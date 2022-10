אלפי משתמשים ברחבי העולם מדווחים על תקלות באינסטגרם, שירות בת של חברת מטא (לשעבר פייסבוק). משתמשים שנרשמו באתר DownDetector דיווחו על השעיית וחסימת חשבונות בלי כל סיבה, על ירידה במספר העוקבים והנעקבים ועל תקלות שונות.

אחד המשתמשים הגיב: "רנדומלית נכתב לי שהחשבון שלי הושעה, לא פרסמתי או עשיתי משהו לפני שזה קרה". אחר כתב: "מה קורה כאן לעזאזל??? בבקשה תגידו לי שהחשבון שלי יחזור לעבוד".

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown