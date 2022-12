החברות הצומחות בישראל

המתודולוגיה: כך דורגו 100 החברות הצומחות במשק "החברות הצומחות בישראל" היא רשימה של 100 פירמות המבוססת על צמיחה שנתית ממוצעת בהכנסות (CAGR) בין השנים 2018־2021. גלובס מפרסם זו השנה השנייה את דירוג החברות הכי צומחות בישראל של סטטיסטה. אלו הקריטריונים וכך נאסף המידע. הקריטריונים כדי להיכלל בדירוג החברות הצומחות ביותר בישראל, על החברה לעמוד בתנאי הסף הבאים: ■ הכנסות של 300 אלף שקל ויותר ב־2018

■ הכנסות של 3 מיליון שקל ויותר ב־2021

■ החברה עצמאית (אינה חלק מקבוצה המאחדת את הדוחות הפיננסיים שלה או מהווה סניף או משרד של חברה בינלאומית)

■ מטה החברה ממוקם בישראל

■ הגידול בהכנסות בין 2018 ל־2021 היה ברובו אורגני, כלומר לא נבע מרכישות ומיזוגים לדוגמה

■ אם החברה היא ציבורית והונפקה לפני 2018, שווי מניותיה לא ירד ב־50% או יותר מ־2020. איסוף המידע איסוף המידע נעשה בשני מסלולים. בראשון, ביוני השנה פורסמה באתרי גלובס בעברית ובאנגלית הזמנה להירשם כמועמדים לדירוג. הרישום נסגר בסוף אוגוסט. במקביל, ביצעה סטטיסטה מחקר שוק לאיתור חברות רלוונטיות ופנתה אליהן אקטיבית. בשלב הבא, גובשה על ידי סטטיסטה רשימה של 1,000 חברות שזוהו כבר בשלב זה, עוד בטרם חשפו את נתוני ההכנסות, כבעלות סבירות גבוהה לצמיחה גדולה בהכנסות. החברות שהסכימו לחשוף את הכנסותיהן נדרשו לספק את הנתונים בכתב, ובחתימת בכיר או בכירה בחברה (בדרך כלל מנכ"ל או סמנכ"ל כספים). בנוסף, ניתחה סטטיסטה את הדוחות הכספיים של 536 חברות ציבוריות שהמטה שלהן בישראל, מתוכן נבחנו לעומק 150 חברות אשר הכנסותיהן צמחו מעל 8%. חישוב שיעור הצמיחה חישוב הצמיחה הממוצעת בהכנסות (CAGR) - נעשה על סמך נתוני החברות ובמטבע הנקוב (שקלים או דולרים). לצורך ההשוואה, כל הסכומים הומרו לשקלים לפי השער הממוצע שדווח על ידי החברה. ה־CAGR המינימלי השנה בדירוג הוא 11.7%. הכירו את סטטיסטה הסקר בוצע על ידי חברת המידע הבינלאומית Statista, מפלטפורמות המידע המובילות בעולם לניתוח שוק אסטרטגי, סטטיסטיקה ועריכת תוצאות מחקרים. החברה, שמרכזה בגרמניה, פועלת מ־2007, ומעסיקה יותר מ־1,000 עובדים ב־12 ערים בעולם. מחלקת Statista Research & Analysis מבצעת ניתוחים ומחקרים עבור לקוחות, בהם תאגידים רב־לאומיים, יותר מ־2,000 אוניברסיטאות ובתי ספר טכניים, משרדי ייעוץ ניהולי מובילים, משרדי פרסום, בנקים ומוסדות פיננסיים, וגופים רבים נוספים. בענף העיתונות והתקשורת, ל־Statista יש שותפות, בין היתר, עם The Financial Times ,Forbes , Insider ,LinkedIn. ***גילוי מלא: בגיבוש דירוג "החברות הצומחות ביותר בישראל" נעשו מאמצים גדולים להגיע למרב המידע על חברות הראויות להיכלל ברשימה. למרות מאמצים אלה, הדירוג אינו מתיימר להיות שלם. חברות רבות בחרו לא לפרסם בפומבי את נתוניהן ואחרות לא השתתפו מסיבות אחרות.

7% מדירוג 100 החברות הצומחות בישראל הם בתחום הביומד (טכנולוגיות בריאות ורפואה). אבל יותר מהשיעור הנמוך של חברות מהתחום, דווקא החברות שכן הצליחו להתברג לרשימה מייצגות את האתגרים המובנים בענף ומציירות מעין "מיקרוקוסמוס" של ענף הביומד הישראלי והמגמות הרווחות בו. רוב חברות הביומד בדירוג, נכנסו למדד בעקבות אירועים חד־פעמיים ולא מציגות צמיחה רציפה ובת קיימא. למעשה, אין הרבה חברות ישראליות שפועלות בתחום והצליחו לצמוח לאורך זמן בשוק. הסיבות נעות מהמאפיינים הייחודיים של פיתוחים בענף, ועד לעיוותי השוק שיצרה הקורונה.

דירוג שם החברה עיר תחום שיעור צמיחה כוללת (%) קצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) (%) הכנסות ב-2018 (במיליוני שקלים) הכנסות ב-2021 (במיליוני שקלים) מספר עובדים (2021) שנת הקמה ציבורית או פרטית? 1 הוליסטו ראשון לציון אירוח ונסיעות 17420.9% 459.6% 0.3 48.7 268 2015 פרטית 2 אמפליו חיפה חינוך ושירותים חברתיים 15400.0% 437.2% 0.3 46.5 88 2014 פרטית 3 BeeHero תל אביב טכנולוגיית חקפרטיתות 6504.1% 304.2% 0.4 24.3 29 2017 פרטית 4 בלייזפוד תל אביב טכנולוגיית ספורט 2738.2% 205.0% 1.6 41.3 30 2015 פרטית 5 קוויק - קניות סופרמרקט אונליין ראשון לציון מזון ומשקאות 2041.9% 177.7% 7.7 164.8 119 2017 ציבורית 6 גרופ 107 תל אביב תוכנה והייטק 1982.5% 175.1% 0.8 16.2 272 2015 ציבורית 7 Dotz Nano כפר סבא ייצור חשמל 1878.5% 170.5% 55.3 984.4 NA 2015 ציבורית 8 Value Capital One רמת גן פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 1673.4% 160.8% 6.6 117.8 NA 1960 ציבורית 9 קוויז תל אביב מדיה ותקשורת 1258.4% 138.6% 13.1 177.8 16 2016 פרטית 10 monday.com תל אביב תוכנה והייטק 858.9% 112.5% 115.5 995.9 1064 2012 ציבורית 11 באבא אנטרטיינמנט תל אביב תוכנה והייטק 834.2% 110.6% 4.5 42.1 37 2015 פרטית 12 דאטה ריילס תל אביב תוכנה והייטק 810.6% 108.8% 1.2 9.7 156 2015 פרטית 13 קנדגו קריית אונו פרסום ושיווק 612.3% 92.4% 24.5 174.9 90 2011 פרטית 14 סייפ-טי גרופ הרצליה תוכנה והייטק 601.3% 91.4% 5.3 33.2 60 2013 ציבורית 15 MediWound יבנה תרופות וקוסמטיקה 598.7% 91.2% 12.2 76.8 67 2000 ציבורית 16 טאביט טכנולוגיות יקום תוכנה והייטק 583.0% 89.7% 8.4 51.6 182 2013 פרטית 17 קארמה תל אביב תוכנה והייטק 581.3% 89.6% 3 18.5 72 2013 פרטית 18 פטרוטקס תל אביב אנרגיה ושירותים 542.2% 85.9% 7.1 41 NA 2006 ציבורית 19 גלובל-אי פתח תקווה מסחר אלקטרוני 534.8% 85.2% 138.9 792.7 473 2013 ציבורית 20 תורפז חולון ייצור 498.4% 81.6% 51.3 275.8 400 2011 ציבורית 21 Nutritional Growth Solutions תל אביב מזון ומשקאות 480.2% 79.7% 1.9 9.8 NA 2013 ציבורית 22 פיקויא חיפה תוכנה והייטק 443.8% 75.8% 21.4 116.1 33 2010 פרטית 23 WAY2VAT תל אביב תוכנה והייטק 360.3% 66.3% 1 4.3 47 2016 ציבורית 24 ביכורי השדה קריית מפרטיתכי מזון ומשקאות 347.0% 64.7% 365.8 1635 1573 1950s ציבורית 25 מוברסט כפר סבא פרסום ושיווק 343.6% 64.3% 9.5 38.1 65 2013 פרטית 26 מורפיסק אבטחת מידע באר שבע אבטחת סייבר 338.9% 63.7% 15.5 61.2 108 2014 פרטית 27 מובאו סופטוור תל אביב תוכנה והייטק 333.2% 63.0% 10.2 44.3 200 2015 פרטית 28 BTB - Be The Bank תל אביב פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 326.1% 62.1% 6.7 28.7 39 2014 פרטית 29 אנלייט אנרגיה מתחדשת ראש העין אנרגיה ושירותים 320.8% 61.4% 78.6 330.9 95 2008 ציבורית 30 ראדא נתניה ייצור חשמל 318.2% 61.1% 100.8 378.9 308 1970 ציבורית 31 Tap Mobile באר שבע תוכנה והייטק 315.4% 60.7% 5.8 23.9 22 2011 פרטית 32 פייבר תל אביב פרסום ושיווק 294.2% 58.0% 271.4 962 787 2010 ציבורית 33 קבוצת טפרטיתור כראדי אשדוד ניהול פסולת ומחזור 291.9% 57.7% 25.9 101.6 59 2008 פרטית 34 זבילו תל אביב מסחר אלקטרוני 280.0% 56.1% 5.5 20.8 10 2017 פרטית 35 נקסט ויז'ן רעננה תעופה, חלל והגנה 276.0% 55.5% 14.4 48.6 32 2009 ציבורית 36 אינמוד יקנעם בריאות ומדעי החיים 257.0% 52.8% 360 1155.6 362 2008 ציבורית 37 צים חיפה לוגיסטיקה ותחבורה 230.3% 48.9% 11674.4 34673 5931 1945 ציבורית 38 אדקור תל אביב תוכנה והייטק 226.3% 48.3% 30.8 90.4 55 2005 ציבורית 39 קולפלנט רחובות בריאות ומדעי החיים 225.0% 48.1% 17.3 50.5 66 2004 ציבורית 40 קבוצת לוזון רעננה בנייה והנדסה 194.7% 43.4% 713.9 2103.9 78 1961 ציבורית 41 רפק כפר נטר ייצור חשמל 185.2% 41.8% 422.1 1203.9 NA 1964 ציבורית 42 בלנדר רמת גן פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 174.5% 40.0% 4.5 12.3 83 2014 ציבורית 43 טרנדימון נתניה תוכנה והייטק 165.6% 38.5% 1.7 4.6 15 2015 פרטית 44 פנינסולה תל אביב פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 162.7% 38.0% 58.4 153.3 53 1970 ציבורית 45 אלומיי תל אביב אנרגיה ושירותים 155.4% 36.7% 74.6 171.2 20 1987 ציבורית 46 Photomyne בני ברק תוכנה והייטק 151.2% 35.9% 17.6 39.8 26 2014 ציבורית 47 שיינז איי.או. תל אביב תוכנה והייטק 151.2% 35.9% 47.7 119.9 27 2017 פרטית 48 ג'נסל פתח תקווה ייצור חשמל 145.2% 34.9% 8.1 17.9 129 2011 ציבורית 49 נאייקס האנט ואלי, מרילנד ייצור חשמל 144.6% 34.7% 175.1 385 550 2005 ציבורית 50 קבוצת בייסברג רמת גן פרסום ושיווק 141.7% 34.2% 3.6 8.7 20 2013 פרטית 51 רותם שני הרצליה בנייה והנדסה 140.9% 34.1% 149.1 359.2 16 1996 ציבורית 52 קורנית דיגיטל ראש העין ייצור 126.2% 31.3% 511.8 1040.7 882 2002 ציבורית 53 קמטק מגדל העמק ייצור חשמל 118.9% 29.8% 442.7 871.5 404 1987 ציבורית 54 מניף שירותים פיננסיים רמת גן פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 118.3% 29.7% 55.2 120.6 NA 1999 ציבורית 55 יוסי לוי- שיווק אסטרטגי ירושלים ייעוץ ניהולי 117.6% 29.6% 4.3 9.4 24 2014 פרטית 56 איניואיטיב רעננה תוכנה והייטק 117.6% 29.6% 8.9 19.3 77 2012 פרטית 57 ניאו גיימס תל אביב פנאי ובידור 114.9% 29.1% 84.4 163.1 336 2014 ציבורית 58 וויקס תל אביב תוכנה והייטק 110.3% 28.1% 2170 4103.3 5929 2006 ציבורית 59 סופרטיתראדג' הרצליה ייצור חשמל 109.5% 28.0% 3368.9 6346.8 3694 2006 ציבורית 60 עץ השדה גבעת עדה גבעת עדה חקלאות, ייעור ודיג 105.9% 27.2% 4.4 9.1 7 2005 פרטית 61 פוקס נמל התעופה בן גוריון ביגוד ואופנה 102.7% 26.6% 2072 4200.2 6800 1942 ציבורית 62 טופ גאם תעשיות שדרות טכנולוגיית מזון 101.0% 26.2% 53 106.5 105 2004 ציבורית 63 שוז וובסטור תל אביב ביגוד ואופנה 98.7% 25.7% 2.7 5.4 14 2014 פרטית 64 רייצ'יפ בני ברק תוכנה והייטק 98.6% 25.7% 15.1 30.1 158 2007 פרטית 65 מ.ל.ר.ן פרוייקטים תל אביב פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 96.7% 25.3% 44.7 87.9 NA 2008 ציבורית 66 פארמוקן גלובל רמת ישי בריאות ומדעי החיים 96.0% 25.2% 14.8 29 46 2008 ציבורית 67 וואן טכנולוגיות תוכנה פתח תקווה תוכנה והייטק 90.1% 23.9% 1432.4 2722.7 3864 1973 ציבורית 68 סטוריה פיד רמת השרון פרסום ושיווק 87.4% 23.3% 17 31.8 12 2012 פרטית 69 אוריין מודיעין לוגיסטיקה ותחבורה 85.2% 22.8% 598.1 996 900 1953 ציבורית 70 אזורים תל אביב בנייה והנדסה 83.8% 22.5% 821.7 1510 94 1964 ציבורית 71 BrainsWay ירושלים בריאות ומדעי החיים 80.9% 21.8% 58.9 95.8 118 2003 ציבורית 72 הום ביוגז בית ינאי ייצור 79.2% 21.5% 5 8 70 2012 ציבורית 73 אילקס מדיקל פתח תקווה בריאות ומדעי החיים 76.5% 20.9% 601.1 1061 443 1990 ציבורית 74 נובה רחובות ייצור חשמל 65.7% 18.3% 902.7 1344.8 1000 1993 ציבורית 75 ג'י מדיקל אינוביישנס רחובות בריאות ומדעי החיים 65.2% 18.2% 11 16.3 73 2014 ציבורית 76 קוויקליזארד פתח תקווה תוכנה והייטק 65.0% 18.2% 6 9.8 53 2010 ציבורית 77 איידנטי הלת'קייר נתניה בריאות ומדעי החיים 64.2% 18.0% 4.9 8.1 21 2017 ציבורית 78 שירותי בנק אוטומטיים חולון פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 59.5% 16.8% 69.2 110.4 104 1978 ציבורית 79 סאפיינס חולון פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח 59.1% 16.8% 1041.4 1490 4800 1982 ציבורית 80 דנאל (אדיר יהושע) רמת גן שירותי תעסוקה 53.4% 15.3% 1492 2288.7 3870 1974 ציבורית 81 TRM ריהוט אמקה ייצור 52.4% 15.1% 7.9 12 13 2002 פרטית 82 אלוט הוד השרון תוכנה והייטק 51.9% 15.0% 344.5 470.6 741 1996 ציבורית 83 נקסטקום כפר יהושע מדיה ותקשורת 49.7% 14.4% 345.3 517 386 1992 ציבורית 84 ארן מחקר ופיתוח קיסריה שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 49.3% 14.3% 137.8 205.7 180 1982 ציבורית 85 רייזור פרטיתבס תל אביב תוכנה והייטק 48.0% 13.9% 9.6 14.2 90 2016 ציבורית 86 שניב תעשיות נייר אופקים ייצור 46.7% 13.6% 394.4 578.4 604 1988 ציבורית 87 בלדי תימורים מזון ומשקאות 45.9% 13.4% 648.8 946.6 700 1916 פרטית 88 מאינד סי.טי.אי. יקנעם תוכנה והייטק 45.2% 13.2% 65.2 85.1 NA 1995 ציבורית 89 לסיכו חולון בנייה והנדסה 44.5% 13.0% 452.2 653.2 240 1969 ציבורית 90 קרדן ישראל תל אביב נדל"ן 43.4% 12.8% 455 652.6 96 1988 ציבורית 91 אלביט מערכות חיפה ייצור חשמל 43.3% 12.7% 13241 17059.1 17787 1966 ציבורית 92 פולירם תעשיות פלסטיק רָם אוֹן כימיקלים 42.5% 12.5% 636.8 907.1 280 1986 ציבורית 93 אודיוקודס לוד מדיה ותקשורת 41.3% 12.2% 633.4 804.5 885 1993 ציבורית 94 בירמן עצים ופירזול טבריה ייצור 40.6% 12.0% 280.9 394.8 200 1932 ציבורית 95 קבוצת תיגבור - שירותי כח אדם וסיעוד רמת גן שירותי תעסוקה 39.5% 11.7% 732.5 1021.9 7970 1981 ציבורית 96 ויקטורי יבנה קמעונאות 38.6% 11.5% 1667.8 2311.9 3086 1993 ציבורית 97 טומדס חולון שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 38.3% 11.4% 13.4 18.6 25 2007 פרטית 98 RoboGroup ראש העין בנייה והנדסה 38.1% 11.4% 42.6 53 131 1982 ציבורית 99 טלרד לוד ייצור חשמל 38.0% 11.3% 466.3 578.5 400 1951 ציבורית 100 ארד דליה ייצור חשמל 37.90% 11.3% 773.6 909.2 1038 1941 ציבורית הצג עוד

לתעשיית הביומד יש שלושה ענפי־משנה מרכזיים: תרופות, מכשור רפואי ובריאות דיגיטלית. בתחום התרופות, חברה מצליחה עשויה להירכש לפני שהיא בכלל מגיעה להכנסות, על בסיס הפוטנציאל שלה. זה חלק תקין ממהלך השוק, ומאפיין חברות פיתוח תרופות בכל העולם, לא רק בישראל. ההון הראשוני שנדרש כדי לעבור את תהליך הניסויים הקליניים עבור תרופה משמעותית כל כך גדול, שרוב החברות בכלל לא מנסות לעשות זאת לבד. לפעמים הן נמכרות בתחילת הדרך, ולפעמים יוצרות שיתופי פעולה עם חברות גדולות מהן. במסגרת שיתופי הפעולה הללו, החברות הגדולות מממנות את תהליך הפיתוח של התרופה, בתמורה לכך שהן תשווקנה את התרופה כאשר תאושר, ושתי החברות יתחלקו בהכנסות.

לא צמיחה, תשלום חד־פעמי

שיתופי הפעולה הללו עלולים להתחזות לצמיחה. התשלומים החד־פעמיים שמשלמת החברה הגדולה לחברה הקטנה כדי לממן את הפיתוח המשותף, נרשמים כהכנסה ובדוחות החברה נראה רבעונים "ריקים", ללא הכנסה כלל, לצד רבעונים שבהם פתאום נכנסים אפילו עשרות מיליוני דולרים. זו כמובן לא צמיחה מפעילות אורגנית, אלא עיוות חד פעמי.

בדירוג החברות הצומחות בישראל, של גלובס בשיתוף סטטיסטה, הסיפור הזה מיוצג על ידי חברת קולפלנט (מקום 39), המגדלת קולגן אנושי בעלי טבק, וחברת מדיוונד (מקום 15), שפיתחה תרופה לפצעים וכוויות על בסיס צמח האננס. לשתיהן אמנם יש הכנסות שוטפות, אבל בינתיים, הן מבוססות על "מוצרי חלום", פיתוחים שטרם הגיעו לשוק. הישגים בפיתוחים אלה, מתוגמלים לעתים על ידי תשלום גדול מטעם שותף־פיתוח, והתשלום נחזה כקפיצה גדולה בהכנסות.

בתחום המכשור הרפואי והבריאות הדיגיטלית, חסמי הצמיחה נובעים מסיבות פחות חיוביות. מול ענפי המשנה הללו עומדים שני אתגרים משמעותיים בדרך לצמיחה משמעותית: השגת שיפוי ביטוחי (כניסה ל"סל הבריאות" של חברות הביטוח הפרטיות והממשלתיות), ובניית מערך שיווק לבתי חולים או לקוחות רפואיים אחרים, בדרך כלל בארה"ב.

בעבר, חברות מכשור רפואי ישראליות נמכרו בהצלחה לתאגידים גדולים, מה שחסך מהן את המשוכה הרגולטורית והשיווקית. אולם, ב־15 השנים האחרונות מספר האקזיטים הגדולים בתחום, בפרט בשלבים המוקדמים שלפני המכירות, הולכים ומתמעטים. החברות הישראליות מתקשות לנווט לבדן במערכת הבריאות האמריקאית המורכבת, ומעט מאוד מהן צולחות את האתגר באופן שמאפשר להן לעמוד על רגליהן, לצמוח ולהרוויח.

וגם כאן יש תופעה של צמיחה מתעתעת. לפעמים, חברות ישראליות צעירות בתחום מצליחות לשווק מוצרים לקבוצה קטנה של מטופלים או בתי חולים שמוכנים לשלם כדי להתנסות במוצר גם בלי שיפוי ביטוחי. אבל השיווק הראשוני הזה יבוא לידי ביטוי בהכנסות רק בשנים הראשונות של פעילות החברה (וגם אז במספרים אבסולוטיים קטנים יחסית). כשהחברה תנסה להרחיב את קבוצת השיווק שלה במטרה להתבסס בשוק היא תעמוד בפני אתגר חדש, רגולטורי ופיננסי שדורש הרבה מאוד הון. וכשמדובר בחברות עם מכירות בסכומים קטנים, לא תמיד קל לגייס את אותו הון.

דוגמה מובהקת לפלח הזה בדירוג, היא חברת איידנטי (מקום 77), המשווקת מערכת לניהול מלאים בביה"ח. אחרי צמיחה יפה בהכנסות במשך מספר רבעונים, במחצית הראשונה של 2022 נרשם קיפאון. החברה מסרה כי היא בעיצומם של מהלכים שאמורים להחזיר אותה לצמיחה, אבל הסטטיסטיקה, כאמור, לא עומדת לצידה.

יש חברות שהצליחו למרות האתגרים

אבל יש גם חברות שכן הצליחו לפרוץ את תקרת הזכוכית של הענף. שתי חברות כאלה התברגו גם לדירוג: אינמוד (מקום 36) ובריינסווי ( BrainsWay מקום 71).

אינמוד עשתה זאת בגדול. החברה כבר רושמת הכנסות של מאות מיליוני דולרים בשנה, צומחת מרבעון לרבעון, רווחית, ובאופן כללי מציירת תמונת הצלחה. סיבה מרכזית לכך יכולה להיות תחום העיסוק של אינמוד: מכירת מוצרים לשוק הרפואה האסתטית, ענף שלא תלוי בשיפוי ביטוחי ולא במערכת הבריאות האמריקאית הקלאסית.

חברת בריינסווי, שפיתחה קסדה מגנטית לטיפול במחלות פסיכיאטריות כמו דיכאון ו־OCD, נראתה כחברה שניצחה את האתגרים הגדולים בענף כשהשיגה שיפוי ביטוחי וצמחה במשך כמה רבעונים רצוף בתוך מערכת הבריאות האמריקאית. אבל ברבעון האחרון חלה ירידה קלה בהכנסות החברה, לדבריה זו תוצאה של ההאטה בכלכלה הגלובלית. בינתיים, אפשר לקוות שהיא תצליח להתחמק מהרשימה המתארכת של חברות הביומד שלא הצליחו לשרוד את היום שאחרי הפריצה לשוק.