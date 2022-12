וושינגטון מפתיעה בימים האלה. תחילת החורף והתקרבות חגי סוף השנה נוטות להאט את הקצב בעיר הבירה. רחובותיה המרכזיים מתרוקנים, מקומות החניה מתרבים, המשרדים נעזבים מיד לאחר מסיבות חג המולד, והפוליטיקאים ועוזריהם נוטשים את העיר בהמוניהם.

למען האמת, בהתחשב בזה שכל כך הרבה מתושבי העיר הזו אינם תושבי העיר הזו בחייהם האמיתיים, רבים מאוד ממהרים הביתה, הרחק ממנה, במחצית השנייה של דצמבר. זו תקופה שבה עיתונאים צריכים להתאמץ, כדי למצוא בני‏-שיח בחלונות הגבוהים והנמוכים, מפני שאין בני שיח והן אין על מה לשוח.

לא הפעם. קצב הפעילות בוושינגטון מסחרר. חדשות דרמטיות רודפות זו את זו. ביום ב' השבוע, ועדת חקירה של בית הנבחרים המליצה על העמדת דונלד טראמפ לדין פלילי בעוון המרדה והסתה. ביום ג' הונח על שולחן הקונגרס חוק הקצאה ענקי, 1.65 טריליון (1,650 מיליארד) דולר, שהקפיץ את העיר על רגליה.

בו ביום, ועדה אחרת של בית הנבחרים אישרה את פרסום שומות המס הסודיות של דונלד טראמפ, שהנשיא לשעבר יצא מגדרו להסתיר בשבע השנים האחרונות.

וביום רביעי עומד להגיע לוושינגטון הגיבור הגדול של 2022, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי; אם אמנם יבוא, זה יהיה מסעו הראשון לחו״ל מאז הפלישה הרוסית, שביום א' ימלאו לה עשרה חודשים. הוא יפגוש כמובן את ג'ו ביידן, אבל גם יישא נאום במושב משותף של שני בתי הקונגרס. זה עומד להיות מאורע היסטורי, משהו מעין נאומו של וינסטון צ'רצ'יל, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה.

איך פתאום קורה כל כך הרבה בשבוע אחד, שבדרך כלל לא קורה בו כמעט שום דבר? התשובה הפשוטה היא שהמפלגה הדמוקרטית מנסה להזיז הרים בימים האחרונים, ממש אחרונים, של שליטתה בבית הנבחרים. בעוד שבועיים, פטיש היושב ראש יעבור לידי הרפובליקאים, ויקיץ בזה הקץ על יכולתם של הדמוקרטים לחוקק. הם אמנם יוסיפו לשלוט בסנאט, מה שיעניק להם יתרונות רבים מאוד, בייחוד במה שנוגע למינויי שופטים; אבל בהיעדר רוב בבית התחתון של הקונגרס, ממשל ביידן יעוקר מכל תוכן תחיקתי.

מכאיב במיוחד יהיה אבדן היכולת להקצות כספים. בשנתיים האחרונות, הממשל ובעלי בריתו בקונגרס אישרו את ההקצאות הגדולות ביותר בדברי ימי ארה״ב, לפחות בימי שלום. השבועיים האלה הם אפוא ההזדמנות האחרונה בשביל הדמוקרטים לעשות מה שעושה מפלגת רוב.

חוץ מזה היה עניין בהול, שהוא תמיד בהול, והוא חוזר ומבהיל: תאריך הפקיעה הקרוב מאוד של חוקי הקצאה קיימים. הם יפקעו ביום ו', ובהיעדר הארכה לממשלה ייגמר הכסף, פשוטו כמעט כמעט כמשמעו.

הדמוקרטים היו צריכים אפוא להזדרז ולהנפיק חוקי הקצאות, שיאפשרו את התנהלותה התקינה של הממשלה עד סוף שנת הכספים הנוכחית. בארה״ב, שנת הכספים מסתיימת ב-30 בספטמבר.

רמז לעתיד לבוא ניתן השבוע. חבילת ענק של חוקי הקצאה, המכונה 'אומניבוס', בגלל גודלה, אמנם קיבלה תמיכה ניכרת מצד האופוזיציה הרפובליקאית בסנאט, אבל עוררה את התנגדותם העזה של הרפובליקאים בבית הנבחרים. אלה האחרונים מאיימים לסכל בשנתיים הבאות כל יוזמת חקיקה שתגיע אליהם מצד סנאטורים, העומדים להצביע בעד האומניבוס. אל האיום הצטרף האיש, העומד להפוך ליושב ראש בית הנבחרים בינואר, קווין מקארתי. הוא צייץ, שכל חוק מן הסנאטורים האמורים ״יהיה חשוב כמת״ עם הגיעו.

Agreed. Except no need to whip-when I’m Speaker, their bills will be dead on arrival in the House if this nearly $2T monstrosity is allowed to move forward over our objections and the will of the American people. https://t.co/WCC477R4IM