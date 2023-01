דרמה בברזיל: תומכי בולסונארו הסתערו על הקונגרס

תומכיו של נשיא ברזיל לשעבר, ז'איר בולסונארו, הסתערו הערב (א') על בניין הקונגרס הלאומי בברזיליה. לפי סוכנות הידיעות LUSA, מאות אנשים פרצו אל הבניין, וקראו להפיכה צבאית על מנת להפיל את הנשיא הנכנס, לואיז אינסיו דה סילבה, שהושבע לתפקידו לפני כשבוע.

● לולה חוזר לשלטון בברזיל בגיל 77 אבל בקושי, ועל רקע פילוג פוליטי וחברתי מר | פרשנות

המפגינים ניסו לחדור גם לארמון פלנאלטו - מעונו הרשמי של נשיא ברזיל, המשמש גם כמקום מושבה של הממשלה. לפי סרטונים ברשתות החברתיות, המפגינים הצליחו לעשות זאת.

BREAKING: Supports of Brazil’s Jair Bolsonaro have breached barriers and are storming the National Congress. pic.twitter.com/VuSyAjw4qJ

- Upward News (@UpwardNewsHQ) January 8, 2023

הקבוצה חצתה מחסום משטרתי וטיפסה על רמפה שמספקת גישה לגג של בית הנבחרים והסנאט - המפגינים, לבושים בחולצות צהובות וירוקות ועטויים בדגלי ברזיל, תקפו מספר ניידות משטרה שאיבטחו את האזור. לפי סוכנות הידיעות הספרדית EFE, הם גם הרסו מחסומים בדרכם.

תיעודים ששותפו ברשתות החברתיות הציגו מאות אנשים שנכנסים אל הבניין. המשטרה המקומית השתמשה בגז מדמיע נגדם.

📺 URGENTE: Bolsonaristas estão destruindo tudo que vem pela frente dentro do Palácio do Planalto. pic.twitter.com/xjnlpN5PCH - Central da Política (@centralpolitcs) January 8, 2023

מאז הבחירות בסוף אוקטובר, בהן לולה ניצח את בולסונארו, מאות אנשים הקימו מחנה מחאה מול מפקדת הצבא בברזיליה. תומכיו של בולסנארו דרשו את התערבות הצבא על מנת למנוע את השבעתו של לולה - מהלך שכאמור לא יצא לפועל.