אפליקציית העברת המסרים וואטסאפ היא אחת הפופולריות בישראל, ולמעשה הפכה לכלי עבודה לכל דבר ועניין עבור רבים. חברת-בת של מטא (פייסבוק לשעבר) משגרת לאחרונה לא מעט פיצ'רים חדשים, שאת רובם היא בוחנת באמצעות בודקי בטא, לפני שהם מופצים לציבור הרחב, על מנת שמהנדסיה יוכלו לערוך שינויים בהתאם לצורך.

חלק מהפיצ'רים כבר נכנסו לשימוש בישראל, חלקם רלבנטיים רק לבעלי אייפונים, חלקם צפויים להגיע בהמשך לכלל המשתמשים וחלקם יעניינו רק חלק קטן בציבור. למשל, הסטטוסים בוואטסאפ אמנם לא צברו פופולריות בחברה הכללית, אולם החברה החרדית שממש משתמשת בפיצ'ר הזה ממש כמו הסטוריז באינסטגרם. בוואטסאפ בוחנים כעת את האפשרות לשתף הקלטות בעדכוני הסטטוס השונים. לפי דיווח ב-wabetainfo, כאשר משתמש יפרסם עדכון טקסט בסטטוס, הוא יוכל להוסיף לו הקלטה באורך של עד 30 שניות.

1. לבד זה לגמרי חופשי: לשלוח הודעות לעצמך

עד כה, כאשר משתמשי האפליקציה רוצים לשלוח לעצמם הודעות עליהם לפתוח קבוצה עם אדם נוסף, להסיר אותו ולהתחיל לשלוח הודעות לעצמם. השבוע וואטסאפ הודיעה כי היא מכניסה פיצ'ר מתבקש מאוד, ואף כזה שקיים בטלגרם כבר זמן רב: Messaging yourself. כדי להגיע אליו צריך להיכנס לאזור של שליחת הודעה חדשה, ולראות בראש הרשימה את איש הקשר האישי עם השם שלכם. כך תוכלו לשלוח לעצמכם משימות, תמונות, תזכורות ואפילו הודעות קוליות.

2. משחק קבוצתי: יותר חברים, ועם תמונות

בחודש יוני האחרון דווח כי וואטסאפ בוחנת להוסיף קיבולת לקבוצות השונות, ולאפשר למשתמשים לצרף עד 512 אנשים. בזמן האחרון מדווחים משתמשים על כך שהם יכולים ליצור קבוצות שיכולות להכיל עד 1,024 משתמשים. גם בישראל הפיצ'ר כבר קיים.

שינוי נוסף שמשתמשים התחילו לראות גם כאן בישראל הוא עיצוב חדש לשיחות בקבוצות. במקום לראות רק שמות או מספרי טלפון של אלו ששולחים הודעות, כעת ניתן יהיה לראות גם את תמונת הפרופיל לצד התמונה.

3. שינויים בהודעות: כפתור עריכה, ובחירה מה להעביר

בחודשים האחרונים געש האינטרנט כאשר אילון מאסק שאל האם צריכה להיות אפשרות עריכה לציוצים בטוויטר. כעת וואטסאפ בוחנת בעזרת בודקי הבטא את הפיצ'ר החדש גם אצלה. לפי דיווח ב-wabetainfo, לשלל האפשרויות שאפשר להחיל על כל הודעה צפויה להתווסף האפשרות לערוך את ההודעות שנשלחות. לפי הדיווח, וואטסאפ תאפשר למשתמשים לערוך את ההודעות עד 15 דקות מרגע שליחתן. עדיין לא ברור מתי היישום יגיע למשתמשים.

חידוש מעניין נוסף הקשור בהודעות קשור למדיה: כיום, כאשר מעבירים תמונות, סרטונים, מסמכים או גיפים, יש לוותר על הטקסט שמגיע יחד איתם. בווטאסאפ החליטו לטפל בכך, וכעת תוצע האפשרות להסיר או להשאיר את הכיתוב שמלווה את המדיה. לפי דיווח ב-wabetainfo, הפיצ'ר צפוי להיות זמין רק באפל כרגע.

4. הצביעו לי: הסקרים נכנסים לשיחות

בתקופה האחרונה דיווחנו בגלובס על פיצ'ר חדש שהופך את האפליקציה לרשת חברתית של ממש: המשתמשים יכולים לפרסם סקרים בקבוצות ובשיחות אישיות, כאשר כל סקר יכול להכיל עד 12 תשובות אפשריות. משתמשים שונים יכולים לסמן כמה תשובות בסקר, ואין אפשרות להגדיר מתן תשובה אחת בלבד.

הפיצ'ר נכנס בהדרגה לכלל המשתמשים, כך שנכון לעכשיו רק מי שיש לו גישה לפיצ'ר יכול ליצור סקרים, אך כל המשתמשים יכולים להגיב אם משתמש אחר שלח סקר בקבוצה.

עבור משתמשי אנדרואיד, הפיצ'ר נמצא באזור שליחת המדיה, שממנו שולחים מסמכים, תמונות, הקלטות, מיקום ועוד, ועבור משתמשי אפל הפיצ'ר נמצא בלשונית שנפתחת אחרי לחיצה על הפלוס בתחתית המסך. השיפור המשמעותי בפיצ'ר החדש הוא הפוטנציאל לחסוך תגובות מיותרות רבות כדי להגיע להחלטה בקבוצות גדולות.

5. להתמודד עם ההצפה: יצירת קהילות

בוואטסאפ יש הרבה מאוד קבוצות מסוגים שונים, ופיצ'ר הקהילות החדש נועד לעזור למשתמשים להתמודד עם ההצפה, כאשר הוא מאפשר לרכז קבוצות תחת מטריה נושאית. קהילות יכולות להיות שכונות מגורים, הורים בבתי ספר, מקומות עבודה ועוד. זהו צעד נוסף בחזון של מטא לבנות קהילות, כדי לאפשר לאנשים ברחבי העולם לחבור יחד בקבוצות החשובות שלהם.

הרעיון מאחורי הפיצ'ר הוא לבנות קהילה חדשה, להגדיר את הנושא הכללי שלה, ואז ליצור קבוצות חדשות או להוסיף קבוצות קיימות. "ברגע שנימצא בתוך קהילה, ניתן יהיה בקלות לעבור בין קבוצות זמינות כדי לקבל את האינפורמציה שאנו צריכים, בעוד מנהלי קהילות יוכלו לשלוח עדכונים חשובים לכלל הקהילה", נכתב בהודעת החברה.