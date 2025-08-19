הקונים לא רוצים מכוניות יפניות, ופעילות המחזור מצילה את דלק רכב

ייבוא הרכבים מסין עושה צרות ליבואנית רכבי מאזדה ופורד לארץ, דלק רכב , שבשליטת גיל אגמון ובניהולו. המהלך לרכישת חברת המחזור ורידיס (veridis) מוכיח את עצמו ברבעון שחלף כצעד שבלם את הנפילה בעסקי החברה. ברבעון השני של השנה נרשמה נפילה של כ-40% במכירת רכבי מאזדה לארץ (1,601 רכבים נמסרו), ובמחצית הראשונה הייתה חדה פחות (28%-) ודלק רכב מכרה 5,571 רכבי המותג היפני.

דלק רכב מייבאת חמישה מותגים שונים, כאשר מרבית המכירות שלה הם של רכבי מאזדה, ב.מ.וו ופורד. בסה"כ מכרה 2,697 רכבים ברבעון השני, ירידה של שליש ביחס לרבעון השני אשתקד. במחצית הראשונה מכרה 9,005 רכבים, שחיקה קלה בהרבה של 17.3%. לדלק רכב, כמנהג היבואנים האחרים בענף, יש כבר שני מותגים סיניים דונגפנג וניאו, אך המכירות שלהם עדיין לא היו משמעותיות.

הכנסות דלק רכב, שגם שולטת כאמור בחברת המחזור ורידיס, ב-1.3 מיליארד שקל, ירידה של 11% ביחס לרבעון המקביל. נזכיר כי אינפיניה עצמה עוסקת בתחומי המחזור ולפני שנתיים השלימה את רכישת חברת אינפיניה (לשעבר: נייר חדרה) אשר הוסיפה לה פעילויות מחזור נייר והפיכתו לקרטון. הירידה במכירות דלק רכב ברבעון השני נבעה מקיטון במכירת רכבים, וכן ירידה במכירת נייר לבן לצד שיפור במכירות קרטון.

התרומה של ורידיס לדלק רכב

שיעור הרווח הגולמי (מסך ההכנסות) של דלק רכב ירד ל-14.8% מרמה של 16.5% ברבעון השני אשתקד. זה סלל את הדרך לירידה של כ-15% ברווח התפעולי ל-118 מיליון שקל. אולם משום שברבעון המקביל רשמה החברה הפסד של 9 מיליון שקל, ברבעון שחלף היא הציגה רווח נקי של 41 מיליון שקל. ובמחצית למעשה הכפילה את הרווח הנקי ל-100 מיליון שקל. בחברה ציינו כי הרווח הנקי הושפע לחיוב מירידה בהוצאות המימון (נטו) ברבעון השני וכן במחצית.

רק על ידי בחינת מגזרית הפעילות ניתן להבין עד כמה פעילויות ורידיס תורמות כיום לדלק רכב. ההכנסות מייבוא הרכבים הסתכמו ב-568 מיליון שקל, ירידה של 23% בתוך שנה. הרווח ממגזר הרכב, צלל ב-65% והסתכם ב-28 מיליון שקל בלבד. אולם תחומי הפעילות של ורידיס, בהם איכות הסביבה, התפלת מים, אנרגיה וקרטון, תרמו כולם רווחים שכולם עלו ביחס לרבעון המקביל, מה שהוביל לרווח המגזרי של 122 מיליון שקל והסביר את עיקרו. וכך למרות שרווח זה נמוך ב-18% מהרווח המגזרי של השנה שעברה (148 מיליון שקל) ברבעון השני, הפעילות של ורידיס בלמה את עיקר הירידה.

דלק רכב רכשה בתחילת השנה כמחצית (50.01%) מחברת הליסינג יורודרייב. ויש לה אופציה להשלים את רכישת יתרת מניות החברה. יורודרייב מעניקה שירותי ליסינג לצד מכירת רכבים "אפס קילומטר", ורכבים משומשים שמתקבלים בעסקאות טרייד אין. יש לה גם התמחות ברכבי פרמיום, לפי דלק רכב. במחצית הראשונה של השנה מכרה 2,800 רכבים, ובשנה שעבר מכרה 3,700 רכבים.

בשנה האחרונה עלתה מניית דלק רכב ב-24% ושווי השוק המגולם לחברה כיום עומד על 2.5 מיליארד שקל. בטווח זמן ארוך יותר של חמש שנים עלתה המניה ב-61%, אך היא כבר נגעה ברמות שיא גבוהות הרבה יותר בסוף שנת 2022. המניה נמוכה במחצית מימי השיא שלה באותה תקופה, אז הייתה גאות בקרב יבואני הרכב בשל שיבושים בשרשרת האספקה העולמית לאחר פרוץ המלחמה באוקראינה והחזרה לפעילות סחר בתום מגפת הקורונה.