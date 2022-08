ראש הממשלה יאיר לפיד מותח ביקורת קשה על האיחוד האירופי ומדינות המערב ככלל הנושאות ונותנות עם איראן. לדבריו, אם ייחתם הסכם להחזרתה של איראן להסכם הגרעין המקורי, יהיה זה מתן פרס של 100 מיליארד דולר בשנה על כך שהפרו את כל התחייבויותיהם, ומדובר בכסף שילך לטרור.

בשיחה עם כתבים זרים אמר לפיד כי "ישראל היא לא נגד כל הסכם אלא נגד ההסכם הזה, מפני שזה הסכם רע. מפני שאי אפשר לקבל אותו כמו שהוא כתוב עכשיו. בעינינו, הוא לא עומד בסטנדרטים שהנשיא ביידן קבע: למנוע מאיראן להפוך למדינה גרעינית". ראש ממשלה הבהיר כי ישראל מקיימת דיאלוג פתוח עם הממשל האמריקאי על כל הסוגיות שבמחלוקת. אבל אם ייחתם ההסכם, הוא לא מחייב את ישראל, "אנחנו נפעל כדי למנוע מאיראן להפוך למדינה גרעינית, אנחנו לא ניתן לזה לקרות".

לפי דברי לפיד, "לפני שבוע אירופה הציעה לאיראן את מה שהם קראו לו 'ההצעה האחרונה' לחזרה להסכם הגרעין. הם הכריזו שההצעה הזו היא Take it or leave it. האיראנים, כמו תמיד, לא אמרו 'לא', הם אמרו 'כן, אבל', והעבירו טיוטה משלהם עם תיקונים ודרישות נוספות. מאז מתקיים על זה דיון. שוב האיראנים מעלים דרישות, ושוב מנהלי המשא-ומתן מוכנים לעשות עוד ועוד ויתורים, שוב. זה לא קורה בפעם הראשונה. מדינות המערב מציבות קו אדום, האיראנים מתעלמים ממנו, אז מזיזים את הקו האדום".

ראש הממשלה הוסיף כי מדובר בהסכם רע: "אם האיראנים didn’t take it, איך קורה שהעולם didn’t leave it? מה שמונח כרגע על השולחן הוא הסכם רע, שייתן לאיראן 100 מיליארד דולר לשנה, הכסף הזה לא יבנה בתי ספר ולא בתי חולים. אלה 100 מיליארד דולר לשנה שישמשו לערעור היציבות במזרח התיכון והפצת טרור ברחבי העולם".

"הכסף יממן את משמרות המהפכה ואת הכוחות שמדכאים את האיראנים"

לפיד הרחיב בנוגע למטרות אליהן לדעתו יגיע הכסף שתקבל איראן, "הכסף הזה יממן את משמרות המהפכה וכוחות הבסיג' שמדכאים את העם האיראני, הוא יממן עוד התקפות על בסיסים אמריקאים במזרח התיכון, ישמש לחיזוק החיזבאללה, החמאס והג'יהאד האסלאמי, זה כסף בדיוק לאותם אנשים שמנסים לרצוח סופרים והוגי דעות בניו יורק, וכמובן ישמש לחיזוק תוכנית הגרעין".

הוא הוסיף כי השבוע שאלו את רפאל גרוסי, יו"ר הסוכנות לאנרגיה אטומית, אם הוא קיבל תשובות מספקות מהאיראנים על החקירות הפתוחות. לפיד ציין כי "מה שהוא ענה: "בשום פנים ואופן לא. נכון לעכשיו, איראן לא סיפקה את התשובות הטכניות האמינות והנדרשות כדי להסביר את מקור הימצאותן של שאריות רבות של אורניום. תנו לנו תשובות: אם היה שם חומר רדיואקטיבי או אם היה ציוד שם, אז היכן הוא נמצא עכשיו?".

לפיד הזהיר כי הסרת הסנקציות הגורפת על מגזרים כמו הבנקאות, מול גופים פיננסיים שמוכרזים היום כמסייעים לטרור, פירושה שלאיראנים לא תהיה שום בעיה להלבין כספים. הם יסייעו לעוד מדינות שיש עליהן סנקציות לעקוף אותן (רוסיה ואחרות) הם יוכלו ליצור מסלול ישיר למימון הטרור.

יותר ויתורים מבהסכם הגרעין הקודם

גורם מדיני בכיר מוסיף כי ההסכם הנוכחי מכיל יותר ויתורים מההסכם הקודם וכי הוא ההיפך מהיעד האמריקאי להסכם ארוך טווח וחזק יותר. לדבריו, הדרך הטובה להגיע להסכם היא לשים איום צבאי אמין על השולחן. ב-2015, ארה"ב הוציאו את ה-bunker busters להראות לאיראן מה יקרה אם יסרבו. זה לא כמו עכשיו עם הזזת קווים אדומים, אי עמידה ב-Take it or Leave it. יכולות צבאיות של ארה"ב צריכות להיות חלק מהשיחה אם הצדדים רוצים הסכם longer & stronger. הוא הוסיף כי לישראל יש יכולות של מעצמה.

הגורם טען כי בגלל נאום נתניהו בקונגרס ב-2015 הוציאו את ישראל מהחדר הדיונים, וזה לא הועיל, "היחסים עם ארה"ב הם אבן-יסוד במדיניות שלנו. אסור לסכן אותם". עוד אמר כי בתוך הממשלה ומערכת הביטחון הישראלית יש עמדה אחידה המתנגדת לחזרה להסכם הגרעין. עמדה זו מבוססת על המודיעין שיש למדינת ישראל ועל תהליך קבלת ההחלטות שנעשה לפני שפנינו אל האמריקאים והשותפים האחרים בנושא. הוא הוסיף כי קיים חשש שהשלכות רבות של הסרת הסקציות על איראן לא נלקחו בחשבון שכן בין השאר אי אפשר להבדיל בין הפעולות של איראן באזור לתוכנית הגרעין - במיוחד כאשר מעבירים לאיראן סכומי כסף עצומים. הוא ציין כי איראן מעבירה למעלה ממיליארד דולר בשנה לארגוני הטרור השלוחים שלה.

ההסכם נראה כעת קרוב מתמיד לאחר שהאירופים ויתרו למעשה על התנאים שהוצבו ואיראן סירבה לקבלם, ופקידים אמריקאים בכירים משבחים בראיונות את ההישגים שהוא מביא. גורם אמריקאי המעורה במהלכים אמר לגלובס כי לתפיסתם, מבחינת דחיית יכולותיה של איראן להגיע לפצצה, יש בהסכם הישגים רבים, ככל שהפיקוח על העמידה בהסכם יהיה הדוק וממצה. הוא אמר כי אכן אין בהסכם התייחסות להיבטים האחרים המטרידים במדיניות האיראנית כדבריו, ואלה יטופלו בדרכים אחרות.