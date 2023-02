מופע

"מקום", להקת המחול ורטיגו

כוראוגרפיה: נעה ורטהיים

יוצרת שותפה: רנה ורטהיים קורן

משך המופע: 60 דקות

מחיר כרטיס: 130-160 שקלים

מועדי מופעים וכרטיסים באתר ורטיגו: vertigo.org.il

להקת המחול "ורטיגו" מעלה בבכורה עולמית את "מקום makom", יצירה חדשה של הכוריאוגרפית נעה ורטהיים, שעוסקת בצורה ובתוכן, במציאת המרכז ובאיזון, בגוף הרוקד ובנפש המניעה אותו, במקום הממשי והערטילאי.

ליצירת "מקום" חברו יוצרים שמלווים את הלהקה מזה שנים, בהם המוזיקאי רן בגנו, מעצב הבגדים והתלבושות ששון קדם ומעצב התאורה דני פישוף.

אליהם מצטרף הפעם האמן ומעצב הבמה זוהר שואף, שעיצב בין היתר את תפאורת "החור" בבת שבע, ומוסיף אסתטיקה משלו לקנבס היפהפה עליו מציירת ורטהיים בצבעי אדמה, כמתבקש מלהקה שליבתה נוגעת בשילוב בין אקולוגיה, חומר ורוח.

ורטהיים עושה שימוש בכלונסאות עץ מגולף שעיצב שואף לכדי שלד של מבנה או גוף, אך לפרקים גם כמצע לריקוד שמונח בתפזורת על הבמה.

בבנייה המסורתית, שמשו כלונסאות לחיזוק עמודי התמך ולקיבוע המבנה אל הקרקע. זוהי מטאפורה יפהפייה לבניין מקום, חלל בו שוכנת הנפש, על פניו, מוגנת. חומר הגלם, כמו הגוף, יוצר מבנים בחלל. הגוף, כמו החומר, חשוף אך בניגוד לו מתעגל, רוחש, רך.

קונצרט

וילדה פראנג עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית

מנצח: אילן וולקוב

היכן: היכל התרבות

כתובת: הוברמן 1, תל אביב

טלפון: 03-5430777

מתי: מוצ"ש 18.2 ב־20:00, ראשון 19.2 ב־19:00

משך הקונצרט: כשעתיים

מחיר כרטיס: 170-460 שקלים

זמינות כרטיסים באתר הפילהרמונית הישראלית: www.ipo.co.il

התזמורת הפילהרמונית הישראלית מארחת בימים אלו את הכנרת הנורבגית הנהדרת ִוילדה פראנג (Vilde Frang), מהבולטות באמניות הכינור של הדור הצעיר בעולם המוזיקה. פראנג (37) מופיעה בקביעות עם התזמורות והמנצחים המובילים בעולם, וזו תהיה הפעם הראשונה שתופיע גם בארץ.

הקונצרט, בניצוחו של אילן וולקוב, ייפתח ביצירות תזמורתיות מהמסורת הסימפונית הנורדית.

הראשונה היא הפתיחה הקצרה "הליוס" (שמש) של גדול מלחיני דנמרק, קרל נילסן.

אחריה יבוצעו קטעים מהסוויטות התזמורתיות האהובות שחיבר המלחין הנורבגי אדוארד גריג על בסיס יצירתו המפורסמת "פר גינט" (Peer Gynt).

הכנרת וילדה פראנג תצטרף לתזמורת בחלקו השני של הקונצרט, ותבצע את הקונצ'רטו לכינור של המלחין הבריטי אדוארד אלגר (Elgar). זו יצירה אפית ומרגשת בת כחמישים דקות, שנעה בין מצבי רוח שונים ומציבה מול הסולן והתזמורת אתגר ביצועי כביר. לא להחמיץ.

תערוכה

From Mount Zero to Lake One, אורן אליאב

היכן: גלריה ברוורמן

כתובת: רחוב אילת 23, תל אביב

טלפון: 03-5666162

ימים ושעות פעילות: ג'-ה': 11:00-18:00 ו': 11:00-14:00 שבת: 11:00-14:00

תאריך נעילה: 23.4.23

היצירה המבוססת בינה מלאכותית Lake One, של אורן אליאב, גלריה ברוורמן בת''א

From Mount Zero to Lake One, היא שם תערוכתו החדשה של אורן אליאב המוצגת בימים אלה בגלריה ברוורמן בתל אביב. היא כוללת 25 ציורים, משתי סדרות שונות, עליהן החל האמן לעבוד בימי סגרי הקורונה.

הסדרות, "מאונט זירו" ו"לייק וואן" מוצגות בגלריה כשהן משתלבות אחת בשנייה, ללא הפרדה ברורה, והן עוסקות במלאכת הציור הידנית בעידן המכני, ובפער בין דימוי מוכן לאופן בו האמן משבש אותו.

הציורים בסדרת מאונט זירו מתכתבים עם ציוריו של הצייר האיטלקי בן המאה ה־15 ג'ובאני די פאולו, מקור השראה של אליאב בשנים האחרונות, שהווה גם נקודת מוצא לתערוכתו ״היעלמותה של לוקרציה״ שהוצגה במוזאון ישראל בירושלים בשנת 2018.

הסדרה לייק וואן כוללת ציורי שמן המבוססים על דימויים דיגיטליים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית.

אליאב, זוכה פרס רפפורט לצייר ישראלי צעיר לשנת 2010, הציג בתערוכות רבות בארץ ובעולם. עבודותיו כלולות באוספים ציבוריים ופרטיים חשובים בארץ ובעולם, בין השאר בגלריה הלאומית לאמנות בוושינגטון, מוזיאון ישראל ומוזיאון תל אביב. מחירי עבודותיו של אליאב: 3,200 דולר עד 35,000 דולר.