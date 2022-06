לפני פחות מחודש עלו בבנק מזרחי טפחות עם קמפיין חדש, שעקץ בעקיפין את בנק הפועלים. דביר בנדק, בחיזוק הקונדיטורית אור שפיץ, פנו לבעלי ובעלות עסקים באמצעות פרשנות חדשה לשיר של מירי מסיקה, "עכשיו אתה חוזר בחזרה".

לצופים לקח זמן להתחבר לקו הקריאטיבי, אך השבוע הצליחו השניים (והבנק) סוף סוף להתברג בראש דירוג הפרסומות הזכורות. אלא שכבר בשבוע הבא יעלה הבנק בקמפיין חדש עם פרזנטור-שותף חדש (ראו עמוד אירועים ומינויים), שיתמקד בתחום הפיקדונות - וינסה להשיג תוצאות דומות.

בשתי הפרסומות שמופיעות במקום השני והשלישי בדירוג הזכירות נמצאות שתי פרסומות שאינן חדשות או יוצאות דופן - טורנדו ודיסקונט - כך שהסיבה היא ככל הנראה ה"קשר" של הצופים לפרזנטורית רותם סלע.

הפרסומת האהובה ביותר השבוע שייכת להוט ולזינה, מאמנת נבחרת ההתעמלות האמנותית (שלום מיכאלשווילי, שמצליח להצחיק מהתחלה ועד הסוף), באמצעות גיתם BBDO. הפרסומת, שכבר הובילה את טבלת האהובות בחודש שעבר, רושמת הפעם 22.1% אהדה.

בחברת הפניקס החליטו לשנות את השפה הפרסומית, ובאמצעות No no no no no yes יצאו השבוע בקמפיין חדש, שבו מככבים זוג הקומיקס מאיה ויהודה דביר. השניים ייצרו פריימים מחייהם לטובת הקמפיין שמקדם את הפניקס סמארט, ובית האנימציה פיצ'יפוי הנפיש אותם לתלת ממד. הפרזנטור הקבוע של חברת הביטוח בחמש השנים האחרונות, דרור קרן, מלווה את הפרסומת המשעשעת בקול המספר.

בני הזוג דביר מספרים כי בחברה נתנו להם "חופש יצירתי לייצר את התוכן שלנו כפי שהוא, מה שהביא לתוצאה אותנטית ורלוונטית לקהל הישראלי. יצאנו לדרך עם תיעוד סיטואציות מחיי היומיום שלנו, בדיוק כמו השפה שאנו מציגים לעוקבים שלנו כבר מעל חמש שנים על בסיס שבועי".

השניים אחראים לסדרת הקומיקס "One of Those Days", שזכתה בפרס התוכן ליוצרים היצירתיים ביותר בתחרות INFLOW Global awards, ויש להם יותר מ-9 מיליון עוקבים בפלטפורמות הדיגיטליות השונות. כרגע נתון זה עדיין לא מוכיח את עצמו, אולי מכיוון שהפרסומת עלתה רק באמצע השבוע: הפניקס ממוקמת במקום השביעי הן בזכירות והן באהדה. אגב, השניים כבר עובדים על שתי פרסומות נוספות בקמפיין, כאשר המטרה המוצהרת של החברה היא לעלות בכל חודש עם פרסומת חדשה.

שלום מיכאלשווילי בקמפיין הוט / צילום: יח''צ

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, הקמפיין של ישרוטל - שבו מככבים מלונותיה ברחבי הארץ - הוא המושקע ביותר השבוע עם השקעה של כמיליון שקל. עם זאת, הרשת אינה מצליחה להתברג בדירוג.

משקיעים פחות

ההשקעה בטלוויזיה רושמת השבוע צניחה מהותית: מ-38 מיליון שקל בשבוע שעבר ל-26.5 מיליון שקל השבוע.

ביטוח למבוגרים

האהדה לפרסומות של חברות הביטוח הפניקס וליברה עולה עם האהדה בגיל.

מחבבים את זינה

הפרסומת של הוט רושמת אהדה גבוהה בקרב בני 35-55.