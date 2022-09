לפעמים גם לידידים נמאס: הרגע שבו נרנדרה מודי אמר לפוטין מספיק ודי

על הבמה באולם הוועידות בסמרקנד, לעיני העיתונות הבינלאומית, ובמיוחד העיתונות הרוסית, ראש ממשלת הודו עשה ביום ו' משהו בלתי צפוי מעיקרו: הוא נזף בפומבי בנשיא רוסיה על מלחמתו נגד אוקראינה.

זה היה רגע עוצר נשימה. סיבה אחת היא שנרנדרה מודי, השולט בהודו ביד חזקה זו השנה התשיעית, נמנע מלהביע דעות בפומבי על ענייני חוץ שנויים במחלוקת. להודו אין בעצם יחסי חוץ; יש לה אוסף של מערכות יחסים דו־צדדיים עם כל מי שמוכנים להועיל לה. בהתחשב בגודלה, בחשיבותה ובפוטנציאל שלה, מי אינו מוכן?

מאז פלישת רוסיה לאוקראינה, הודו יצאה מגדרה שלא לצאת מגדרה. במידה שבקעה מגרונה ביקורת כלשהי על רוסיה, היא היתה כה מרומזת, עד שהיה קשה להבחין בה. במהלך שבעת החודשים האחרונים, יחסי הודו עם רוסיה התהדקו והלכו. היא לא שקלה כלל הצטרפות אל סנקציות מערביות. היא הגדילה בהתמדה את רכישות הנפט שלה מרוסיה. היא המשיכה את היחסים הצבאיים הענפים, אשר קמו עוד בימי תפארתה הגיאופוליטית של ברית המועצות, לפני 70 שנה.

ביום ו', במעמד שפוטין בוודאי קיווה כי יבליט את ידידותם, מודי התבונן בנשיא רוסיה בפנים חמורות, והעיר, בהינדית, "זה אינו עידן המלחמות. אמרתי לך פעמים רבות בטלפון, שדמוקרטיה, דיפלומטיה ודיאלוג הם הדברים המבהירים לעולם איך בימים הבאים נוכל להתקדם לקראת שלום".

'Today is not an era of war'. What PM Modi told Putin on Ukraine invasion on the sidelines of the SCO summit.📺#SCOSummit2022 #Samarkand #SCO2022 pic.twitter.com/H3fngLk6se