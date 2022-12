זלנסקי, ישר מקו החזית במזרח אוקראינה, מחשמל את וושינגטון

וולודימיר זלנסקי חישמל אתמול את וושינגטון. הוא הגיע אליה מקו החזית, מן התופת של באחמוט במזרח אוקראינה; לבוש באותם מדי זית, שהוא לא הסיר, לפחות בפומבי, מאז 24 בפברואר; עייפות כלשהי נסוכה על פניו, אבל רעננות אתלטית עדיין ניכרת בו; צרידות קלה בוקעת מקולו. שם ספרו המפורסם של מיכאיל לרמונטוב כמו נוצר בשבילו, ״גיבור דורנו״.

הוא הגיש לקונגרס של ארה״ב דגל גדול של אוקראינה, חתום בידי חיילי יחידת שדה מבאחמוט. אמנם יושבת ראש בית הנבחרים וסגנית הנשיא החזיקו את הדגל הפוך, אבל הקונגרס הריע בהתלהבות.

● הביקור המפתיע של זלנסקי וה-1.7 טריליון דולר שעל כף המאזניים: ביידן מסתער על בית הנבחרים בפעם האחרונה | יואב קרני, פרשנות

עצם הופעתו בוושינגטון, אישרה את דימויו הפומבי. האיש שכבש את דמיון המערב, ורכש את שנאתה הפרועה של האליטה הרוסית, לא היה צריך אלא להתייצב בעיר הבירה של ארה״ב, כדי שביקורו ייחשב למסע ניצחון.

אבל הוא לא הסתפק ב'פוטו-אופ' בחברת מיטיביו הנדיבים, נשיא ארה״ב וחברי הקונגרס שלה. הוא קיווה לתוצאות קונקרטיות, בייחוד לעוד נשק ולעוד תחמושת.

זלנסקי הגיע יום אחד לאחר שהקונגרס האמריקאי התחיל את תהליך אישורה של הקצאה ענקית לאוקראינה: בין 45 ל-47 מיליארד דולר בסיוע צבאי, אזרחי וכלכלי. הסכום הזה מביא את סך כל הסיוע לאוקראינה בעשרת החודשים האחרונים לסביבות מאה מיליארד דולר. סכום חסר תקדים מארה״ב בזמן כה קצר.

ביום בואו של זלנסקי, הנשיא ביידן הוסיף 1.8 מיליארד דולר לחבילת הסיוע הצבאי. בתוספת הזו כלולה סוללה אחת של טילי 'פטריוט', לחזק את מערכת ההגנה האוירית של אוקראינה. הטילים האלה מתקדמים יותר מכל מה שיש במחסני אוקראינה, אבל הטווח שלהם מוגבל ל-150 ק״מ לכל היותר, והם אינם יכולים להגן אלא על חלק קטן יחסית של המדינה. הטילים לא יסכלו את ההתקפה הרוסית הבלתי פוסקת על תשתית האנרגיה והמים, המאמללת עשרות מיליונים בעיצומו של חורף קשה.

אוקראינה זקוקה להרבה יותר מסוללה אחת, וזלנסקי הבהיר את זה, הן במסיבת עיתונאים עם הנשיא ביידן בבית הלבן והן בנאומו בקונגרס.

ביידן הבטיח במסיבת העיתונאים לעמוד לצד אוקראינה ״כל זמן שיהיה נחוץ״. הוא העריך שהמלחמה לא תגיע אל קיצה בשנה הבאה. זלנסקי לעומת זאת הבטיח כי השנה הנכנסת תביא איתה ״נקודת מיפנה״, והבטיח ״לנצח, לנצח ביחד״.

ביידן רמז, שהתנגדות בעלות בריתה של ארה״ב באירופה היא המונעת מהם לספק לאוקראינה לאלתר את מלוא הנשק הנחוץ לניצחונה. ״לא אוסיף על זה״, הוא אמר, ״אולי אמרתי כבר יותר מדי״.

נשיא צרפת, עמנואל מאקרון, צוטט רק שעות אחדות קודם שעל המערב ״להעניק ערובות בטחוניות לרוסיה״. זו נוסחה העריבה מאוד לאוזני מוסקבה, מפני שהיא מעוררת רושם של תהליך רציונלי, קח-ותן, בין רוסיה לנאט״ו.

אבל בחינה מעמיקה של הרטוריקה הרוסית בשנה האחרונה מראה, כי רוסיה אינה מעוניינת באיזושהי תוצאה שלא תכלול את כל תנאיה. היא הבהירה שהיא רוצה לחזור ולחבר את אוקראינה אל רוסיה, לפרוק את נשקה, לסיים את יחסיה המיוחדים עם המערב, ולטהר את הפוליטיקה שלה מ״נאצים״. תחת הקטגוריה הזו נופלים כל מתנגדיה של רוסיה, כולל הנשיא היהודי זלנסקי.

שעות אחדות לפני שזלנסקי נחת בוושינגטון, ולדימיר פוטין נפגש עם ראשי צבאו, והבטיח להם, כי כל דרישותיהם יתמלאו, ולא תהיה כל הגבלה כספית. הוא סמוך ובטוח שכל מטרות המלחמה יושגו, אף כי ״כמעט כל הפוטנציאל של המערב מופנה עכשיו נגד רוסיה״.

בעיני פוטין ואנשיו, עצם מסעו של זלנסקי לוושינגטון, מייד לאחר ביקורו בקו החזית, מאשר את דעתם ש״המשטר בקייב״, כפי שהם מקפידים לקרוא לו, הוא שלוחה של הבית הלבן. עם זאת, סביר בהחלט להניח שכבוד המלכים שבו זכה זלנסקי בוושינגטון עורר חריקת שיניים ניכרת במוסקבה.

מאחר שעצם הופעתו של זלנסקי בגבעת הקפיטול היתה חשובה יותר מהצהרותיו, ספק אם יש חשיבות רבה לביקורת על תוכן הנאום, על מבנהו ועל לשונו. אבל אין זה מן הנמנע שזלנסקי טעה בכיוון, בהדגשים ובבחירת השפה. זו טעות שהוא עושה מפעם לפעם, מסיבות לא בלתי מובנות. אצה לו הדרך. הוא מנסה להציל את ארצו מכיבוש המיועד לחסל את זהותה העצמאית. הוא זקוק לאמצעים, ואין לו זמן לדקויות, או לגימיקים.

I thank @POTUS for the warm welcome and I deeply appreciate all the support of the U.S. and the American people. I am confident that together we will be able to secure a better, prosperous and free future for both of our nations. Ukraine’s victory will also be America’s victory. pic.twitter.com/OhclRtwIJy