פרנויה שיצרה מציאות: החשש של פוטין מ"כיתור רוסיה" מתממש

קצת משונה לשמוע את רוסיה מתלוננת שהיא מוקפת מכל עבריה במעצמות שוחרות רע, אך זה לא חדש. בשיא התפשטותה הטריטוריאלית, באמצע המאה ה־20, רוסיה שלטה על פני מרחב יבשה שהשתרע מן האוקיאנוס השקט עד הים הצפוני, על פני 11 אזורי זמן.

כאשר הצבא הסובייטי פלש לאפגניסטן, בדצמבר 1979, סנגוריה של ברית המועצות במערב הסבירו לכל מי שרצה לשמוע, שזה היה מהלך הגנתי בהחלט. הרוסים חששו שהם יוקפו במדינות עוינות. תסביך הכיתור של ארץ המשתרעת על פני חצי אירופה ורבע אסיה מצריך כנראה פסיכואנליזה ממושכת מאוד. אבל בינתיים, אבוי לשכנותיה.

ולדימיר פוטין יצא למלחמתו בשם הצורך להתגונן מפני התפשטות ברית נאט"ו מזרחה. ימים אחדים לפני שצבאו חצה את הגבול, פוטין התעופף לבייג'ינג, וזכה בתמיכה מצד שליט סין, שי ג'ינפינג. סין הצטרפה אל רוסיה בהתנגדות להרחבת נאט"ו, והן קראו "לברית הצפון־אטלנטית להיפטר מן הגישות האידיאולוגיות של ימי המלחמה הקרה".

צריך להגיד שזה היה פטפוט מביך. במלחמה הקרה עמדו זה מול זה שני גושים אידיאולוגיים - קומוניסטי טוטליטרי וקפיטליסטי דמוקרטי. כיום אין שום דבר אידיאולוגי בהתנגדות המערב ליעדיה הפוליטים והטריטוריאליים של רוסיה.

ואף כי ברור בהחלט שפוטין גמר אומר לנצח במלחמה, אין מנוס מלהניח שהוא יודע כי עשה מקח טעות. ההרפתקה הצבאית שלו אומנם נועדה לסכל "כיתור של רוסיה" בידי המערב, אך ברור שהוא השיג את ההיפך הגמור. הכיתור שמפניו הזהיר מתרחש לא רק מן הצד המערבי של רוסיה, כי אם גם מצידה המזרחי, בקצה השני של העולם, באוקיאנוס השקט. ההרפתקה האוקראינית שלו עזרה להעיר מנמנום ארוך את המעצמה הכלכלית השלישית בגודלה בעולם, יפן.

התעוררות יפן אינה התרחשה בן לילה, ואינה קשורה רק במלחמה. צילן המתארך של סין ושל צפון קוריאה עוזר ליפנים להתרכז, וממריץ אותם לממן הרחבה מסיבית של יכולתם הצבאית. אבל המרחק המפריד את יפן מרוסיה קטן מזה המפריד אותה מן היבשת הסינית. אם רוסיה פורקת עול במערב, ליפן יש סיבה לחשוש שהיא תפרוק עול גם במזרח. וגם אם היא לא תפרוק עול באופן אישי, היא תסמוך את ידיה על פריקת עול של אחרים.

ראש ממשלת יפן פומיו קישידה בא לוושינגטון בשבוע שעבר לדבר בעיקר על שיתוף פעולה ביטחוני. הוא קיבל ברכת דרך מג'ו ביידן. "לארה"ב יש התחייבות מלאה ומקיפה לבריתנו", אמר נשיא ארה"ב לקישידה וחיבק את כתפיו. מחוות גופניות כאלה אינן עניין רגיל בשביל יפנים, אבל זו הייתה לרצונו של שיקידה.

