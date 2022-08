זה היה נאום של עשר דקות בלבד, אך הנאום של יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול בשישי הספיק כדי להבהיר כי המדיניות המוניטרית של ארה"ב תהודק עוד יותר בחודשים הקרובים. בתגובה בליל שישי האחרון, משקיעי וול סטריט נפטרו מהמניות שלהם והורידו את מדד S&P 500 ב-3.4% לאחר יומיים רצופים של עליות. נאסד"ק צנח בקרוב ל-4% ודאו ג'ונס צלל ב-3%.

בנאומו בסימפוזיון בג'קסון הול, יו"ר הפד פאוול אמר כי פעולות הבנק המרכזי נועדו על מנת להשתלט על האינפלציה וכי הן יכאיבו למשקי הבית והעסקים בארה"ב. הוא התייחס גם לספקולציות שטענו כי ההאטה בעליות המחירים ביולי תגרום לפד להאט את קצב העלאות הריבית וציין כי הוא עדיין רואה מומנטום משמעותי בכלכלת ארה"ב.

43% ממניות S&P 500 איבדו לפחות 4% מערכן בשישי, כאשר עשר המניות בעלות הביצועים הגרועים ביותר במדד מחקו יחד 64 מיליארד דולר.

רק חמש מניות במדד S&P 500 עלו ביום המסחר האחרון של השבוע הקודם: אלקטרוניק ארטס (EA) שעלתה ב-3.57%, חברת שירותי הבריאות מולינה הלת'קייר שהוסיפה 3.36% לערכה, חברת התוכנה טייק-טו אינטראקטיב סופטוור שהתקדמה ב-1.59%, סי.אף אינדסטריס הולדינג טיפסה ב-0.81% ומניית יצרנית הגז הטבעי קונוקו-פיליפס שהתקדמה מעט מעבר לקו האפס.

אז מדוע בכל זאת הצליחו מניות חמש החברות האלה להחזיק מעמד בטריטוריה הירוקה בזמן ששאר המדד התרסק? נתחיל ב-EA. דיווחים מהשבוע האחרון רומזים על כך שענקית הגיימינג, שאחראית בין השאר על משחקי פיפ"א, באטלפילד והסימס, עומדת לקבל הצעת רכישה מאמזון של ג'ף בזוס. אמנם אין עדיין סכום רכישה משוער, אבל הדיווח המקורי הקפיץ את מניית EA ב-10% במסחר המוקדם בוול סטריט בשבוע שעבר.

גם את העליות במניית חברת שירותי הבריאות מולינה קל להסביר, באופן יחסי. ספקית ביטוחי הבריאות מקליפורניה זכתה, יחד עם עוד מספר חברות, במכרז שיאפשר לה לספק שירותים בקליפורניה החל משנת 2024 לחמש שנים. היוזמה החדשה בקליפורניה שנקראת "MediCal" תספק ביטוח 14.6 מיליון אמריקאים בעלי הכנסה נמוכה. מדובר בתוכנית הבריאות הגדולה בארה"ב.

טייק-טו מוכרת גם היא בעולמות הגיימינג, בזכות הכותרים שמייצרת חברת הבת שלה 2K, ביניהם המשחק הפופולרי בורדרלנדס. טייק-טו הודיעה כי היקום של המשחק יתרחב עם הפרק החדש שתשחרר ב-21 באוקטובר הקרוב - New Tales from the Borderlands. הזמנה מוקדמת כבר זמינה למשתמשי החברה. מדובר בחיזוק משמעותי לחברה שבקטלוג המשחקים שלה אפשר למצוא גם את סדרת GTA ומשחקי NBA 2K.

הסיבה העיקרית בזכותה מניית יצרנית הדשן והמימן הירוק CF תעשיות התקדמה ביום שישי האחרון היא הפלישה הרוסית לאוקראינה. מאז תחילת המלחמה, מניות יצרניות הדשן הגלובליות מזנקות בשיעורים גבוהים, במקביל לעלייה משמעותית במחירי הדשנים בשל החרם על הגז הטבעי והאשלגן המיוצרים ברוסיה ובנות בריתה - רכיבים עיקריים בייצור דשנים.

מניית יצרנית הנפט והגז הטבעי קונוקו-פיליפס הצליחה גם היא להישאר בטריטוריה הירוקה בזכות המלחמה באוקראינה שמעלה את הביקוש לאנרגיה, אך לא רק. החברה מטקסס שפועלת ב-15 מדינות מסביב לעולם תקבל מממשלת ונצואלה 8.75 מיליארד דולר כפיצוי על הלאמת מתקניה במדינה לפני כעשור, זאת לאחר מאבק משפטי ממושך.