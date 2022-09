המיליארדר שהעניק את החברה שלו לכדור הארץ

חברת ההלבשה וציוד המחנאות פטגוניה הודיעה על צעד יוצא דופן בעולם העסקי: ארגון מחדש כך שכל הרווחים השוטפים שלה ברחבי העולם יופנו לטובת השקעה באיכות הסביבה וביוזמות שנועדו להיאבק בשינויי האקלים ולפעול נגד זיהום ובעד מגוון ביולוגי.

מייסד החברה הפרטית, איבון שואינר, הודיע אתמול (ד') בראיון ל"ניו יורק טיימס" על שינוי הכיוון של החברה, ששוויה מוערך במיליארדי דולרים. לפי ההערכות, הארגון מחדש יזרים כ-100 מיליון דולר מדי שנה מרווחי פטגוניה למטרות סביבתיות.

כל מניות השליטה בחברה ירוכזו מעתה בקרן נאמנות, שתוודא כי החברה עומדת ביעדים הסביבתיים החדשים, וכי היא מסתפקת בהשקעה מינימלית של ההכנסות לטובת פעילות שוטפת וצמיחה. המניות האחרות ינוהלו במסגרת קולקטיב שבו יכהנו שניים מילדיו של שואינר, בן 83, הפעיל במשך עשרות שנים בעד איכות הסביבה, אשר השיק כמה יוזמות בעבר למען שמירתה. הקולקטיב יוודא כי רווחי החברה, שנשארה בידיים פרטיות מאז שנוסדה בשנות ה-70, יוקצו ליוזמות שונות בעד איכות הסביבה, נגד שינויי האקלים ובעד שימור טבע.

שואינר יזם בעבר תוכנית בה חברות מקצות 1% מהרווחים למען הסביבה, שבה פטגוניה הייתה החברה הראשונה. נכון לעכשיו הצטרפו אליה כ-5,000 חברות.

"אם יש תקווה כלשהי לכדור ארץ משגשג בעוד 50 שנה, הרי שהיא תלויה בנו, שנעשה כל מה שאנחנו יכולים לשם כך בעזרת כל המשאבים שברשותנו", אמרשואינר ל"ניו יורק טיימס", "בתור מנהיג עסקי, מה שמעולם לא רציתי להיות, אני תורם את חלקי. במקום להפיק ערך על חשבון הטבע ולהפוך אותו להון, אנחנו משתמשים בהון שפטגוניה יוצרת כדי להגן על כדור הארץ".

בהודעה לעיתונות שפורסמה אתמול אמר המיליארדר לשעבר האמריקאי (ממוצא קנדי-צרפתי) כי החליט לתרום את רווחי החברה, משום ש"היינו חייבים למצוא דרך להזרים עוד כספים כדי להתמודד עם משבר האקלים, בעודנו שומרים על נכסי החברה".

שווי החברה מוערך ב-3 מיליארד דולר. "אנחנו מקווים שהמהלך ישפיע על יצירת סוג חדש של קפיטליזם שלא יוביל למעט מאוד אנשים עשירים מאוד והרבה מאוד עניים", אמר שואינר. כותרת ההודעה היא: "כדור הארץ הוא כעת בעל המניות היחיד שלנו".

