ענקית הטכנולוגיה אפל תקיים מחר (ד') את אירוע האייפון השנתי שלה, תחת המיתוג Far Out, בו היא צפויה להכריז על דגמי אייפון 14 חדשים, חידושים בחטיבת השעון החכם, מחשבים חדשים ועוד. גם השנה, האירוע יתקיים במתכונת וירטואלית וישודר בשידור חי - מוזמנים לעקוב אחרי העדכונים החיים באתר גלובס.

הרבה שמועות פורסמו עד כה בצל בעיות רבות (האינפלציה, המחסור ברכיבים, המלחמה באוקראינה). מה ידוע לנו עד כה על ההכרזות הצפויות של אפל מחר?

כפי שכבר פורסם, אפל משנה את פריסת המכשירים שלה: אם עד כה, הושקו גרסת מיני, גרסה רגילה, גרסת פרו וגרסת פרו מקס, כעת גרסת המיני צפויה להישאר מאחור, ובמקומה החברה מתכננת להשיק דגם אייפון 14 פלוס. הוא צפוי להיות בגודל של דגמי הפרו מקס (6.7 אינץ'), אך בלי השדרוגים שיש בדגמי הפרו.

לפי דיווח ב-9to5Mac, דגמי הפרו צפויים לקבל שינויים גדולים ורבים. בדיווח צוין כי יהיה עיצוב חדש, מעבד טוב יותר, שיפורים משמעותיים במצלמה - וכי נכתב בדיווח כי "סדרת האייפון 14 תהיה ככל הנראה אחת ההשקות הגדולות של אפל מזה שנים". מול זה, בבלומברג אומרים שנראה כי השיפורים באייפון 14 יהיו צנועים ולא עוצרי נשימה, ובפעם השנייה ברציפות.

בגזרת העיצוב - אפל צפויה לצמצם את המפרץ, האזור בו נמצאים חריץ הסאונד, המצלמה הקדמית וחיישני ה-FaceID. במקום מגרעת, החברה תצמצם לאליפסה קטנה. על פי דיווח ב-9to5Mac, החברה צפויה להעלות נורות פרטיות לאזור הזה: עד כה, בצד המסך המכשיר הציג נקודות בצבעים שונים כדי לציין שמשתמשים בחיישנים כמו מצלמה או מיקרופון. כעת, הכוונה שתדלק נורה ירוקה בין המצלמה לחיישן זיהוי הפנים אם המצלמה תפעל. בדיווח אחר באותו גוף צוין כי אחד הפיצ'רים המוכרים ביותר באנדרואיד, Always On, יגיע כעת גם לאייפון. מדובר בפיצ'ר שמציג תמיד על גבי המסך את השעה, מזג האוויר או נתונים נוספים - כך שלא יהיה הצורך להעיר את המסך כדי לקבל את המידע הזה.

לפי השמועות, בדגמי הפרו יישארו שלוש המצלמות שיש גם היום, והדגמים הבסיסיים יישמרו על שני החיישנים. עם זאת, מצביעים על כך שהמבנה עצמו של מערך הצילום, משמע הבליטה של המצלמה, יגדלו. זה מתקשר לשמועה אחרת - חיישנים ברזולוציה גבוהה יותר. לפי החזאים בשוק, המצלמה הקדמית תקבל פוקוס אוטומטי משופר. הדיווחים מצביעים כי הסוללה תקבל שדרוג אף היא ותהיה הרבה יותר חזקה.

ובשורה התחתונה, המחיר. לדברי מדליפים וגורמים רבים בחו"ל, אפל צפויה להותיר את דגמי הבסיס שלה (אייפון 14 ואייפון 14 פלוס) במחירים דומים. עם זאת, דגמי הפרו (אייפון 14 פרו ואייפון 14 פרו מקס) צפויים להתייקר ב-100 דולר בהשוואה לדור הקודם. כך שהשמועות מצביעות שאייפון 14 פרו יתחיל ממחיר של 1,100 דולר בארצות-הברית, הפרו מקס ב-1,200 דולר. עם זאת, יש אלו שמעריכים כי אפל תשחק בטוח ותעלה מחירים בצורה מתונה יותר - העלאה של כ-50 דולר לכל הדגמים.

NEW prices for the iPhone 14 lineup have leaked 🤔📺

iPhone 14: $749

iPhone 14 Plus: $849

iPhone 14 Pro: $1,049

iPhone 14 Pro Max: 1,149 pic.twitter.com/QSODdJ4wjC