ביממה אחת: 3 מיליארד דולר נמשכו מבורסת הקריפטו הגדולה בעולם

המשקיעים ממשיכים למשוך כספים מבורסת בייננס. לפי חברת אניליטיקת הקריפטו ננסן, ביממה האחרונה הגיעו המשיכות לסכום של 3 מיליארד דולר. בייננס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, התחזקה מאוד מאז קריסתה של בורסת הקריפטו המתחרה FTX, אך כעת גם היא סובלת מגל משיכות בהיקף חריג על רקע חששות המשקיעים מהדוח לגבי עתודות הרזרבה שלה והפרסום השלילי שחוטף הענף כולו.

מחברת ננסן אמרו לרשת CNN "נראה כי בשבועות האחרונים 'ג'אמפ', אחד מהמשקיעים המובילים בשוק הקריפטו, מושך כספים רבים שהושקעו בבייננס, וגורם לחוסר שקט אצל שאר המשקיעים". ג'אמפ קריפטו היא חלק מקבוצת ההשקעות ג'אמפ.

כבר בצהרי יום שלישי, הודיעה ננסן כי נמשכו מבייננס 2 מיליארד דולר - הסכום הגדול ביותר שהוצא מהבורסה ביום אחד מאז יוני. לאחריו התאזנה בייננס על קצב יומי של משיכות נטו של כ-79 מיליון דולר בממוצע.

Binance has had the highest daily withdrawals since June, with over $2B* in net outflows since Dec 12

בתגובה למשיכות החריגות הגיב זאו בציוץ, כי "היו היום מספר משיכות, בסביבות ה-1.1 מיליארד דולרים. חלק מהימים נסגרים בתזרים שלילי וחלקם בתזרים חיובי".

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to "stress test withdrawals" on each CEX on a rotating basis. 📺

1/2