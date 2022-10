המיזם המפתיע של אילון מאסק: בושם בריח שיער שרוף

לאילון מאסק יש תואר חדש: סוחר בושם. מנכ"ל טסלה הכריז בטוויטר ביום שלישי שהוא מוכר בושם ב-100 דולר שיהיה לו ריח של שיער שרוף. כמה שעות אחר כך, צייץ שכבר מכר 10,000 בקבוקונים, הכנסה של מיליון דולר.

כיום נמכר הבושם באתר Boring Co של מאסק, המתאר את הניחוח כ"מהות של תשוקה דוחה". בתמונה נראה בקבוקון בושם אדום אפוף עשן. המוצר אמור להתחיל להימסר רק בתחילת שנה הבאה.

"עם שם כמו שלי, להיכנס לעסקי הבשמים היה בלתי נמנע - למה בכלל נלחמתי בזה כל כך הרבה זמן!?", צייץ מאסק ביום שלישי בערב. אחר כך הוסיף: "אני בקושי יכול לחכות לכתבות מחר על מיליון דולר שנמכרו בשיער שרוף", ציוץ שהכיל גם אמוג'י מתפוצץ מצחוק.

כמו כן שינה מאסק את הביו שלו בטוויטר ל"איש מכירות של בושם".

מאסק לא אמר איך או מתי הבושם ייוצר. נציגי Boring Co וטסלה לא הגיבו מיד לבקשות תגובה לגבי היוזמה החדשה של מאסק.

מאסק הוא האיש העשיר ביותר בעולם ואחד המשתמשים הבולטים ביותר בטוויטר עם יותר מ־100 מיליון עוקבים. הוא נמצא בדיונים מתמשכים לגבי רכישת טוויטר, פלטפורמה שהשתמש בה לעתים קרובות לעשות הכרזות גדולות - חלקן רציניות ואחרות בכלל לא. פעם צייץ שבכוונתו לקנות את מועדון הכדורגל מנצ'סטר יונייטד רק כדי לומר כמה שעות אחר כך שהתבדח.

בנוסף לטסלה, מנהל מאסק את חברת הטילים SpaceX, ששמה המלא Space Exploration Technologies Corp, וייסד את Boring Co, חברה לכריית מנהרות תת־קרקעיות, וכן את סטארט-אפ המדע העצבי Neuralink Corp.

היוזמה החדשה ביותר של מאסק מגיעה בזמן שהוא מתמודד עם כמה עניינים עסקיים אחרים בפרופיל גבוה. SpaceX הסיעה אסטרונאוטים לתחנת החלל הבינלאומית בשבוע שעבר, בדיוק כשמניות טסלה ירדו בחדות בעקבות ההכרזה על נתוני המסירות המאכזבים של החברה.

מאסק גם עורר מהומה פוליטית קלה כשרמז שקרים, איזור שבעבר היה חלק מאוקראינה ומוסקבה סיפחה ב־2014, אמור בעצם להיות בידי רוסיה. הדברים האלו גרמו לגינוי מצד קייב, כולל מצד נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי.

באותו שבוע, גם גילה מאסק שבכוונתו להתקדם בתוכניתו לרכוש את טוויטר תמורת 44 מיליארד דולר, היפוך כיוון מפתיע לאחר כמעט שלושה חודשים בהם ניסה להתחמק מהעסקה.

"בבקשה תקנו את הבושם שלי, כדי שאוכל לקנות את טוויטר", כתב מאסק בציוץ מיום רביעי.

Please buy my perfume, so I can buy Twitter