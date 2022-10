בדרך למכונית מעופפת: הצצה לניסוי הכי מסקרן בעולם

אם אתם עדיין מדמיינים עתיד שבו המכוניות מעופפות, ייתכן מאוד שהחלום שלכם עשה צעד משמעותי מאוד לקראת התממשות.

סוכנות החדשות הסינית חינהואה דיווחה כי חוקרים באוניברסיטת ג'יאוטונג בעיר צ'נגדו במחוז סצ'ואן בסין כבר ערכו מבחני דרכים לכלי רכב פרטיים משודרגים שמשתמשים במגנטים על מנת לרחף 35 מילימטר מעל למסילה. המדענים באוניברסיטה חיברו מגנטים עוצמתיים במיוחד למכוניות משפחתיות, דבר שאיפשר להן להתרומם באוויר ולרחף באמצעות מסילה באורך של יותר מ-8 קילומטרים. בסך הכל נבדקו 8 כלי רכב, כאשר אחת המכוניות הגיעה למהירות שיא של כ-230 קמ"ש, כך לפי הדיווח.

וידאו ששיתף עיתונאי סיני בטוויטר מציג כיצד נראה הרכב על מסלול הנסיעה עם המגנטים, והריחוף עדיין לא חלק במיוחד.

A #maglev vehicle technology test saw a 2.8-tonne car float 35 millimeters above the road and run on a highway in #Jiangsu, east China. A permanent magnet array was installed for levitation. pic.twitter.com/7vWc8TvJpn