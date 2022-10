רשמית: הרשת החברתית טוויטר נרכשה על ידי מנכ"ל טסלה ו-SpaceX, אילון מאסק, בתמורה לסכום המקורי של הרכישה, 44 מיליארד דולר. בכך מגיעה לסיומה רכבת הרים בת מספר חודשים בנוגע לרכישה, שאף הגיעה לפתחו של בית המשפט.

מאסק התבטא רבות בעבר על תוכניותיו לרשת החברתית ביום שאחרי הרכישה, ובתקשורת אף דיווחו על מהלכים דרמטיים כמו פיטורים של כ-75% מעובדי החברה. אז מה צופן העתיד עבור החברה? גלובס עושה סדר.

על פי דיווחים בתקשורת האמריקאית, שלושה בכירים פוטרו במהלך הלילה: מנכ"ל טוויטר פאראג אגרוואל, סמנכ"ל הכספים נד סגל וראש המדיניות המשפטית, האמון והבטיחות ויג'איה גאדה. על פי הדיווחים, מאסק האשים אותם בהטעייתו ובהטעיית המשקיעים בטוויטר בנוגע למספר החשבונות המזויפים בפלטפורמת המדיה החברתית. עוד דווח, כי אגרוואל וסגל היו במטה טוויטר בסן פרנסיסקו כשהעסקה נסגרה, והוצאו מהבניין בתומה. על פי מרקט ווטש, מאסק יאלץ לשלם כ-200 מיליון דולר לשלושת הבכירים המפוטרים.

על פי חלק מהדיווחים, מאסק מתכנן להיות מנכ"ל טוויטר, גם אם כזמני. השלב הבא עבור מאסק הוא לאייש את התפקידים הבכירים עם אנשיו, כדי להוביל את טוויטר ליעדים אליו הוא מכוון.

נכון לפרסום הכתבה, טוויטר עדיין נסחרת כחברה ציבורית. עם זאת, מאסק התבטא רבות בהפיכתה לחברה פרטית, כדי שהוא ואנשיו יוכלו לנהל אותה בלי התערבות וללא פרסום תוצאות רבעוניות, ובכך יחסוך לעצמו התמודדות עם משקיעים מבחוץ ואנליסטים. מאסק כתב לפני מספר חודשים במכתב ליו"ר דירקטוריון טוויטר, ברט טיילור, כי "אני מבין שהחברה לא תשגשג ולא תשרת את הציווי החברתי במתכונתה הנוכחית. צריך להפוך את טוויטר לחברה פרטית".

מאז שהכריז על הרכישה מאסק שם דגש רב על חופש הביטוי. עוד בתחילת הסאגה הוא מתח ביקורת וטען שטוויטר לא ממלאת את תפקידה כשומרת על חופש הביטוי. "טוויטר הפכה לסוג של כיכר העיר דה פקטו, אז חשוב שלאנשים תהיה התפיסה שהם מסוגלים לדבר בחופשיות בגבולות החוק", אמר.

עוד טען בעבר שטוויטר "צריכה להתאים את עצמה לחוקי המדינה, ואם זה בתחום האפור, הייתי אומר לתת לחופש הביטוי להתקיים" - כך שמבחינתו הסרת תכנים וחסימה של משתמשים הן בעייתיות, אבל השעיות זמניות למשתמשים באות בחשבון. עובדים בהווה ובעבר בטוויטר הביעו בתקופה האחרונה חשש שזה יוביל למבול של תוכן שנאה, מזיק, ואפילו לא חוקי ברשת החברתית.

בתוך כך, מחוקקים רפובליקאים הפעילו לחצים על מאסק להכריז שנשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ יוחזר לרשת החברתית ותבוטל החסימה שהוטלה עליו במסגרת המהומות בקפיטול בחודש ינואר אשתקד, וגם מאסק הביע תמיכה בהסרת החסימה. עם זאת, טראמפ עצמו אמר שבטוויטר לא נהגו בו בכבוד ולכן אינו מעוניין לחזור לרשת החברתית. במקביל, טראמפ השקיע ברשת חברתית מתחרה משל עצמו, בשם Truth Social.

באחרונה מאסק הבהיר שוב בציוץ שמיועד למפרסמים ברשת החברתית, שמטרת הרכישה מבחינתו היא "כי חשוב לעתיד הציוויליזציה שתהיה כיכר עיר דיגיטלית משותפת, שבה ניתן להתווכח על מגוון רחב של אמונות בצורה בריאה, מבלי לנקוט אלימות. כרגע קיימת סכנה גדולה שהרשתות החברתיות יתפצלו לתאי הד ימין קיצוני ושמאל קיצוני שמייצרים יותר שנאה ומפלגים את החברה שלנו".

אחד המהלכים עליו דיבר מאסק היה להנגיש את האלגוריתם כקוד פתוח, כדי ליצור בסיס אמון ולהבטיח זמינות מול המשתמשים. "הקוד צריך להתפרסם ב-GitHub כדי שאנשים יוכלו לעיין בו", לדבריו. כך למעשה אנשים יוכלו להבין מדוע הציוצים שלהם מצליחים או שלא, מהלך שג'ק דורסי, המנכ"ל לשעבר של טוויטר, תמך בו גם.

מאסק אמר שרכישת טוויטר הזה לא נועדה כדי להתעשר עוד יותר, אבל הוא כן מאמין ביכולת של טוויטר להפוך רווחית יותר. בין היתר רמז שבקרוב עסקים וממשלות עלולים לשלם "עלות קטנה" כדי להשתמש בטוויטר. בעבור משתמשים רגילים, כך על פי ציוץ נוסף, הרשת החברתית תמשיך להיות חינמית. לא ברור כמה כסף מאסק ירצה לגבות מעסקים וממשלות והאם ארגונים ועיתונאים יהיו פטורים מהעמלות שיוטלו.

הביקורת המרכזית של דירקטוריון טוויטר לאורך השנים היא שהחברה לא מנצלת אפיקי מוניטיזציה קיימים, בעוד שהמתחרות שלה עושות זאת. טוויטר כבר מפעילה שירות מנויים בתשלום בכמה מדינות כמו ארה"ב וקנדה, בשם Twitter Blue - מודל שמאפשר גישה לתכונות ייחודיות כמו סימניות וביטול ציוצים. מאסק אמר שהוא מעוניין להוזיל את השירות ולבצע בו שינויים.

בחודשים האחרונים, מאסק אמר כי הרכישה של טוויטר נועדה כדי לבנות את אפליקציית X, וכפי שתיאר זאת בציוץ, The Everything App. הרעיון הזה שאול מהאפליקציה הסינית WeChat, שאינה רק רשת חברתית או אפליקיה לשליחת הודעות, אלא מאפשרת גם לבצע תשלומים, לקנות באינטרנט, להזמין מוניות ועוד. השירותים האלו הותאמו בעיקר לאזורים שבהם גוגל, פייסבוק ושאר החברות חסומות.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app