מתי אפשר להגיד על ארץ שהיא "התמוטטה"? אולי כאשר ההמונים מעלים באש את מעון ראש הממשלה, וכובשים את בית הנשיא? אולי כאשר הממשלה הלא־מושלת מודיעה שנגמר לה הדלק, ואין לה כסף לייבא שום דבר? אולי כאשר כל בתי הספר נסגרים, והילדים מצטווים להישאר בבית? אולי כאשר מערכת הבריאות מתמוטטת? ומה קורה כאשר כל הנ"ל מתרחשים בעת ובעונה אחת? האם ארץ כזאת "התמוטטה"?

אנחנו מדברים כאן על סרי לנקה, האי שמדרום להודו שמאכלס 22 מיליון בני אדם. בשנה ה־73 של עצמאותה מבריטניה, סרי לנקה מתנסה במשבר חסר תקדים, תוצאה של נסיבות, של אסונות מידי אדם ומידי הטבע, של פוליטיקה מוטרפת, של חוסר מיומנות, של יחסי חוץ לקויים, של שחיתות עצומת ממדים ושל הצלחת חמולה פוליטית אחת להוליך מיליונים שולל.

אנחנו חיים בעיצומו של משבר גלובלי, המשפיע על כל הארצות. אבל סרי לנקה מתקרבת להיות קריקטורה של המשבר הזה. השתקפויותיו מצטיירות כמעט כהגזמה מכוונת. סוף סוף, זו הייתה אחת המדינות המסודרות והמבטיחות ביותר בדרום אסיה.

ב־2015, הבנק העולמי שיבח אותה על "צמיחה כלכלית מוצקה, הפחתה חזקה של העוני, התגברות על סכסוכים פנימיים, מעבר דמוקרטי מרשים, התפתחות אנושית חזקה".

חמש שנים אחר כך, עוד לפני הקורונה, סרי לנקה עמדה על עברי פי פחת. ממשלתה קיבצה נדבות. מענקים הודיים האריכו במקצת את יכולתה להאכיל את תושביה. היא נקלעה אל מה שכלכלנים מכנים "דיפלומטיה של מלכודת חובות", זאת אומרת שימוש מכוון בקו אשראי נדיב כדי לרכוש השפעה. הנושה הלוכדת היא סין, אשר פיתחה יחסים קרובים מאוד עם המשפחה השלטת של סרי לנקה, ראג'אפאקסה. בני המשפחה הזו החזיקו ב־20 השנה האחרונות בכהונות מפתח: הנשיא, ראש הממשלה, שר ההגנה, שר האוצר, שר הכלכלה, יושב ראש הפרלמנט, שגריר בארה"ב, שגריר ברוסיה ומספר ניכר של כהונות משתלמות אחרות.

בהשראת סין ובהמרצתה, האחים מישכנו את סרי לנקה. הם לקחו הלוואות ענק מסין, כדי להוציא אל הפועל פרוייקטים פרעוניים: נמל עמוק מים שכמעט שום אנייה אינה מגיעה אליו, נמל תעופה שכמעט שום מטוס אינו נוחת בו, איצטדיון קריקט שכמעט שום קבוצה אינה משחקת בו. כשסרי לנקה לא יכלה עוד לפרוע את חובותיה, הסינים הואילו לקבל את השליטה בנמל. ארה"ב והודו חוששות, כי הנמל הזה יהפוך לבסיס צבאי סיני בשערי הים הערבי.

אבל היו הרבה מעשי כסילות נוספים, כמו למשל הפחתה מסיבית של מסים מבלי להביא בחשבון את התרוקנות אוצר המדינה; ביטול של השימוש בדשנים לחקלאות מבלי להביא בחשבון את ההשפעה על תפוקת המזון; דחייה של הצעת סיוע בהקף של כמעט מיליארד דולר מזרוע של ממשלת ארה"ב.

