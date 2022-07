"בשם אלוהים", קורא המלך ריצ'רד השני מנהמת לבו (במחזהו של ויליאם שייקספיר), "הבה נשב על הקרקע/ ונספר בעצב על מות מלכים/ איך מקצתם הודחו, ומקצתם הומתו בחרב/ ואת מקצתם רדפו רוחות קודמיהם שהם הדיחו" (מתנצל על התרגום הלא־אלגנטי).

רק מלכים מודחים ומושפלים יכלו להבין ללבם של מלכים מודחים ומושפלים. כאשר הכתרים התחילו ליפול בזה אחר זה, והוחלפו ברפובליקות (אמתיות או מדומות), מלכים מודחים התחילו להיאסף באותן עיירות על שפת אותם הימים והאגמים, ובילו את שארית ימיהם בעצב, בחרטה, או לפעמים בתקווה קלושה שהם יורשו לחזור.

כשהתמעטו המלכים, שותפות הגורל עברה משליטים מורשתיים אל פוליטיקאים בשר־ודם. משהגיעו אל הפסגה, בדרך כלל במאמצים ניכרים, הדרך למטה הייתה לעתים קרובות מהירה ומסחררת. נפילתם הייתה מדהימה עוד יותר מעלייתם. היא הצריכה, ומוסיפה להצריך, התערבות שייקספירית.

בזמן כתיבת הרשימה הזו עדיין לא ידענו מתי תסתיים כהונתו של בוריס ג'ונסון. עתה זה הוא איבד שניים מן הבכירים בחברי ממשלתו (שר האוצר ושר הבריאות, לצד יועץ משפטי בכיר). מכתבי הפרידה שלהם הוקיעו אותו בעיקר על היעדר מידות.

חבר בולט אחד במפלגתו אמר עליו, "הוא כריזמטי באופן מבריק, הוא רב הומור ומשעשע, בעל אופי גדול -- אבל אני חושש שאין לו האופי או המזג הנחוצים כדי להיות ראש הממשלה". אגב, הדובר הזה השווה את גסיסתו הפוליטית של ג'ונסון עם גסיסתו הפיזית של הנזיר הרוסי רספוטין, שסירב למות גם לאחר שנורה והושלך אל נהר קפוא. אפשר שבוריס־רספוטין יצליח להיאחז בקרנות המזבח עוד טיפה ועוד טיפה. אבל הוא כמעט הסתיים.

"It's a bit like the death of Rasputin. He's been poisoned, stabbed, he's been shot, his body's been dumped in a freezing river and still he lives."

