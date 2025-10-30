חברות ארנק חברות שיש בהן פחות מ־5 בעלי מניות, ועיקר הכנסותיהן נובעות מפעילות אישית של בעל מניות מהותי. תופעת "חברות הארנק" מאפיינת שכירים בעלי שכר גבוה, המתאגדים כחברה כדי ליהנות ממס החברות המופחת במקום מס שולי

עד כה הוגשו מעל 1,200 בקשות לפירוק חברות או העברת נכסים במסגרת חקיקת רפורמת הרווחים הכלואים. "הקצב הוא של 100 בקשות שמוגשות ביום", כך חשף השבוע רו"ח כארים כנעאן, ראש מטה מנהל רשות המסים, אשר הוביל את החקיקה מטעם רשות המסים וכיום אמון על היישום שלה.

רפורמת הרווחים הכלואים נכנסה לתוקף בינואר השנה חרף הסערה שהתחוללה במשק נגד המורכבות שלה והבעיות שהיא מעוררת בקרב חברות. במהלך השנה החלו חברות שעלולות להיכנס לגדרי החוק להיערך "לגזירות" המס שהרפורמה תנחית עליהן, בין היתר על־ידי תכנוני מס שיוציאו אותם מגבולות החוק. כך, בין השאר, בעלי חברות ארנק (חברות שהכנסותיהן נובעות בעיקר מפעילותו האישית של בעל המניות) החלו לבחון את האפשרות לנצל את ההטבה שהוענקה להם במסגרת הוראת שעה זמנית. זו מאפשרת פירוק חברות או העברת נכסים לבעלי מניות יחידים בדחיית מס ובפטור ממס רכישה.

בעוד במהלך השנה זרם הגשת בקשות הפירוק והעברת הנכסים היה חלש והוגשו בקשות בודדות מדי חודש, חשף כנען בכנס המסים השנתי של לשכת יועצי המס, כי ישנה התעוררות משמעותית בחודש האחרון לקראת סיום תוקפה של הוראת השעה, ב־30 בנובמבר.

חלון ההזדמנויות עומד להיסגר על בעלי חברת ארנק מה אומרת רפורמת הרווחים הכלואים?

בעלי חברות עם רווח מעל 25% ישלמו מס אישי על הרווחים העודפים (עד כ־50%) יוטל קנס של 2% על רווחים לא מחולקים העולים על 750 אלף שקל מהי הטבת המס הזמנית?

בעלי חברות ארנק יוכלו לפרקן או להעביר נכסים ללא חבות במס על עליית ערך הנכסים וללא מס רכישה מה עוד כדאי לבעלי חברות לדעת?

יש נכסים במיסוי מופחת (דירות מגורים, למשל) שכדאי להעביר לבעלות פרטית ניתן להגיש בקשה לפירוק או העברת נכסים עד 30 בנובמבר השנה תשלום המס יתאפשר עד 15 בינואר 2026

"אנחנו היום עומדים על 1,200 בקשות. אם מכפילים בממוצע ב־2.5, שזה מספר בעלי המניות של החברות, אז יש כ־2,500 בעלי מניות שכן ביקשו להשתמש בהוראת השעה. מה שמעניין זה הקצב, בהתחלה מספר בודד של בקשות ביום, והיום אנחנו בקצב של 100 בקשות שנכנסות כל יום. אני מעריך שעד תום התקופה, עד ה־30 בנובמבר, יהיו לנו כ־3,000 בקשות פירוק והעברת נכסים".

במסגרת רפורמת הרווחים הכלואים נקבע, כי על בעלי שליטה בחברות ארנק פעילות יוטל מס שולי בגין רווחים לא מחולקים של החברה העולים על 25% מהמחזור. מס זה יוטל על חברות שמחזור העסקים שלהן הוא עד 30 מיליון שקל בשנה, ולא יוטל על חברות תעשייה, בנייה או חברות שממוסות במסגרת חוק עידוד השקעות הון. כמו כן, המס יוטל רק על חברות שהרווחים הלא מחולקים שלהן עולים על 750 אלף שקל - כרית ביטחון שהשאירו לחברות או כאשר סכום הרווחים הלא מחולקים נמוך מממוצע ההוצאות של החברה בשלוש השנים האחרונות.

חברות החזקה יוכלו לבחור מדי שנה בין תשלום מס של 2% על הרווחים הלא מחולקים המושקעים במניות או בנדל"ן - לבין חלוקה של לפחות 6% (5% בשנת 2025) מכלל הרווחים הצבורים שלהן ותשלום מס דיבידנדים בגינם.

חודש לאחר שהרפורמה נכנסה לתוקף, יחד עם תיקוני חקיקה נוספים שהשפיעו על מיסוי רווחים מדיבידנד, בהן העלאת מס היסף, התבררו ההשפעות המוקדמות של הרפורמה, כאשר גביית המס בחודש ינואר 2025 בגין דיבידנדים שחולקו בדצמבר 2024 עמדה על למעלה מ־9 מיליארד שקל - גבייה השקולה לגבייה שנתית מלאה מדיבידנד בשנים האחרונות. בחודש דצמבר 2024 נגבה מס בסך 1.7 מיליארד שקל בגין דיבידנדים שחולקו על־ידי החברות בנובמבר - כמיליארד שקל מעל גבייה בחודש רגיל.

צפי ההכנסות של האוצר מרפורמת הרווחים הכלואים עם חקיקתה היה 10 מיליארד שקל ב־2025, ועוד כ־5 מיליארד שקל כל שנה לאחר מכן. בכנס יועצי המס הסביר כנען, כי רשות המסים צופה כי יעמדו בתחזיות וההכנסות מחקיקת רפורמת הרווחים הכלואים יעמדו על כ־5 מיליארד שקל במהלך 2025, ועוד כ־5 מיליארד שקל שייכנסו מניצול ההטבה המאפשרת את פירוק החברה או העברת נכסים עד נובמבר.

"בונים על הכסף עכשיו"

במסגרת החקיקה, כאמור, נחקקה גם הטבה, שנקבעה בהוראת שעה, המאפשרת פירוק חברות או העברת נכסים לבעלי מניות יחידים בדחיית מס ובפטור ממס רכישה, במהלך שנת 2025. במהלך החודשים החולפים ביקשו בעלי חברות ומייצגים להאריך את תוקפה של הוראת השעה כדי לאפשר זמן היערכות נוסף, ואולם באוצר הודיעו כי לא תהיה הארכה.

כנען חשף כי "לא התנגדנו להאריך את הוראת השעה, אבל יש בעיה תקציבית ולא מקצועית. מקצועית אפשר להאריך אותה בשנה, אבל תקציבית בונים על הכסף עכשיו ולא בעוד שנה".

ואולם, למרות שלא תינתן ארכה להוראה השעה, הבהיר כנען כי בקשות שיוגשו עד ה־30 בנובמבר יאפשרו לבעלי החברות להיכנס לגדרי ההטבה ולהיכלל בה גם אם המס ישולם מאוחר יותר. הצפי הוא, כי בשל העומס ברשות המסים הבקשות לפירוק והעברת נכסים יאושרו רק מספר שבועות לאחר ההגשה, מה שיאפשר בפועל את דחיית המס עד ל־15 בינואר 2026.

שימו לב להטבות

עו"ד ורו"ח יוסי אלישע, משרד יוסי אלישע קלדרון ושות' ויו"ר (משותף) בפורום המסים בלשכת עורכי הדין בישראל, מסביר כי "בשל חלון הזמנים המצומצם שנותר, רשות המסים מוכנה להקל בלוחות הזמנים, כך שאם תוגש בקשה לביצוע העברה או פירוק לפי הוראת השעה עד ל־30 בנובמבר, ניתן יהיה לשלם את המס עד ל־15 לחודש העוקב בו ניתנה ההחלטה בבקשה".

אלישע מסביר באלו מקרים כדאי לשקול להגיש בקשה רגע לפני שההטבה נגמרת. "הוראת השעה מאפשרת לחברות לארגן את עסקיהן מחדש ללא חבות במס על עליית ערך הנכסים וללא מס רכישה כאשר מדובר בזכויות במקרקעין או באיגודי מקרקעין.

"הכדאיות קיימת בפרט כאשר מדובר בנכסים שנרכשו לאחרונה ואשר עלותם במאזן נמוכה (כגון מניות של חברות שיוסדו על ידי החברה המעבירה), או במקרה של נכסים שההכנסה השוטפת מהם מחויבת אצל היחיד במס מופחת (כגון דירות מגורים שהשכרתן חייבת אצל היחיד ב־10% מס בלבד)".

עוד הוא מוסיף כי "זו גם הזדמנות טובה לארגן את נכסי המשפחה המוחזקים בחברה המשותפת במטרה לאפשר את חלוקתם לדור השני והשלישי שנכנסים לתמונה. בנוסף, קיימת הטבה משמעותית לגבי חברות ונכסים שנרכשו לפני שנת 2003, במקרה שבו יתרת העודפים הקיימת גם שימשה לרכישתם. במקרה כזה על העודפים האמורים שנצברו לפני 2003 יחול שיעור מס של 10 אחוז בלבד בפירוק (לפני מס יסף). כמובן שכל מקרה לגופו ונדרש להתייעץ לפני הגשת בקשה, בפרט לגבי החבות במע״מ בעתיד שעשויה לחול".

מלבד חלון ההזדמנויות שנסגר לניצול ההטבה, לדברי רו"ח יעל הילמן רזמוביץ, שותפה בפירמת ליאון אורלציקי ושות Moore ישראל, ישנם עוד כמה נושאים הקשורים לרפורמת הרווחים הכלואים שכדאי להיערך אליהם לפני תום שנת המס. ראשית, לדבריה, "אם החברה היא חברת מעטים שצברה רווחים צבורים של למעלה מ־750 אלף בשנים קודמות, נכון סוף 2024 יש לבדוק האם קיימת חובת חלוקת דיבידנד כדי להימנע מקנס של 2%, ומהו הסכום שיש לחלק (אם בכלל) לפני סוף השנה. זאת כדי להימנע מחיוב בקנס השנתי של 2%. מומלץ לחלק מעט יותר מהנדרש כדי להבטיח הגנה מהקנס".

תחזית לשיעור הרווח

לדברי רו"ח הילמן רזמוביץ, בעלי חברות ארנק שלא ינצלו את ההטבה, יכולים להיערך בדרכים נוספות לחיובי המס הצפויים. "על פי החוק, כאשר שיעור הרווחיות - כלומר, היחס בין הרווח התפעולי לפני מס של החברה לבין ההכנסות שלה - עולה על 25%, ייחשב החלק שמעבר לסף זה כהכנסה אישית של בעל המניות, ויחויב במס שולי שיכול להגיע עד לכ־50%. הוראות אלה לא חלות על חברות שהכנסותיהן אינן נובעות מפעילות המניבה הכנסות פאסיביות - דמי שכירות, ריביות או השקעות פיננסיות", היא מסבירה ומבהירה כי בהקשר זה "ראשית, מומלץ לבצע תחזית של תוצאות פעילות החברה עד סוף השנה ולבדוק אם היא עומדת בהגדרות החדשות לחוק, לרבות בחינת שיעור הרווחיות ומבנה ההכנסות".

עוד לדבריה, "חשוב לוודא שכל ההוצאות העסקיות נרשמו במלואן - שכר, ציוד, רכב, תקשורת, הוצאות משרדיות ועוד. כל הוצאה שלא נרשמה עשויה להגדיל את שיעור הרווחיות מעבר ל־25% - הרף שמעבר לו ההכנסה תמוסה כהכנסה אישית של על המניות. אם לאחר הבדיקות תגלו שעליכם לשלם מס נוסף בהתאם לתיקון הפקודה - מומלץ לעשות זאת עד 31 בינואר,2026 כדי להימנע מתשלומי ריבית והצמדה".