פגישת טראמפ-שי יצאה לדרך: נשיא סין נקט בטון מפייס

המסע הדיפלומטי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באסיה, הגיע הבוקר לשיאו, בפגישתו עם נשיא סין, שי ג'ינפינג. צעד זה נתפס בשוק כחיובי במיוחד, על רקע מלחמת הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות שהסלימה בחודשים האחרונים.

נשיא סין שי ג’ינפינג אמר בפתח פגישתו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבוקר, כי בייג’ין וושינגטון צריכות להיות "שותפות וחברות". זוהי הפעם הראשונה שבה השניים נפגשים פנים אל פנים מאז שטראמפ החל את כהונתו השנייה בינואר.

עם כניסתו לפגישה, אמר טראמפ כי שני הצדדים כבר הגיעו להסכמות רבות, ו"יסכימו על עוד כמה עכשיו", כך לפי דיווח של רויטרס. "תהיה לנו פגישה מוצלחת מאוד", אמר טראמפ, וטען כי שי מנהל "משא ומתן קשוח מאוד", והוסיף, "תמיד היו לנו יחסים טובים מאוד".

כשנשאל אם השניים יחתמו על הסכם סחר בפגישה, השיב טראמפ: "יכול להיות. נגיע להבנה מצוינת".

רק לפני כחצי שנה השווקים רעדו על רקע "יום השחרור", שבו טראמפ הודיע על הטלת מכסים רבים על שותפות הסחר של ארה"ב, אך בהמשך רוב המכסים הוקפאו לצורך הדיונים על הסכמי סחר. המכסים על סין לא הוקפאו, אולם השוק חזר והתאושש למרות התמשכות מלחמת הסחר, כשמדי פעם נרשמה טלטלה. כך למשל בתחילת החודש, בעקבות החלטת סין להגביל יצוא של מינרלים נדירים משטחה, טראמפ הודיע על הטלת מכסים נוספים בשיעור של 100% על סין (כאמור כעת ההערכה היא שהם לא ייכנסו לתוקף).

בהצהרה נפרדת שפרסם משרד החוץ הסיני נכתב: "זה נורמלי ששתי הכלכלות המובילות בעולם יחוו חיכוכים מדי פעם", תוך קריאה לשני הצדדים לשתף פעולה ו"לוודא שהאונייה הענקית של היחסים הבילטרליים תפליג קדימה ביציבות".

שי גם שיבח את מאמציו של טראמפ בתיווך להסכמי שלום בסכסוכים אזוריים, והדגיש את תרומתה של סין לקידום שיחות שלום בסוגיות שונות, לאחר שהמנהיג האמריקאי רמז בתחילת החודש כי תפקידה של סין בשיחות הפסקת האש בתאילנד ובקמבודיה היה מוגבל.