מחירי האנרגיה המזנקים באירופה וחשבונות הגז והחשמל המטפסים לקראת החורף יוצרים אי-שקט פוליטי ביבשת. בסוף השבוע האחרון התקיימו מספר הפגנות מחאה של אזרחים סביב חשבונות חשמל וגז גבוהים, וגוברת הדרישה מצד ממשלות אירופיות לנקוט צעדים דרסטיים כדי להקל על האזרחים. עד כה, בעיקר אלמנטים מהימין ומהשמאל הרדיקליים הפגינו נגד הממשלות, אך ייתכן שהמחאה תתרחב כעת לשכבות נוספות באוכלוסיה.

בפראג יצאו אתמול (ש') עשרות אלפי בני-אדם להפגנה שגינתה את האיחוד האירופי, את נאט"ו ואת מחירי האנרגיה הגבוהים במדינה כתוצאה מהתמיכה באוקראינה ומהשלכות הסנקציות על רוסיה. גורמים מהשמאל הרדיקלי, כולל המפלגה הקומוניסטית הצ'כית, חברו לגורמים מהימין, כולל מפלגות קסנופוביות פופוליסטיות, כדי להביע מחאה על החשבונות המזנקים.

האינפלציה בצ'כיה היא בין הגבוהות באיחוד, עם שיעור של 17.3%. ראש הממשלה הצ'כי אמר לתקשורת כי זכותן של מפלגות האופוזיציה להפגין, אולם "הן מביעות דעות שאינן האינטרס של צ'כיה ושל אזרחיה". סקרי דעת קהל במדינה עדיין מביעים רוב גדול לתמיכה באוקראינה במלחמתה נגד רוסיה, כולל אספקת ציוד צבאי ותחמושת.

BREAKING: Massive demonstration in Prague in the Czech Republic against the government, soaring prices and the energy crisis.

Protesters threaten strike and coercive action if government doesn't resign by September 25 📺

