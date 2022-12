החברות הצומחות בישראל

המתודולוגיה: כך דורגו 100 החברות הצומחות במשק "החברות הצומחות בישראל" היא רשימה של 100 פירמות המבוססת על צמיחה שנתית ממוצעת בהכנסות (CAGR) בין השנים 2018־2021. גלובס מפרסם זו השנה השנייה את דירוג החברות הכי צומחות בישראל של סטטיסטה. אלו הקריטריונים וכך נאסף המידע. הקריטריונים כדי להיכלל בדירוג החברות הצומחות ביותר בישראל, על החברה לעמוד בתנאי הסף הבאים: ■ הכנסות של 300 אלף שקל ויותר ב־2018

■ הכנסות של 3 מיליון שקל ויותר ב־2021

■ החברה עצמאית (אינה חלק מקבוצה המאחדת את הדוחות הפיננסיים שלה או מהווה סניף או משרד של חברה בינלאומית)

■ מטה החברה ממוקם בישראל

■ הגידול בהכנסות בין 2018 ל־2021 היה ברובו אורגני, כלומר לא נבע מרכישות ומיזוגים לדוגמה

■ אם החברה היא ציבורית והונפקה לפני 2018, שווי מניותיה לא ירד ב־50% או יותר מ־2020. איסוף המידע איסוף המידע נעשה בשני מסלולים. בראשון, ביוני השנה פורסמה באתרי גלובס בעברית ובאנגלית הזמנה להירשם כמועמדים לדירוג. הרישום נסגר בסוף אוגוסט. במקביל, ביצעה סטטיסטה מחקר שוק לאיתור חברות רלוונטיות ופנתה אליהן אקטיבית. בשלב הבא, גובשה על ידי סטטיסטה רשימה של 1,000 חברות שזוהו כבר בשלב זה, עוד בטרם חשפו את נתוני ההכנסות, כבעלות סבירות גבוהה לצמיחה גדולה בהכנסות. החברות שהסכימו לחשוף את הכנסותיהן נדרשו לספק את הנתונים בכתב, ובחתימת בכיר או בכירה בחברה (בדרך כלל מנכ"ל או סמנכ"ל כספים). בנוסף, ניתחה סטטיסטה את הדוחות הכספיים של 536 חברות ציבוריות שהמטה שלהן בישראל, מתוכן נבחנו לעומק 150 חברות אשר הכנסותיהן צמחו מעל 8%. חישוב שיעור הצמיחה חישוב הצמיחה הממוצעת בהכנסות (CAGR) - נעשה על סמך נתוני החברות ובמטבע הנקוב (שקלים או דולרים). לצורך ההשוואה, כל הסכומים הומרו לשקלים לפי השער הממוצע שדווח על ידי החברה. ה־CAGR המינימלי השנה בדירוג הוא 11.7%. הכירו את סטטיסטה הסקר בוצע על ידי חברת המידע הבינלאומית Statista, מפלטפורמות המידע המובילות בעולם לניתוח שוק אסטרטגי, סטטיסטיקה ועריכת תוצאות מחקרים. החברה, שמרכזה בגרמניה, פועלת מ־2007, ומעסיקה יותר מ־1,000 עובדים ב־12 ערים בעולם. מחלקת Statista Research & Analysis מבצעת ניתוחים ומחקרים עבור לקוחות, בהם תאגידים רב־לאומיים, יותר מ־2,000 אוניברסיטאות ובתי ספר טכניים, משרדי ייעוץ ניהולי מובילים, משרדי פרסום, בנקים ומוסדות פיננסיים, וגופים רבים נוספים. בענף העיתונות והתקשורת, ל־Statista יש שותפות, בין היתר, עם The Financial Times ,Forbes , Insider ,LinkedIn. ***גילוי מלא: בגיבוש דירוג "החברות הצומחות ביותר בישראל" נעשו מאמצים גדולים להגיע למרב המידע על חברות הראויות להיכלל ברשימה. למרות מאמצים אלה, הדירוג אינו מתיימר להיות שלם. חברות רבות בחרו לא לפרסם בפומבי את נתוניהן ואחרות לא השתתפו מסיבות אחרות.

קשה למצוא חברות שלא מרגישות את המשבר של 2022 בכיס. האינפלציה המזנקת והעלאות הריבית של בנקים מרכזיים ברחבי העולם דוחקות גם את החברות הגדולות ביותר לקיצוצים. אבל יש חברות שמצליחות לצמוח למרות, ואולי אפילו בגלל המשבר. שלוש מתוכן, שנכנסו לדירוג 100 החברות הצומחות בישראל של גלובס בשיתוף סטטיסטה, עשו זאת עם מכנה משותף אחד - כולן מציעות ללקוחות שלהן התייעלות.

:בחירת קטגוריה הכל אבטחת סייבר אירוח ונסיעות אנרגיה ושירותים ביגוד ואופנה בנייה והנדסה בריאות ומדעי החיים חינוך ושירותים חברתיים חקלאות, ייעור ודיג טכנולוגיית חקפרטיתות טכנולוגיית מזון טכנולוגיית ספורט ייעוץ ניהולי ייצור ייצור חשמל כימיקלים לוגיסטיקה ותחבורה מדיה ותקשורת מזון ומשקאות מסחר אלקטרוני נדל"ן ניהול פסולת ומחזור פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח פנאי ובידור פרסום ושיווק קמעונאות שירותי תעסוקה שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים תוכנה והייטק תעופה, חלל והגנה תרופות וקוסמטיקה חיפוש: דירוג שם החברה עיר תחום שיעור צמיחה כוללת (%) קצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) (%) הכנסות ב-2018 (במיליוני שקלים) הכנסות ב-2021 (במיליוני שקלים) מספר עובדים (2021) שנת הקמה ציבורית או פרטית? 1 הוליסטו ראשון לציון אירוח ונסיעות 17420.9% 459.6% 0.3 48.7 268 2015 פרטית 2 אמפליו חיפה חינוך ושירותים חברתיים 15400.0% 437.2% 0.3 46.5 88 2014 פרטית 3 BeeHero תל אביב טכנולוגיית חקפרטיתות 6504.1% 304.2% 0.4 24.3 29 2017 פרטית 4 בלייזפוד תל אביב טכנולוגיית ספורט 2738.2% 205.0% 1.6 41.3 30 2015 פרטית 5 קוויק - קניות סופרמרקט אונליין ראשון לציון מזון ומשקאות 2041.9% 177.7% 7.7 164.8 119 2017 ציבורית 6 גרופ 107 תל אביב תוכנה והייטק 1982.5% 175.1% 0.8 16.2 272 2015 ציבורית 7 Dotz Nano כפר סבא ייצור חשמל 1878.5% 170.5% 55.3 984.4 NA 2015 ציבורית 8 Value Capital One רמת גן פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 1673.4% 160.8% 6.6 117.8 NA 1960 ציבורית 9 קוויז תל אביב מדיה ותקשורת 1258.4% 138.6% 13.1 177.8 16 2016 פרטית 10 monday.com תל אביב תוכנה והייטק 858.9% 112.5% 115.5 995.9 1064 2012 ציבורית 11 באבא אנטרטיינמנט תל אביב תוכנה והייטק 834.2% 110.6% 4.5 42.1 37 2015 פרטית 12 דאטה ריילס תל אביב תוכנה והייטק 810.6% 108.8% 1.2 9.7 156 2015 פרטית 13 קנדגו קריית אונו פרסום ושיווק 612.3% 92.4% 24.5 174.9 90 2011 פרטית 14 סייפ-טי גרופ הרצליה תוכנה והייטק 601.3% 91.4% 5.3 33.2 60 2013 ציבורית 15 MediWound יבנה תרופות וקוסמטיקה 598.7% 91.2% 12.2 76.8 67 2000 ציבורית 16 טאביט טכנולוגיות יקום תוכנה והייטק 583.0% 89.7% 8.4 51.6 182 2013 פרטית 17 קארמה תל אביב תוכנה והייטק 581.3% 89.6% 3 18.5 72 2013 פרטית 18 פטרוטקס תל אביב אנרגיה ושירותים 542.2% 85.9% 7.1 41 NA 2006 ציבורית 19 גלובל-אי פתח תקווה מסחר אלקטרוני 534.8% 85.2% 138.9 792.7 473 2013 ציבורית 20 תורפז חולון ייצור 498.4% 81.6% 51.3 275.8 400 2011 ציבורית 21 Nutritional Growth Solutions תל אביב מזון ומשקאות 480.2% 79.7% 1.9 9.8 NA 2013 ציבורית 22 פיקויא חיפה תוכנה והייטק 443.8% 75.8% 21.4 116.1 33 2010 פרטית 23 WAY2VAT תל אביב תוכנה והייטק 360.3% 66.3% 1 4.3 47 2016 ציבורית 24 ביכורי השדה קריית מפרטיתכי מזון ומשקאות 347.0% 64.7% 365.8 1635 1573 1950s ציבורית 25 מוברסט כפר סבא פרסום ושיווק 343.6% 64.3% 9.5 38.1 65 2013 פרטית 26 מורפיסק אבטחת מידע באר שבע אבטחת סייבר 338.9% 63.7% 15.5 61.2 108 2014 פרטית 27 מובאו סופטוור תל אביב תוכנה והייטק 333.2% 63.0% 10.2 44.3 200 2015 פרטית 28 BTB - Be The Bank תל אביב פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 326.1% 62.1% 6.7 28.7 39 2014 פרטית 29 אנלייט אנרגיה מתחדשת ראש העין אנרגיה ושירותים 320.8% 61.4% 78.6 330.9 95 2008 ציבורית 30 ראדא נתניה ייצור חשמל 318.2% 61.1% 100.8 378.9 308 1970 ציבורית 31 Tap Mobile באר שבע תוכנה והייטק 315.4% 60.7% 5.8 23.9 22 2011 פרטית 32 פייבר תל אביב פרסום ושיווק 294.2% 58.0% 271.4 962 787 2010 ציבורית 33 קבוצת טפרטיתור כראדי אשדוד ניהול פסולת ומחזור 291.9% 57.7% 25.9 101.6 59 2008 פרטית 34 זבילו תל אביב מסחר אלקטרוני 280.0% 56.1% 5.5 20.8 10 2017 פרטית 35 נקסט ויז'ן רעננה תעופה, חלל והגנה 276.0% 55.5% 14.4 48.6 32 2009 ציבורית 36 אינמוד יקנעם בריאות ומדעי החיים 257.0% 52.8% 360 1155.6 362 2008 ציבורית 37 צים חיפה לוגיסטיקה ותחבורה 230.3% 48.9% 11674.4 34673 5931 1945 ציבורית 38 אדקור תל אביב תוכנה והייטק 226.3% 48.3% 30.8 90.4 55 2005 ציבורית 39 קולפלנט רחובות בריאות ומדעי החיים 225.0% 48.1% 17.3 50.5 66 2004 ציבורית 40 קבוצת לוזון רעננה בנייה והנדסה 194.7% 43.4% 713.9 2103.9 78 1961 ציבורית 41 רפק כפר נטר ייצור חשמל 185.2% 41.8% 422.1 1203.9 NA 1964 ציבורית 42 בלנדר רמת גן פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 174.5% 40.0% 4.5 12.3 83 2014 ציבורית 43 טרנדימון נתניה תוכנה והייטק 165.6% 38.5% 1.7 4.6 15 2015 פרטית 44 פנינסולה תל אביב פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 162.7% 38.0% 58.4 153.3 53 1970 ציבורית 45 אלומיי תל אביב אנרגיה ושירותים 155.4% 36.7% 74.6 171.2 20 1987 ציבורית 46 Photomyne בני ברק תוכנה והייטק 151.2% 35.9% 17.6 39.8 26 2014 ציבורית 47 שיינז איי.או. תל אביב תוכנה והייטק 151.2% 35.9% 47.7 119.9 27 2017 פרטית 48 ג'נסל פתח תקווה ייצור חשמל 145.2% 34.9% 8.1 17.9 129 2011 ציבורית 49 נאייקס האנט ואלי, מרילנד ייצור חשמל 144.6% 34.7% 175.1 385 550 2005 ציבורית 50 קבוצת בייסברג רמת גן פרסום ושיווק 141.7% 34.2% 3.6 8.7 20 2013 פרטית 51 רותם שני הרצליה בנייה והנדסה 140.9% 34.1% 149.1 359.2 16 1996 ציבורית 52 קורנית דיגיטל ראש העין ייצור 126.2% 31.3% 511.8 1040.7 882 2002 ציבורית 53 קמטק מגדל העמק ייצור חשמל 118.9% 29.8% 442.7 871.5 404 1987 ציבורית 54 מניף שירותים פיננסיים רמת גן פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 118.3% 29.7% 55.2 120.6 NA 1999 ציבורית 55 יוסי לוי- שיווק אסטרטגי ירושלים ייעוץ ניהולי 117.6% 29.6% 4.3 9.4 24 2014 פרטית 56 איניואיטיב רעננה תוכנה והייטק 117.6% 29.6% 8.9 19.3 77 2012 פרטית 57 ניאו גיימס תל אביב פנאי ובידור 114.9% 29.1% 84.4 163.1 336 2014 ציבורית 58 וויקס תל אביב תוכנה והייטק 110.3% 28.1% 2170 4103.3 5929 2006 ציבורית 59 סופרטיתראדג' הרצליה ייצור חשמל 109.5% 28.0% 3368.9 6346.8 3694 2006 ציבורית 60 עץ השדה גבעת עדה גבעת עדה חקלאות, ייעור ודיג 105.9% 27.2% 4.4 9.1 7 2005 פרטית 61 פוקס נמל התעופה בן גוריון ביגוד ואופנה 102.7% 26.6% 2072 4200.2 6800 1942 ציבורית 62 טופ גאם תעשיות שדרות טכנולוגיית מזון 101.0% 26.2% 53 106.5 105 2004 ציבורית 63 שוז וובסטור תל אביב ביגוד ואופנה 98.7% 25.7% 2.7 5.4 14 2014 פרטית 64 רייצ'יפ בני ברק תוכנה והייטק 98.6% 25.7% 15.1 30.1 158 2007 פרטית 65 מ.ל.ר.ן פרוייקטים תל אביב פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 96.7% 25.3% 44.7 87.9 NA 2008 ציבורית 66 פארמוקן גלובל רמת ישי בריאות ומדעי החיים 96.0% 25.2% 14.8 29 46 2008 ציבורית 67 וואן טכנולוגיות תוכנה פתח תקווה תוכנה והייטק 90.1% 23.9% 1432.4 2722.7 3864 1973 ציבורית 68 סטוריה פיד רמת השרון פרסום ושיווק 87.4% 23.3% 17 31.8 12 2012 פרטית 69 אוריין מודיעין לוגיסטיקה ותחבורה 85.2% 22.8% 598.1 996 900 1953 ציבורית 70 אזורים תל אביב בנייה והנדסה 83.8% 22.5% 821.7 1510 94 1964 ציבורית 71 BrainsWay ירושלים בריאות ומדעי החיים 80.9% 21.8% 58.9 95.8 118 2003 ציבורית 72 הום ביוגז בית ינאי ייצור 79.2% 21.5% 5 8 70 2012 ציבורית 73 אילקס מדיקל פתח תקווה בריאות ומדעי החיים 76.5% 20.9% 601.1 1061 443 1990 ציבורית 74 נובה רחובות ייצור חשמל 65.7% 18.3% 902.7 1344.8 1000 1993 ציבורית 75 ג'י מדיקל אינוביישנס רחובות בריאות ומדעי החיים 65.2% 18.2% 11 16.3 73 2014 ציבורית 76 קוויקליזארד פתח תקווה תוכנה והייטק 65.0% 18.2% 6 9.8 53 2010 ציבורית 77 איידנטי הלת'קייר נתניה בריאות ומדעי החיים 64.2% 18.0% 4.9 8.1 21 2017 ציבורית 78 שירותי בנק אוטומטיים חולון פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 59.5% 16.8% 69.2 110.4 104 1978 ציבורית 79 סאפיינס חולון פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 59.1% 16.8% 1041.4 1490 4800 1982 ציבורית 80 דנאל (אדיר יהושע) רמת גן שירותי תעסוקה 53.4% 15.3% 1492 2288.7 3870 1974 ציבורית 81 TRM ריהוט אמקה ייצור 52.4% 15.1% 7.9 12 13 2002 פרטית 82 אלוט הוד השרון תוכנה והייטק 51.9% 15.0% 344.5 470.6 741 1996 ציבורית 83 נקסטקום כפר יהושע מדיה ותקשורת 49.7% 14.4% 345.3 517 386 1992 ציבורית 84 ארן מחקר ופיתוח קיסריה שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 49.3% 14.3% 137.8 205.7 180 1982 ציבורית 85 רייזור פרטיתבס תל אביב תוכנה והייטק 48.0% 13.9% 9.6 14.2 90 2016 ציבורית 86 שניב תעשיות נייר אופקים ייצור 46.7% 13.6% 394.4 578.4 604 1988 ציבורית 87 בלדי תימורים מזון ומשקאות 45.9% 13.4% 648.8 946.6 700 1916 פרטית 88 מאינד סי.טי.אי. יקנעם תוכנה והייטק 45.2% 13.2% 65.2 85.1 NA 1995 ציבורית 89 לסיכו חולון בנייה והנדסה 44.5% 13.0% 452.2 653.2 240 1969 ציבורית 90 קרדן ישראל תל אביב נדל"ן 43.4% 12.8% 455 652.6 96 1988 ציבורית 91 אלביט מערכות חיפה ייצור חשמל 43.3% 12.7% 13241 17059.1 17787 1966 ציבורית 92 פולירם תעשיות פלסטיק רָם אוֹן כימיקלים 42.5% 12.5% 636.8 907.1 280 1986 ציבורית 93 אודיוקודס לוד מדיה ותקשורת 41.3% 12.2% 633.4 804.5 885 1993 ציבורית 94 בירמן עצים ופירזול טבריה ייצור 40.6% 12.0% 280.9 394.8 200 1932 ציבורית 95 קבוצת תיגבור - שירותי כח אדם וסיעוד רמת גן שירותי תעסוקה 39.5% 11.7% 732.5 1021.9 7970 1981 ציבורית 96 ויקטורי יבנה קמעונאות 38.6% 11.5% 1667.8 2311.9 3086 1993 ציבורית 97 טומדס חולון שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 38.3% 11.4% 13.4 18.6 25 2007 פרטית 98 RoboGroup ראש העין בנייה והנדסה 38.1% 11.4% 42.6 53 131 1982 ציבורית 99 טלרד לוד ייצור חשמל 38.0% 11.3% 466.3 578.5 400 1951 ציבורית 100 ארד דליה ייצור חשמל 37.90% 11.3% 773.6 909.2 1038 1941 ציבורית הצג עוד

דאטהריילס: חיסכון בכוח אדם

דאטהריילס (Datarails) עושה זאת בצורה הקלאסית ביותר. הסטארט־אפ שהתברג למקום ה־12 בדירוג החברות הצומחות בישראל חוסך לסמנכ"לי כספים עבודה ידנית רבה באמצעות הפלטפורמה שפיתחה לניתוח ותכנון פיננסי למשתמשי אקסל במחלקות כספים. למרות קיצוצי הענק בתקציבי החברות והקפאת המשרות, הביקוש לתוכנות ומערכות כמו זו של דאטהריילס גבוה, מאחר שהיא מסייעת לחברות לחסוך אפילו יותר - גם בכוח אדם. הפלטפורמה של דאטהריילס מחליפה מנהלי כספים זוטרים ואנליסטים בכך שהיא מייתרת עבודה ידנית של הזנת נתונים לטבלאות האקסל.

דידי גורפינקל, אייל כהן, עודד הר-טל, מייסדי datarails / צילום: שני צידקיהו

זו כנראה הסיבה שהחברה הכפילה את ההכנסות שלה למרות המשבר הכלכלי. על פי הנתונים של סטטיסטה, החברה, שזכתה בשנה שעברה במקום הראשון בדירוג הסטארטאפים המבטיחים של גלובס, צמחה בממוצע ב־108% מ־2018 ועד 2021, אותה סיימה עם הכנסות של 9.7 מיליון שקל (קרוב ל־3 מיליון דולר). להערכת גלובס, את 2022 צפויה החברה לסיים עם סך הכנסות של כ־35-41 מיליון שקל (10-12 מיליון דולר) - קצב צמיחה נאה של פי 3.5, אך עדיין לאט יותר מזו של השנה שעברה, אז צמחה החברה פי 5.

ולמרות הצמיחה, גם בדאטהריילס נקטו במספר אמצעים על מנת לחסוך בהוצאות. סמנכ"ל השיווק אביב כנעני, מספר כי אסטרטגיית השיווק שונתה מקצה לקצה, מה שחסך לחברה הון. "במקום אירועי ענק והעסקת צבא של מנתבי שיחות, החברה עברה למודל של קמפיינים דיגיטליים ממוקדים כמו למשל הקמת עמוד לינקדאין פופולרי לאנשי כספים, ופודקאסט המיועד לקהל היעד", הוא אומר. "במקביל, העבירה החברה את מחלקת אנשי ניתוב השיחות לפיליפינים וצמצמה גיוסים של אנשי מכירות חדשים".

בי־הירו: מזהים את הלקוח שמוכן לשלם

אבל יש גם חברות שמציעות התייעלות מסוג אחר - הגדלת התפוקה. כזו היא בי־הירו (BeeHero), למשל, שמציעה טכנולוגייה לכוורות דבורים והתברגה במקום ה־3 בדירוג החברות הצומחות בישראל. בימים אלו עומרי דוידי, מנכ"ל החברה, לא מפסיק להתרוצץ בין מטעים ושדות חקלאיים ברחבי העולם במטרה לעודד את לקוחותיו, החקלאים, להגדיל את שטח ההאבקה שהם פותחים עבור הדבורים שלו. הוא יודע שאסור לו להישען על שנת הצמיחה שעברה על החברה ולכן מנסה להגדיל את המכירות שהוא מייצר מכל לקוח קיים, מה שבהייטק מכנים "אפסלינג", הדרך הבדוקה והידועה להתנהלות פיננסית בזמן משבר כלכלי עולמי. רבות מהחברות ששרדו את משבר הדוט קום לפני 20 שנה השתמשו באותה השיטה.

מייסדי החברה; מימין: עומר דוידי, איתי כנות ויובל רגב / צילום: Bartzi goldblat

בזכות הטכנולוגיה שפותחה בבי־הירו, התקן אלקטרוני המונח בכוורות דבורים, סורק אותן ומאתר אנומליות. 30% מהחקלאים, לקוחות החברה, הכפילו את שטח השדות שהם נותנים לחברה הישראלית לצורך האבקה בשנה האחרונה. דבר זה סייע לה להכפיל את ההכנסות מ־24.3 מיליון שקל (7.5 מיליון דולר) בסוף 2021 לקצב הכנסות שנתי של כ־58 מיליון נכון להיום (17 מיליון דולר). זו כנראה הסיבה שהשבוע, גייסה החברה 42 מיליון דולר בהובלת קונבנט קפיטל וג'נרל מילס.

אולי יותר מהפתרון המהפכני להצלת הדבורים ותפוקת הדבש וההאבקה, המודל העסקי של בי־הירו הוא סוד ההצלחה שלה. במקום לפנות לדבוארים שירכשו את הטכנולוגיה של החברה, בי־הירו הציעה להם שותפות: תשתמשו במערכות הבקרה שלנו, ואנחנו נשלם לכם על השירות שאתם מציעים לחקלאים - הלקוחות הישירים של החברה. בי־הירו זיהתה את מחסום הפריצה של טכנולוגיות חדשות בקרב קהל הדבוראים ולכן העדיפה לסמן דווקא את החקלאים כקהל היעד שלה. כך, הדבוראים נהנים מכוורות אפקטיביות יותר ומחיסכון בעלויות, והחקלאים נהנים משירותי האבקה ביולוגיים מהסוג שהולך ונכחד ברחבי הגלובוס. זו הסיבה שדוידי מתהדר בתואר מנכ"ל חברת ההאבקה הגדולה בארה"ב, אם לא בעולם, באמצעים טבעיים.

בבי־הירו לא מלקקים דבש. המשבר בשרשרת האספקה והסגרים בסין מקשים עליה לרכוש שבבים, רכיבים חשמליים והתקנים אלקטרוניים החיוניים לשירות שלה. המלחמה באוקראינה והאינפלציה הגואה פוגעות במוטיבציה של חקלאים להיפתח לטכנולוגיות חדשות. אבל בחברה מאמצים נרטיב שיווקי לפיו השירות שהם מציעים יסייע ללקוחותיהם ולדבוראים להרוויח: "דבוראים שעובדים איתנו במשך תקופה רואים עם הזמן הכפלה ויותר בתפוקת הכוורת שלהם - כך ניתן לעשות שימוש בפחות כוורות כדי להגיע לאותה התפוקה, ובפחות משאבים מצדם להאביק את אותם שטחי החקלאות - זה מאפשר לנו להינות משולי רווח של 50%", אומר לגלובס המנכ"ל עומר דוידי.

איך מכפילים הכנסות פי שלושה בזמן משבר כלכלי? לדברי דוידי: "הנקודה העיקרית במודל שלנו הוא שאין כאן משחק של סכום־אפס: הטכנולוגיה שלנו משפרת את התפוקה הכללית של כולם. הדבוראים מצמצמים את תמותת הדבורים ומייצרים כוורות איכותיות יותר, והחקלאים מקבלים את ההאבקה שהם רוצים. ככל שאתה עובד זמן רב יותר בתעשייה בעלת חסמי כניסה גבוהים, קל לך יותר להרחיב את המכירה".

אינואיטיב: מציעים חלופה זולה יותר

הכנסות חברת שבבי הרובוטים אינואיטיב (Inuitive) של היזם הסדרתי שלמה גדות נחשפות גם הן לראשונה ברשימת סטטיסטה וגלובס: מעבד הראייה התלת מימדית הממוחשבת של החברה הישראלית, המשובץ ברובוטים ורחפנים בסין ובארה"ב, הכניס לחברה קרוב ל־20 מיליון שקל בשנה שעברה, צמיחה של 118% ביחס להכנסות ב־2018 שהכניסה אותה למקום ה־53 בדירוג.

עם זאת, לגלובס נודע כי החברה תסיים את 2022 עם הכנסות של 80 מיליון שקל (כ־24 מיליון דולר). בהתחשב בעובדה ששווי החברה מוערך בכ־700־900 מיליון דולר, נראה כי החברה מוערכת בשווי גבוה על ידי המשקיעים 7Main של משפחת ורטהיימר, דויטשה טלקום, משפחת חורש, פוקסקון הטייואנית ואיניו הסינית.

יכול להיות שמדובר בשריד מההשקעות המנופחות של 2021, אבל ייתכן גם שלא. גדות הוא יזם סדרתי שהקים ומכר במאות מיליוני דולרים כמה חברות שבבים בתחום התקשורת, בהם מודם ארט ופרסלו. שותפו לחברה הוא דור צפניוק, לשעבר בכיר בפריימסנס, חברת הראייה הממוחשבת שנמכרה לאפל ועומדת לפי ההערכה הרווחת מאחורי טכנולוגיית זיהוי הפנים של מכשירי אפל. לא לחינם מכונה אינואיטיב כ"פריימסנס החדשה", המוצר שלה מזכיר את החזון המקורי של החברה הוותיקה: אינואיטיב מפתחת שבבים המתמחים בראייה סטריאוסקופית ממוחשבת ובינה מלאכותית, המוזילה מאוד את פעולת עיבוד התמונה וזיהוי עצמים במרחב. כיום משובצים השבבים שלה ברחפנים בסין, רובוטים מנקי־בתים ורובוטים המותקנים במסעדות ברחבי סין בהפניית המנות מהמטבח לדלפק. כביכול, מדובר במוצר לעידן של מותרות, אך בפועל, השבב הישראלי חוסך למפעילות הרחפנים והרובוטים לא מעט כסף, גם כי הוא מאריך את חיי הסוללה, וגם כי הוא מייתר כוח עיבוד יקר יותר הנעשה בדרך אחרת באמצעות הענן.