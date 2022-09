אחרי דיסני ונטפליקס: yes ודיסקברי פלוס חתמו על הסכם שיתוף-פעולה

חברת yes הודיעה על הסכם שיתוף-פעולה עם דיסקברי פלוס, שירות הסטרימינג של Warner Brothers Discovery. בשבוע הבא החברות צפויות לערוך מסיבת עיתונאים ולהציג את פרטי ההסכם, כולל מחירי השירות.

ההסכם עם דיסקברי פלוס מתווסף לשירות דיסני פלוס ש-yes הייתה הראשונה להשיק בישראל. מחיר השירות בארה"ב הוא 4.99 דולר עם פרסומות ו-6.99 דולר ללא פרסומות.

דיסקברי פלוס נמנה עם שירותי הסטרימינג הגדולים והמובילים בעולם, זמין ב-220 מדינות ברחבי העולם ומכיל מעל 2,000 שעות צפייה של תכנים שונים בתחומים מגוונים הכוללים 500 שעות צפייה של תכנים מקוריים ובלעדיים. בישראל התוכן של דיסקברי משווק עד עתה דרך שחקניות הטלוויזיה, ובעקבות ההסכם עם yes זו תהיה הפעם הראשונה שהשירות האפליקטיבי העצמאי ישווק גם כן.

עדיין לא ברור מה משמעות ההסכם עבור שחקנים נוספים בשוק והאם ל-yes ישנה בלעדיות, אך נזכיר כי בלעדיות היא בעייתית מבחינת הגבלים עסקיים, ומה שחשוב זה ההסכם הראשוני שמקנה לצדדים מרחב פעולה של חודשים ארוכים בטרם מבססים שיתוף-פעולה דומה עם מתחרים.

הערוצים הליניאריים של דיסקברי ימשיכו להיות משודרים ב-yes במסלולי השירות השונים.

הסכם התוכן מבטא הלכה למעשה את האסטרטגיה של yes לייצר שיתופי-פעולה עם חברות הסטרימינג הגדולות בעולם ולהפוך אותם לחלק מההצעה שלה, למרות שאת האפליקציה ניתן להוריד עצמאית ולצפות בה כמו בכל אפליקציה אחרת ללא yes. הסליקה של השירות דרך yes מאפשרת למשתמשים לשלם במקום אחד במקום לפצל את התשלומים לכל ספק בנפרד, ולרוב גם לקבל הנחה מסוימת.

אחת הסוגיות המעניינות עם ההשקה של השירות החדש היא האם בדומה לדיסני פלוס, דיסקברי תתחיל לצמצם את התוכן שהיא מוכרת כערוצי תוכן רגילים לחברות הטלוויזיה, או שתתחיל "לסגור" מאחורי האפליקציה את התוכן הייחודי שלה. הניסיון מלמד שכך אכן קורה בהדרגה, והמשמעות היא ששחקניות בישראל או בעולם יאבדו תוכן בהצעה שלהן, כי השחקניות הבינלאומיות פשוט מדלגות על מי שאין לו הסכם שיתוף-פעולה ומשווקות את האפליקציה שלהן גם במקביל באופן עצמאי.

אילן סיגל, מנכ"ל yes, מסר: "אנו נרגשים משיתוף-הפעולה האסטרטגי עם חברת Warner Bros Discovery, שיאפשר ללקוחות yes ליהנות ממגוון התוכן המצוין של דיסקברי יחד עם חוויית הצפייה הטובה ביותר בישראל".