מעט מאוד מאורעות יחידיים ראויים להיחשב ל"מכוננים", או היסטוריים. אל הקטגוריה הזו נופלת ללא קושי החלטת בית המשפט העליון של ארה"ב הבוקר לשים קץ לזכות החוקתית של נשים להפלות מלאכותיות.

השלכות של מניעת הפלות בארה"ב: חיי עוני, צניחה בתמ"ג וירידה בהשתתפות נשים בכוח העבודה

התגובות היו מיידיות ודרמטיות. באופן טבעי, אי הסכמה אפיינה אותן. המחנה המנצח חוגג את מחיקתו של תקדים משפטי בן 49 שנה. המחנה המובס מלקק את פצעיו, ומזהיר מפני "עיקורן של זכויות אמריקאיות". תהיה הדעה על עצם העניין אשר תהיה, קשה היום להתווכח עם הערכתה של נינה טוטנברג, הכתבת המנוסה ביותר לענייני משפט בוושינגטון, הסוקרת את בית המשפט העליון זה 50 שנה: "במונחים משפטיים", היא אמרה הבוקר ברשת הרדיו הציבורית NPR, "פצצה גרעינית התפוצצה".

.@NinaTotenberg in @NPR special coverage call today's #SCOTUS decision the "legal equivalent of a nuclear bomb" not JUST for abortion but because of the potential "for undoing other areas of personal autonomy," from "contraception" to "interracial marriage."