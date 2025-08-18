רשות המסים הציגה לא מכבר את הניתוח השנתי של שוק הרכב לשנת 2024. אחת המגמות המרשימות בדוח היא האצת היקף החדירה לישראל של כלי רכב "מחושמלים", כלומר מכוניות היברידיות, פלאג־אין וחשמליות מלאות.

כבר בשנה שעברה אחת מכל שתי מכוניות חדשות שנמכרו בישראל הייתה שייכת לאחת משלוש הקטגוריות "הירוקות" הללו, והמגמה ממשיכה לצבור תאוצה. יש לכך השפעות רבות, כולל אחת קריטית על שיקולי הרכישה של הלקוחות בשוק המשומשות הישראלי בשנים הקרובות. בעיקר בכלי רכב בני עד ארבע שנים, שמרכזים את רוב הביקוש בשוק.

500 אלף "מחושמלים"

על־פי נתוני האוצר כבר ב־2021 תפסו כלי רכב "מחושמלים" כשליש מסך המכירות השנתיות של רכב חדש בישראל. מאז המגמה צברה תאוצה כאשר בשנה שעברה הסתכם חלקם של המחושמלים בכ־51% מסך מכירות הרכב החדש. הכמות הגדולה ביותר היא של היברידיות, אבל גם שתי הקטגוריות הנוספות סוגרות פערים.

בחודשים ינואר-יולי 2025 אומנם נרשמה ירידה משמעותית בנתח היחסי של החשמליות, אבל היא פוצתה על־ידי זינוק במכירות רכבי פלאג־אין. בשורה התחתונה סגמנט הרכב ה"מחושמל" תפס מתחילת השנה כ־53% מהמסירות. הנתונים מלמדים כי בין 2021 למחצית 2025 עלו על הכביש קצת יותר מחצי מיליון כלי רכב "מחושמלים".

השלם זול מסך חלקיו

התחרות בפלחים ה"מחושמלים" בשוק הרכב החדש בישראל היא עזה. כתוצאה, לא מעט דגמים היברידיים, חשמליים ופלאג־אין חדשים, בעיקר מתוצרת סין (אבל לא רק), נמכרים בישראל במחירים שקרובים מאוד לעלות הייצור שלהם (בניכוי מסים) ולפעמים אף למטה מכך.

יש לכך כמה סיבות כמו אימוץ מדיניות היצף ביצוא, שנוקטים חלק מהיצרנים הסינים כדי להגשים יעדים עסקיים, להיפטר מעודפים ו/או לממש תמריצים שהם מקבלים מממשלת סין. יצרנים אחרים חותכים מחירים כדי לנטרל מהלכים תחרותיים של המתחרים. ואילו בזירה המקומית ראינו בשנה האחרונה הוזלות חדות של יבואנים, שנועדו להיפטר מרכבי "אפס קילומטר" מתיישנים, שהשוק מוצף בהם. ההוזלות הללו תורמות להאצת שחיקת הערך של ה"מחושמלות" בשוק המשומשות, למעט כמה דגמים יחידי סגולה.

הבעיה היא שעלות החלפים והטיפולים לכלי רכב משומשים כאלה לא יורדת באותה פרופורציה. אומנם בעיקרון חלפים מתוצרת סין זולים יותר ממקביליהם במערב, אבל עדיין גם יצרני רכב סינים רוכשים חלפים מספקים בינלאומיים, ואין להם שליטה על כל שרשרת הערך. התוצאה: מי שרוכש רכב "מחושמל" משומש במחיר מציאה עלול להיתקל בהפתעות לאורך הדרך שכדאי להיות מודע אליהן.

הסוללה עולה כמו רכב

ידוע לכל שהרכיב היקר ביותר ברכב מחושמל הוא הסוללה. המחירים אומנם יורדים בשנים האחרונות, ועדיין עלות החלפת סוללה בקיבולת 80־60 קילוואט ברכב חשמלי "מלא", יכולה לנוע בין 90 ל־70 אלף שקל. כלומר, מחירה שקול כמעט למחיר של רכב חשמלי־משפחתי בן שלוש־ארבע, שמחירו כמשומש נע סביב 120-100 אלף שקל.

בדגמי רכב היברידיים מבוקשים, ששומרים יחסית על ערכם, היחס בין מחיר החלפים למחיר הרכב המשומש יותר מאוזן, אך עדיין עלות החלפת הסוללה יכולה לנוע בסביבות 13-10 אלף שקל.

חשוב להדגיש כי במצב תפעול נורמלי סוללה היא אינה רכיב שמתכלה לעתים תכופות. נתונים שהצטברו בעולם מלמדים כי סוללות של כלי רכב "מחושמלים" נוטות לשמור על "בריאות" גבוהה יחסית של הסוללה גם אחרי למעלה מ־250 אלף ק"מ בתנאים אופטימליים. ועדיין חלק מהסוללות עוברות "חיים קשים" יותר מאחרות, ולרוכש של רכב משומש, ולעתים גם למוכר, קשה לדעת מה מצבה האמיתי של הסוללה.

עלויות נסתרות בפלאג־אין

רכבי פלאג־אין עם טווח חשמלי ארוך הם להיט בשוק הרכב החדש בישראל בזכות מחירי היצף, אבל מחירוני החלפים של היבואנים מגלים כי מחיר הסוללה שלהם אינו רחוק מזה שברכב חשמלי מלא.

המחיר של החלפת סוללה בקיבולת נפוצה של 24־18 קילוואט־שעה הוא כ־54 עד 60 אלף שקל. דגמי פלאג־אין רבים נמכרים כחדשים בכ־190-170 אלף שקל נטו, אבל כאשר רכב כזה יאבד מערכו 30%-20% כשיצא לשוק המשומשות בעוד שלוש־ארבע שנים, מחיר הסוללה (אם יידרש להחליפה) יהווה חלק משמעותי ממחירו.

והסוללה היא לא הרכיב הייחודי והיקר היחיד בכלי רכב "מחושמלים". יחידות בקרה למנוע או לגיר יכולות לעלות 14-11 אלף שקל. נשפך לכם קפה רותח על מסך המולטימדיה הענק והמרשים? תתכוננו להוציא 15-12 אלף שקל.

אחריות עם מגבלות

באופן כללי רוב הדגמים ה"מחושמלים" מגיעים כיום עם אחריות ארוכה על הסוללה, בין 5 ל־8 שנים, והיא בתוקף עבור רוב המשומשים "הטריים" המוצעים בשוק בקטגוריות הללו. אבל האחריות מוגבלת לרוב ל־150 עד 180 אלף ק"מ, די קרוב לקילומטרז' של רכב מחושמל משומש בן 4-3, שהיה בשימוש בציי רכב ועבר 40־30 אלף ק"מ בשנה. כלומר כאשר רוכש הרכב המשומש ירצה למכור את הרכב בעתיד, הסוללה כבר תהיה ללא אחריות.

האחריות על הסוללות גם אינה גורפת. רוב היצרנים מתחייבים להחליף סוללה רק במקרה של תקלה טרמינלית או אם "הבריאות" של הסוללה ירדה מתחת ל־70%. כלומר, אם הרכב החשמלי המשומש מספק "רק" 30% פחות מהטווח המקורי שלו בתנאים אופטימליים, הוא אינו זכאי להחלפה במסגרת האחריות.

המלכודת של הביטוח

כידוע, חברות הביטוח לא אוהבות להפסיד, ועבורן רכב מחושמל חדש או משומש מייצג סיכון מוגדל. זאת מכיוון שהן צריכות לשאת בעלות הסוללות ורכיבים יקרים אחרים במקרה של פגיעה בתאונות, חשיפה לאש ולנזקי מים מתמשכים וכו'. לכן כבר היום הנטייה היא לנקוב בתעריפי ביטוח גבוהים יחסית לכלי רכב "מחושמלים", חדשים ומשומשים. במקרה של מימוש פוליסת הביטוח, הפרמיות העתידיות יזנקו.

השורה התחתונה

כאמור מעלה, המעבר של שוק הרכב הישראלי לסגמנט ה"מחושמל" הוא עובדה קיימת, וחלקם היחסי של רכבי הבנזין בשוק המשומשות ימשיך ויירד. לפיכך לרוכשי משומשות "חשמליות" כאלה מומלץ לנקוט את כל אמצעי הזהירות המקובלים בשוק.

מומלץ לתעדף כלי רכב מבעלות פרטית עם קילומטרז' נמוך, שהיסטוריית הטיפולים המלאה שלהם ידועה וכתובה; לא לוותר על בדיקה ייעודית טרום רכישה של הרכב במכונים, שמתמחים בכלי רכב "מחושמלים", כולל הפקה של "דוח בריאות סוללה". זה אומנם עולה יותר מבדיקה רגילה, לרוב בסביבות 1,000 שקל, אבל עשוי להשתלם.

עוד מומלץ: לבחון רכישת פוליסה להארכת האחריות על הסוללה; לערוך שופינג רציני בביטוח; לבדוק ברשת את זמינות החלפים לרכב שרוכשים ואת עלותם; ואם יש ספקות, לתמחר אותן במיקוח על מחיר הרכב המשומש.