גלובס 06:32
נשיאי ארה''ב וסין יחד / צילום: ap, Mark Schiefelbein
נשיאי ארה''ב וסין יחד / צילום: ap, Mark Schiefelbein

המסע הדיפלומטי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באסיה, הגיע הבוקר לשיאו, בפגישתו עם נשיא סין, שי ג'ינפינג. צעד זה נתפס בשוק כחיובי במיוחד, על רקע מלחמת הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות שהסלימה בחודשים האחרונים.

המנצח המסתמן בבחירות בהולנד: "על ישראל להפסיק להרעיב ולהרוג חפים מפשע"
אנבידיה שוברת שיא חדש: שווי השוק שלה חצה את ה-5 טריליון דולר

נשיא סין שי ג’ינפינג אמר בפתח פגישתו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבוקר, כי בייג’ין וושינגטון צריכות להיות "שותפות וחברות". זוהי הפעם הראשונה שבה השניים נפגשים פנים אל פנים מאז שטראמפ החל את כהונתו השנייה בינואר.

עם כניסתו לפגישה, אמר טראמפ כי שני הצדדים כבר הגיעו להסכמות רבות, ו"יסכימו על עוד כמה עכשיו", כך לפי דיווח של רויטרס. "תהיה לנו פגישה מוצלחת מאוד", אמר טראמפ, וטען כי שי מנהל "משא ומתן קשוח מאוד", והוסיף, "תמיד היו לנו יחסים טובים מאוד".

כשנשאל אם השניים יחתמו על הסכם סחר בפגישה, השיב טראמפ: "יכול להיות. נגיע להבנה מצוינת".

רק לפני כחצי שנה השווקים רעדו על רקע "יום השחרור", שבו טראמפ הודיע על הטלת מכסים רבים על שותפות הסחר של ארה"ב, אך בהמשך רוב המכסים הוקפאו לצורך הדיונים על הסכמי סחר. המכסים על סין לא הוקפאו, אולם השוק חזר והתאושש למרות התמשכות מלחמת הסחר, כשמדי פעם נרשמה טלטלה. כך למשל בתחילת החודש, בעקבות החלטת סין להגביל יצוא של מינרלים נדירים משטחה, טראמפ הודיע על הטלת מכסים נוספים בשיעור של 100% על סין (כאמור כעת ההערכה היא שהם לא ייכנסו לתוקף).

בהצהרה נפרדת שפרסם משרד החוץ הסיני נכתב: "זה נורמלי ששתי הכלכלות המובילות בעולם יחוו חיכוכים מדי פעם", תוך קריאה לשני הצדדים לשתף פעולה ו"לוודא שהאונייה הענקית של היחסים הבילטרליים תפליג קדימה ביציבות".

שי גם שיבח את מאמציו של טראמפ בתיווך להסכמי שלום בסכסוכים אזוריים, והדגיש את תרומתה של סין לקידום שיחות שלום בסוגיות שונות, לאחר שהמנהיג האמריקאי רמז בתחילת החודש כי תפקידה של סין בשיחות הפסקת האש בתאילנד ובקמבודיה היה מוגבל.