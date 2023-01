הסמארטפון שלכם נגנב או אבד? אלה הכלים שיכולים לעזור לכם

חברו הטוב ביותר של האדם - הוא הסמארטפון שלו. מדובר במכשיר שנמצא בכל מקום איתנו והשימוש בו נעשה כמעט בכל שעות היממה, משימושים אישיים ועד עסקים של ממש. אבל מה עושים כשהמכשיר האישי נעלם ולא נמצא מסביב? אם הוא ילך לאיבוד או ייגנב, מדובר לא רק בכאב ראש אלא גם בסכנה אפשרית לפרטיות ואפילו לחשבון הבנק שלכם.

למעשה בעזרת המכשיר האישי שלכם, גנבים יכולים לבצע רכישות בכרטיסי האשראי אם פורצים את הסיסמה (כאלו שלדוגמה מעדיפים את הקוד 0000 יגלו זאת כאן), לקבל גישה לחשבונות אחרים (משום שאותם משתמשים עושים שימוש חוזר בסיסמאות בין חשבונות שונים) כמו מייל ועוד.

מה צריך לעשות אם הסמארטפון נגנב או הולך לאיבוד? גלובס עושה סדר.

סיסמה: תחזקו את השמירה על המכשיר שלכם

למי שעוקב אחרי המדור השבועי, יודע כי סיסמה חזקה ואימות דו שלבי הם שני דברים חשובים שצריך להקפיד עליהם, עוד לפני שהמכשיר נעלם. תשתמשו בזיהוי ביומטרי כמו זיהוי פנים או טביעת אצבע ולא בסיסמאות גנריות כמו 0000 או 123456. אם אתם עושים סיסמה בנוסף או במקום, שזה יהיה סיסמת PIN ייחודית או תבנית מיוחדת. בתרחיש בו המכשיר שלכם נופל לידיים זדוניות, זה יכול לבלום כאלו שרוצים להרע לכם.

גיבוי למכשיר: למנוע אובדן משמעותי של המידע

עוד משהו שאפשר לעשות לפני שהמכשיר נגנב, הוא להפעיל במכשירים השונים גיבוי קבוע לחשבון שלכם, בין אם זה באפל, בגוגל או ביצרנית שלכם. הגיבוי יכול לסייע לשחזר את המכשיר שנגנב במכשיר חדש שתרכשו. החברות השונות מציעות בהגדרות אפשרויות גיבוי שונות בתשלום שחשוב וכדאי להפעיל ליתר ביטחון.

לנטר ולעקוב: איך תוכלו לבדוק איפה המכשיר שלכם נמצא?

אחרי שניסיתם להתקשר לטלפון או לשלוח אליו הודעות וראיתם שאין מענה, אפשר לעבור לשלב הבא. ראשית, לנסות לאתר את המכשיר באמצעות פיצ'ר ה- Find my שיש לשתי החברות. גם לאפל וגם לאנדרואיד יש תכונות שיכולות לעזור לאתר את המכשיר שחסר. אפשר להתחבר דרך המחשב או טאבלט כדי להשתמש ב-Find my של אפל, Find My Device של אנדרואיד, או Samsung Find My Mobile של סמסונג.

אתם תוכלו לסמן את המכשיר שלכם כ"אבוד", לנעול אותו מרחוק ולקבל מיקום אחרון. כשתעשו זאת, יהיה אפשר להגדיר הודעה מותאמת אישית שתוצג על המסך של המכשיר ובה יופיעו פרטי קשר אליהם אפשר לפנות כדי להחזיר את המכשיר. בתרחיש הזה כמובן מדובר במצב שבו המכשיר אבד, ולא נגנב בכוונה.

איך נועלים את המכשיר מרחוק? אפל מאשרת לעשות את זה די בקלות. באמצעות מכשיר אחר כמו מחשב או אייפד, תוכלו להיכנס לחשבון ה-iCloud שלכם, להתחבר לחשבון ולהפעיל את הפיצ'ר תחת Find My iPhone. שם אפשר לראות איפה המכשיר, להפעיל את ה-Lost Mode ולהציג הודעה מותאמת. חשוב לציין שהפיצ'ר יפעל רק אם הדלקתם אותו לפני שהמכשיר אבד.

במקרה של אנדרואיד, צריך להיכנס לחשבון הגוגל ממכשיר אחר ולהפעיל את התכונה של "Find My Device". שם תחת האפשרות של Secure device, אפשר לנעול את המכשיר עם הסיסמה, ואם אין סיסמה תוכלו להגדיר אחת שם. אפשר גם להוסיף הודעה או מספר מכשיר למסך הנעילה במצב הזה.

הגישה לחשבונות: שנו סיסמאות לכל מה שיכול להיפגע

אם לגנב יש גישה למכשיר שלכם, זה אומר שיש לו גישה למייל שלכם, ולחשבונות רבים אחרים. מה שמתבקש לעשות זה לשנות את הסיסמאות לכל חשבון שיכול להיפגע: רשתות חברתיות, מייל, אפליקציות שקשורות לבנק או השקעות, אפליקציות סטרימינג כמו נטפליקס ועוד. השתמשו בסיסמאות חדשות לכל החשבונות והפעילו גם את האימות הדו-שלבי כדי שתשמרו כמו שצריך על המידע שלכם.

לא לבד: לעדכן את הגורמים הרלוונטיים

שלב מאוד חשוב הוא לעדכן את כל הגורמים הרלוונטיים שדבר כזה קרה. אז ראשית, לגשת למשטרה ולהגיש תלונה. כמובן, לא לנסות להתעמת עם הגנב לבד בהתאם למיקום של המכשיר. לאחר מכן, צריך לפנות לחברת הסלולר שלכם, לעדכן שהמכשיר נגנב וחשוב גם לבקש לחסום את הסים, כדי למנוע מצב שיתחזו עליכם בעזרת מספר הטלפון שלכם.

כדאי גם לדווח לחברת הבנק שלכם או לכרטיסי האשראי שיוכלו לזהות פעילות חשודה או שונה. יהיו כאלו שיעדיפו לבטל את כרטיסי האשראי ליתר ביטחון, אבל מה שבטוח - לעקוב אחרי כל ההוצאות בשבועות שאחרי. לצד זאת, אפשר גם לעדכן את החברים והמשפחה ליתר ביטחון, כדי שאם יקבלו הודעות פישינג או דברים מסוכנים, יידעו שזה לא מגיע מכם.