טסלה משיקה דגם עם שישה מושבים. כמה הוא יעלה?

חברת טסלה השיקה הבוקר רשמית בסין את הגרסה המוגדלת של טסלה Y עם 6 מקומות ישיבה בשלוש שורות - כך שבשורה האמצעית ממוקמים שני מושבים נפרדים.

המכונית שונה מעט בעיצובה החיצוני מה-Y הרגילה, בעיקר בקו המתאר של הגג ובספויילר האחורי, שעוצבו מחדש לטובת שיפור האווירודינמיקה. עם אורך של 4.97 מ' היא ארוכה יותר כ-19 סנטימטרים מה-Y הרגילה ובסיס הגלגלים שלה ארוך יותר ב-15 סנטימטר. נפח תא המטען הכולל שלה עומד על 2,539 ליטר לאחר קיפול המושבים של שתי השורות האחוריות.

טסלה Y החדשה מבפנים / צילום: יח''צ

גם תא הנוסעים עבר מספר שדרוגים כולל מסך מרכזי חדש בגודל 16 אינץ' ברזולוציה גבוהה. התקנת משטח טעינה אלחוטי בקצב של עד 50W, התקנת רמקול מרכזי חדש והוספת שני רמקולים נוספים למערכת הקול. שקעי טעינה מסופקים כעת לכל אחד מהיושבים ברכב ומערכת הבטיחות כוללת כרית וילון להגנה מפגיעות צידיות באורך של 3.9 מ'.

בשלב הראשון מוצע הרכב בסין עם מערכת הנעה אחת, שכוללת שני מנועים בהספק משולב של 458 כ"ס. התאוצה מאפס ל-100 קמ"ש אורכת 4.5 שניות. סוללה בקיבולת 82 קילוואט-שעה, כמו של טסלה Y הרגילה עם הטווח הארוך, מספקת בתקן הסיני טווח של עד 751 ק"מ, ששקול בערך לכ-600-650 ק"מ ב- WLTP. המחיר בסין מתחיל ב-47,120 דולר, כ-12% מעל המחיר בסין של טסלה Y "רגילה". אם יישמר היחס הזה גם בישראל, היא תעלה כאן כ-340 אלף שקל.

ובתוך כך קיבלו לאחרונה לקוחות בישראל, שהזמינו טסלה Y חדשה ורכבם היה אמור להימסר בחודשים הקרובים, הודעה כי ייצור הרכב יעבור לסין במקום גרמניה עד כה. החברה מאפשרת ללקוחות לבטל הזמנות בשל השינוי, אם ירצו בכך. עדיין לא ברורה הסיבה לשינוי במיוחד לאור העובדה, שמשך ההובלה לישראל מהמפעל בסין ארוך משמעותית מהאספקה מהמפעל הגרמני ועלות ההובלה גבוהה יותר במאות דולרים. ייתכן שהסיבה היא רצון למצות את הניצולת של המפעל של טסלה בסין, שירדה לאחרונה בעקבות הירידה במכירות החברה בסין.