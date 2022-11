החודשים האחרונים היו רכבת הרים לרשת החברתית טוויטר, והחברה נאלצה להתמודד עם לחצים אדירים. בשבוע שעבר, אילון מאסק השלים את הרכישה, וכעת הוא הבעלים של טוויטר. ומה הוא עשה בשבוע הראשון שלו כמנכ"ל? פיטר חצי מהעובדים, השית דמי מנוי על משתמשים עם וי כחול וענה למבקרים סביב צוות המדיניות של החברה והמערב הפרוע האפשרי. אלו הציוצים שמספרים את סיפור רכישת אילון מאסק וטוויטר:

ביום שישי בשבוע שעבר, אילון מאסק השלים את הרכישה וצייץ בטוויטר: "הציפור משוחררת".

the bird is freed - Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

כבר באותו יום, מאסק הספיק לפרסם את התכנון העתידי שלו לניהול תוכן ברשת החברתית: טוויטר תקים מועצה לניהול תוכן עם נקודות מבט משונות, ולא יתרחשו החלטות תוכן גדולות לפני כינוס המועצה.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints. No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes. - Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

טוויטר ידועה במיידיות שלה, ובעיקר בעובדה שהיא טקסטואלית. אך בשנים האחרונות, טיקטוק נכנסה למגרש המשחק וגרמה לעוקבים לצרוך סרטונים קצרים בעצימות גבוהה. מאסק צייץ בטוויטר ושאל אם שווה להחזיר את Vine, רשת חברתית לסרטונים קצרים (באורך של עד כ-6 שניות).

Bring back Vine? - Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

מאסק התבטא רבות על חזרתו של נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, לרשת החברתית. ארצות הברית הולכת לבחירות האמצע, וחזרתו של טראמפ יכולה להשפיע רבות על הבחירות בכלל. מאסק התבדח על המצב ואמר שאם הוא היה מקבל דולר על כל פעם שמישהו שאל אותו אם הוא יחזור - טוויטר הייתה טובעת בכסף

If I had a dollar for every time someone asked me if Trump is coming back on this platform, Twitter would be minting money! - Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

אחד המהלכים הגדולים של אילון מאסק כבר בתחילת השבוע, הוא השתת דמי מנוי על חתך המשתמשים העליון בחברה - אלו בעלי הוי הכחול. לטוויטר יש מסלול בתשלום קיים שנקרא Twitter Blue, נכון לעכשיו תכונה שזמינה במדינות נבחרות, אך מאפשרת פיצ'רים שונים רק לאלו המשלמים. מאסק הבין שהוא יכול להרחיב את המצטרפים למסלול - אם הוא יכניס את הפיצ'ר של וי כחול לתוך המסלול הזה. מדובר בוי כחול ליד שם המשתמש המאמת את זהות החשבון.

בתחילה מאסק רצה לאלץ את המשתמשים לשלם 20 דולרים כדי לשמור על המיתוג שלהם. לאחר סערה ענקית בטוויטר, מאסק הוריד את המחיר ושינה זאת ל-8 דולרים.

למרות שהביקורת המשיכה לזרום, מאסק רצה להראות לכל האינטרנט שהוא בדרך הנכונה. הוא צייץ: "טוויטר הוא פשוט המקום הכי מעניין באינטרנט. זו הסיבה לכך שאתם קוראים את הציוץ הזה עכשיו". לצד זאת הוא הוסיף ביקורת על אלו שמוכנים לשלם על משקה בסטארבאקס כ-8 דולרים, מוצר שיהנו ממנו רק 30 דקות, בעוד שתשלום על וי כחול הוא 8 דולרים ל-30 יום.

Twitter is simply the most interesting place on the Internet. That’s why you’re reading this tweet right now. - Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

אך הלחצים שמופנים כלפי טוויטר ומאסק הם אדירים: מאסק צייץ בטוויטר כי הרשת החברתית רושמת ירידה מסיבית בהכנסות, עקב מפרסמים שהחליטו להפסיק לפרסם על גבי טוויטר. חברות כמו General Mills, קבוצת פולקסווגן, ג'נרל מוטורס וטויוטה - הודיעו כי הן משהות את הפעילות שלהם בתשלום בטוויטר, כי הן רוצות לבחון את הכיוון החדש אליו טוויטר הולכת. מעבר לכך שחברות רבות מתחרות בטסלה של אילון מאסק, ארגונים כמו הליגה נגד השמצה ו-GLAAD, הגבירו את הלחצים על מותגים נוספים כדי שלא יפרסמו בטוויטר. מאסק האשים את אותן קבוצות אקטיביסטיות שמפעילות לחץ, ואמר כי הן "מנסות להרוס את חופש הביטוי באמריקה".

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists. Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America. - Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

בימים האחרונים, דובר רבות על תוכניות הפיטורים של אילון מאסק סביב טוויטר. לפני הרכישה, דווח כי מאסק יפטר 75% מהעובדים בחברה. מאז הדיווח הוכחש, אך בשבוע האחרון דווח כי מאסק מפטר כמחצית מעובדי החברה שמונים 7,500 איש ברחבי העולם. ביממה אחרונה, עובדי טוויטר רבים צייצו ברשת החברתית וסיפרו איך הם פוטרו, רובם כמעט בהפתעה. עובדת לשעבר כתבה: "הרגע קיבלתי הודעה שאומרת שאני מנותקת מרחוק מהמחשב העבודה שלי והוסרתי מהסלאק"

well, my entire team just got locked out. officially an ex-Tweep. it’s been a wild ride 🫡📺 #OneTeam - neeks (@neeks_cap) November 4, 2022

Just got a text telling me I’m remotely logged out of my work laptop and removed from Twitter Slack. Which is to say the least surprising, apparently I have been working at Twitter for the last two years without even realising it. #OneTeam - MuteDialog 🦇📺 (@MuteDialog) November 4, 2022

עובד אחר כתב: "עברה שנה שעבדתי במקום שלא דמיינתי שאגיע אי פעם לעבוד בו. אני שמח שיכולתי לייצג את אפריקה ולא אכזבתי אותנו. ללא ספק חווית הקריירה הכי טובה שלי, וזה היה יפה כל עוד זה נמשך".

It’s been a year working at a place I never imagined I’ll ever get to work.I’m glad that I could represent for Africa & I didn’t let us down. My best career experience by far & it was beautiful whilst it lasted.Much love to all the amazing tweeps that made it worth it. #OneTeam - Meistermind (@mistameister) November 4, 2022

בתגובה לפיטורים, הגיב מאסק בטוויטר: לגבי הפחתת כוח האדם בטוויטר, למרבה הצער אין ברירה כשהחברה מפסידה מעל ל-4 מיליון דולר ליום". הוא הוסיף, לכל מי שפוטר הוצעו "3 חודשי פיטורין, שהם 50% יותר מהנדרש בחוק".

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day. Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required. - Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

מנכ"ל טוויטר לשעבר ומי שהיה ממייסדיה, ג'ק דורסי, שבר שתיקה של ממש, והתבטא על הפיטורים. הוא כתב בטוויטר היום: "חברים בטוויטר בעבר ובהווה הם חזקים ועמידים. הם תמיד ימצאו דרך לא משנה כמה קשה הרגע. אני מבין שרבים כועסים עליי. אני לוקח את האחריות לסיבה לכך שכולם נמצאים במצב הזה: הגדלתי את גודל החברה מהר מדי. אני מתנצל על כך". בתגובה לציוץ הזה הוא כתב: "אני אסיר תודה ואוהב את כל מי שעבד אי פעם בטוויטר. אני לא מצפה שזה יהיה הדדי ברגע הזה... או אי פעם... ואני מבין".

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that. - jack (@jack) November 5, 2022

רבים ביקרו את מאסק בחודשים האחרונים על כך שהוא יהפוך את טוויטר למערב פרוע, שם יהיה אפשר לכתוב את הכל. מי שעומד בראש תחום הבטיחות והיושרה בטוויטר מאז 2018, יואל רוט, כתב בטוויטר היום: "בזמן שנפרדנו אתמול מחברים ועמיתים מוכשרים להפליא, יכולות הליבה שלנו לניהול תוכן נשארות במקומן". לדבריו, הפיטורים השפיעו על כ-15% מצוותי היושרה והבטיחות, כשהפיטורים השפיעו בצורה נמוכה ביותר על הצוות לניהול תוכן שבחזית. ובראש סדר העדיפויות של הצוות: בחירות האמצע בארצות הברית.

Yesterday’s reduction in force affected approximately 15% of our Trust & Safety organization (as opposed to approximately 50% cuts company-wide), with our front-line moderation staff experiencing the least impact. - Yoel Roth (@yoyoel) November 4, 2022

כדי לחדד את המסר, אילון מאסק הבהיר בצורה הברורה ביותר: "שוב, כדי להיות ברור כשמש, המחויבות החזקה של טוויטר לניהול תוכן נותרה ללא שינוי". לדבריו, שיח שנאה בטוויטר ירד לפעמים, בניגוד למה שדווח בתקשורת.

Again, to be crystal clear, Twitter’s strong commitment to content moderation remains absolutely unchanged. In fact, we have actually seen hateful speech at times this week decline *below* our prior norms, contrary to what you may read in the press. - Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

וזאת רק ההתחלה. אילון מאסק בא לשנות מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. ובאיזה ציוץ הוא עושה את זה? "תלכלכו עליי כל היום, אבל זה יעלה לכם 8 דולרים".