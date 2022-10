הופעה

טיפקס

זאפה באר שבע

תאריך: 20.10.22

משך ההופעה: כשעתיים

מחיר כרטיס: 119-154 שקלים

זמינות כרטיסים: www.zappa-club.co.il

טיפקס" מציינת כעת 30 שנה לצאת האלבום הראשון, "שביל קליפות הגרעינים", בסדרת הופעות. בשנים האחרונות היא בשיא כוחה: היא מופיעה בתדירות גבוהה מאוד, הרבה יותר מלהקות צעירות ממנה או להקת שפרצו יחד איתה בתחילת שנות התשעים. על הבמה קובי אוז, מנהיג הלהקה, נותן את כל מה שיש לו. הוא נראה כמי שנולד עם תיאבון מחודש.

בהופעה הלהקה מבצעת את להיטיה מכל האלבומים, שהפכו מאז צאתם לחלק מהקאנון המוזיקלי הישראלי, ביניהם: "התחנה הישנה", "דיסקו מנאייק", "בתוך נייר עיתון", "יש לי חברה", "הרבי ג'ו כפרה". השירים זוכים לביצוע אנרגטי שסוחף את הקהל.

טיפקס היא להקה יוצאת דופן בנוף המוזיקלי המקומי. היא שילבה בין מזרח ומערב, בין פריפריה ומרכז, בין קודש לחול, הרבה לפני שהחיבורים האלה נכנסו למיינסטרים. והיא תמיד עשתה זאת עם הרבה הומור וסטייל. במובן זה היא בלתי ניתנת לחיקוי.

שורה תחתונה: אחת ההופעות השמחות שמתקיימות כאן.

סינגל

Jesus Freak Lighter

בלאד אורנג'

ז'אנר: אר־אנ'־בי/אלקטרוני

אורך: 2:32 דקות

מספר השמעות בספוטיפיי: 2.1 מיליון (נכון ל־11.10)

בשנים האחרונות בלאד אורנג' (דב היינס) הלחין יצירות למסך הגדול והקטן. הוא יצר את המוזיקה לסרט "מיינסטרים" של ג'יה קופולה (הנכדה של פרנסיס פורד קופולה), לגרסה האמריקאית של "בטיפול" (HBO) ולסדרת הדרמה We Are Who We Are של הבמאי לוקה גואדנינו (שביים את הסרט "קרא לי בשמך").

בלאד אורנג' / צילום: Reuters

אלא שעכשיו, אחרי שלוש שנים בהן לא עשה מוזיקה משלו, בלאד אורנג' חוזר עם אי.פי חדש, Four Songs, שאותו פותח השיר Jesus Freak Lighter. הוא מתחיל ברעש סטטי שבתוך כמה שניות מתחלף, במעבר חד, בהפקה אוורירית, הזייתית ונעימה במיוחד. קול הקטיפה של היינס, שנחשב לאחד הווקליסטים הגדולים כיום, עוטף את הסינתיסייזרים.

עם המוזיקה החדשה והטובה הזאת הוא גם חימם את הארי סטיילס במדיסון סקוור גארדן בלא פחות מ־15 הופעות רצופות בחודש ספטמבר.

שורה תחתונה: סינגל המשלב בצורה מושלמת בין מוזיקה אלקטרונית ואר־אנ'־בי.

גאדג'ט

Galaxy Buds 2 Pro

שם החברה: סמסונג

סוג האוזניות: כפתור (In Ear)

זמן סוללה: 8 שעות ללא סינון רעשים (5 שעות עם סינון רעשים)

מחיר: 799 שקלים (אחריות לשנה)

הדגם החדש של "סמסונג" הוא בין הטובים שיש היום בשוק: האוזניות קלות (5.5 גרם כל אחת), יציבות מאוד באוזניים, חיי הסוללה שלהן ארוכים והן עמידות במים.

אחת התכונות הבולטות של האוזניות היא אודיו ב־360 מעלות: אם תסובבו את הראש לכיוונים שונים, תכונות האודיו ישתנו בהתאם. חוץ מזה, הן מגיעות בצבעי שחור, לבן וסגול והן אסתטיות הרבה יותר מרוב המתחרות.

אוזניות גלקסי באדס 2 פרו מספקות סאונד חזק ובס עמוק וצלול. יש להן פיצ'ר ביטול רעשים אקטיבי - אמנם לא טוב כמו של סוני, אך עדיין יעיל מאוד. אפשר לשלוט בהן באמצעות מגע, יש להן אפליקציה עם שלל אפשרויות, ובהן אקולייזר עם שישה מצבי־שמע מוגדרים מראש: רגיל, הגברת בס/טרבל, עדין, דינמי ונקי.

שורה תחתונה: הדגם החדש מעלה את "סמסונג" לליגת האוזניות הטובות בשוק.

Galaxy Buds 2 Pro / צילום: סמסונג

סטרימינג