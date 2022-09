ענקית הטכנולוגיה גוגל העבירה בטעות רבע מיליון דולר לסם קרי, בלוגר ומהנדס אבטחה. לדבריו, לקח כמעט חודש עד ששמע סוף סוף מהחברה. ביום רביעי האחרון צייץ קרי כי גוגל העבירה לו 249,999 דולר וצירף צילום מסך. "זה בסדר אם אתם לא רוצים את זה בחזרה", צייץ בטוויטר, והוסיף כי עברו יותר משלושה שבועות מאז שקיבל את הכסף ופנה לגוגל.

לדברי קרי, הוא לא ביזבז את הכסף ושמר אותו עד שבסופו של דבר החברה תבקש אותו בחזרה. אם גוגל לא תפעל בזמן הקרוב על מנת להשיב את הכסף, ייתכן שקרי יצטרך להעביר אותו לחשבון אחר על מנת להימנע מתשלום מס על הכסף.

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?

(it's OK if you don't want it back...) pic.twitter.com/t6f7v5erli