מכה משמעותית לפוטין: צבא רוסיה נסוג ממחוז חרסון בדרום אוקראינה

בסוכנויות הידיעות מדווחים כי שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו הורה לצבא לסגת מהגדה הימנית של נהר הדניפרו, מה שיוביל לנסיגה של הכוחות הרוסים מחרסון בדרום אוקראינה.

כתב של עיתון הגארדיאן הבריטי העלה לרשת טוויטר וידאו בו השר שויגו מודיע על הנסיגה מהאזור. שויגו אמר כי "בריאותם וחייהם של חיילנו הם בעדיפות ראשונה".

Here's Shoigu giving the order to pullout: "The lives and health of our troops always takes priority. Take into account the threat to the civilian population and respect the wishes of those who wish to leave. And secure the transfer of military equipment across the Dnipro" pic.twitter.com/InuLjbk97s