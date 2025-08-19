דוחותיהן של יבואניות הרכב הבורסאיות, דלק רכב וקרסו מוטורס, מלמדים על השינוי העמוק שחל בהעדפותיו של הצרכן הישראלי. דלק רכב אמנם מזוהה עם שניים מהמותגים שהיו חביבים במיוחד על ציבור הנהגים בישראל - מאזדה ופורד, אך בשנים האחרונות היא מאבדת נתחי שוק למתחרות, ובעיקר למותגים הסיניים שכובשים את השוק המקומי. מי שמרוויחה משינוי הטעמים הזה היא קרסו מוטורס, שבעבר הסתמכה על יבוא המותגים ניסאן ורנו, אך בשנים האחרונות נסמכת יותר ויותר על צמד מותגים חדש - צ'רי ו־אקספנג (Xpeng) הסיניים.

במהלך המחצית הראשונה של 2025 מכרה דלק רכב, בשליטת ובניהולו של גיל אגמון (50%), כ־9,000 רכבים חדשים, ירידה של כ־17% ביחס לנתון זה בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך התקופה מכרה החברה כ־5,600 רכבי מאזדה, ירידה של כ־28%. ירידה גדולה עוד יותר, של 58%, נרשמה במכירות המותג פורד, שממנו נמכרו בסך הכול 607 רכבים חדשים.

בשוק הפרמיום החברה אמנם הצליחה למכור כ־1,900 רכבים ממותג היוקרה BMW, עלייה של כ־18% ביחס לתקופה המקבילה, אך אלו לא כיסו על החולשה במותגים הפופולריים, שהביאה את דלק רכב לדווח על קיטון של כ־9% בהכנסותיה ממכירות רכב (1.7 מיליארד שקל במחצית). בד בבד, קטן נתח השוק של החברה לכ־6% משוק הרכב בלבד, לעומת כ־7% לפני שנה.

בצל הביצועים החלשים של מגזר הרכב, סיימה דלק רכב את המחצית הראשונה עם הכנסות של כ־3.2 מיליארד שקל, ירידה של כ־6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מי שבלמה את הירידה בהכנסות היא פעילות הקרטון של החברה הבת ורידיס (פעילות אינפיניה - נייר חדרה לשעבר), שהכנסותיה במחצית גדלו בכ־16%. בשורה התחתונה, דיווחה דלק רכב על רווח נקי של כ־90 מיליון שקל - יותר מפי 4 מהרווח בתקופה המקבילה, בעיקר בשל קיטון בהוצאות המימון.

הסינים שהזניקו את קרסו

התוצאות החלשות של דלק רכב מגיעות בזמן שהמתחרה קרסו מוטורס רשמה כאמור גידול משמעותי במכירותיה. במהלך המחצית הראשונה מכרה היבואנית, שבשליטת משפחת קרסו ובניהולו של איציק וייץ, 23,900 רכבים חדשים - פי 2.5 ממכירות דלק רכב, וקפיצה של כ־82% ביחס למכירותיה בתקופה המקבילה. כתוצאה מכך נתח השוק של החברה בשוק הרכב קפץ לכ־13.8%, לעומת כ־10.4% בתקופה המקבילה אשתקד.

מה שהניע את הצמיחה במכירות קרסו הוא המותג הסיני צ'רי, שהיווה כמחצית מהמכירות של כלי רכב חדשים. במהלך המחצית מכרו בקרסו כ־10,800 רכבים של צ'רי, זינוק של כ־81% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מגמה זו אף התעצמה אל תוך הרבעון השלישי, כשבחודש יולי הוביל צ'רי את טבלת המסירות בענף עם מכירות של כמעט 3,000 כלי רכב, והתמצב כמותג הנמכר ביותר בישראל עם נתח שוק של כ־11.9%.

לצד צ'רי, מותג הפרמיום הסיני של קרסו, Xpeng, הציג גם הוא זינוק במכירות שהגיעו לכ־3,700 יחידות במחצית (עלייה של 230%). בקרב המותגים הוותיקים, נמכרו כ־3,600 רכבי ניסאן, גידול של כ־122% ביחס למחצית המקבילה, ובמותג רנו חלה צניחה של 58% בכמות הרכבים שנמכרו, לכ־1,200 בלבד.

שיעורי הרווח מתכווצים

הרווח הממוצע לרכב שמכרה קרסו מוטורס, כפי שעולה מהדיווח המגזרי של החברה, עמד במחצית על 15.6 אלף שקל, לעומת 21.4 אלף שקל למכונית בדלק רכב - עדות לשיעורי הרווח הנמוכים יותר ברכבים הסיניים.

סך ההכנסות של קרסו מוטורס במחצית הראשונה עמדו על כ־4.1 מיליארד שקל, צמיחה של כ־43%, כשלכך הובילו כאמור קפיצה במכירות הרכבים החדשים וגידול בכל תחומי הפעילות, למעט הליסינג שהמשיך לסבול מירידה במכירות. בשורה התחתונה, זינק הרווח הנקי בכ־77% והסתכם בכ־222 מיליון שקל, כולל רווח של כ־49 מיליון שקל, שבו הכירה קרסו הודות להתחזקות השקל מול הדולר.

בשנה האחרונה קפצה מניית קרסו מוטורס ב־127% והיא נסחרת כעת לפי שווי של כ־3.7 מיליארד שקל. באותה תקופה רשמה מניית דלק רכב עלייה של 36% "בלבד", לשווי של כ־2.5 מיליארד שקל.