רכישת טוויטר ע"י האדם העשיר ביותר בעולם הושלמה, מנכ"ל טסלה ו-SpaceX, אילון מאסק, הוא בעליה הגאה של הרשת החברתית. היום (שישי) היה הדדליין של מאסק לביצוע הרכישה ב-44 מיליארד דולר כדי להימנע ממאבק משפטי.

על פי דיווחים בתקשורת האמריקאית, מנכ"ל טוויטר פאראג אגרוואל וסמנכ"ל הכספים נד סגל עזבו את מטה החברה בסן פרנסיסקו ולא יחזרו. ויג'איה גאדה, ראש המדיניות המשפטית, האמון והבטיחות פוטרה אף היא, דיווח הוושינגטון פוסט. על פי מרקט ווטש, מאסק יאלץ לשלם כ-200 מיליון דולר לשלושת הבכירים המפוטרים.

טוויטר הייתה אמורה לפרסם את תוצאות הרבעון השבוע, אך אלה לא דווחו בשל הרכישה המתקרבת.

התהליך החל באפריל, אז טוויטר קיבלה את הצעתו של מאסק לקנות את פלטפורמת המדיה החברתית ולהפוך אותה לפרטית. עם זאת, די מהר נשמעו קולות חרטה מכיוונו של מאסק שטען שהחברה לא חשפה את מספר חשבונות ת הספאם והחשבונות המזויפים בשירות.

מאסק הודיע שהוא נסוג מהעסקה וזכה לתביעה מצד טוויטר בטענה שהוא "מסרב לכבד את התחייבויותיו כלפי טוויטר ובעלי המניות שלה מכיוון שהעסקה לא משרתת עוד את האינטרסים האישיים שלו".

מוקדם יותר החודש, מאסק שינה דעתו שוב ואמר שימשיך בתוכניות לרכישת טוויטר לפי המחיר המקורי של 54.20 דולר למניה, אם בטוויטר יחזרו בהם מהתביעה. בית המשפט בדלאוור קבע בסופו של דבר שלמאסק יש עד 28 באוקטובר לסגור את עסקת טוויטר או לעמוד לדין.

"הסיבה שרכשתי את טוויטר היא בגלל שחשוב לעתיד הציוויליזציה שתהיה כיכר עיר דיגיטלית משותפת, שבה ניתן להתווכח על מגוון רחב של אמונות בצורה בריאה, מבלי לנקוט אלימות", אמר מאסק בהודעה. "כרגע קיימת סכנה גדולה שהרשתות החברתיות יתפצלו לתאי הד ימין קיצוני ושמאל קיצוני שמייצרים יותר שנאה ומפלגים את החברה שלנו".

מאסק הגיע למטה של ​​טוויטר בתחילת השבוע כשהוא נושא כיור, ותיעד את האירוע בטוויטר, באומרו "נכנס למטה טוויטר, תנו לזה לשקוע פנימה!" (Let that sink in) ובהמשך עדכן את תיאור הטוויטר שלו ל-Chief Twit.