הצעירים שרכשו מניות ויראליות משלמים עכשיו את המחיר

המניה של הרשת האמריקאית למוצרים לבית Bed Bath & Beyond זינקה בינואר ובפברואר, ובחישוב שנתי נדמה שאף הכפילה את עצמה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, למרות שהחברה התקרבה לעבר פשיטת רגל. אך במהרה הרווחים החלו להתפוגג אחרי ש־Bed Bath & Beyond השיגה הסכם מימון חדש, שאמור להשאיר אותה עם הראש מעל המים, לפחות לעת עתה, אבל גם דילל את בעלי המניות הקיימים שלה.

בתגובה, המניה ירדה בשמונה מתוך תשעה ימי המסחר מאז הדיווח על ההסכם שחתמה עם קרן הגידור Hudson Bay Capital Management Bay בפברואר.

מניות מם מניות ויראליות שמושכות צעירים ברשתות חברתיות, לדוגמה AMC וגיימסטופ.

תמיד היה נראה שמניות מם, כמו Bed Bath & Beyond, מוערכות לא בגלל המרכיבים היסודיים או העסק שבבסיסן, אלא בגלל התלהבות מהמסחר עצמו. צבא של סוחרים צעירים העלה באופן כזה ממניות מם אחרות בשנתיים האחרונות. נדמה כי הזיקה שלהן למניות כמו של AMC וגיימסטופ לעיתים מונעת על ידי רצון לתקוע אצבע בעין לסוחרים מוסדיים שמהמרים נגדן.

החשש: הרווחים יתחלקו בין יותר בעלי מניות

בעלי מניות כנראה היו נמחקים לו Bed Bath & Beyond הייתה מבקשת להירשם כפושטת רגל, וההסכם עם Hudson Bay נועד למנוע זאת. בהודעה נכתב כי "הרשת שמחה שהגיעה להסכם מימון חדש שיעזור לה להוציא לפועל את תוכניותיה לשינוי פני העסק. הדירקטוריון שלנו וההנהלה עובדים למקסם את הסיכויים לכל בעלי המניות ובעלי נתחים אחרים בחברה".

ברדלי תומאס, אנליסט ב־KeyBanc Capital Markets שמנתח את פעילותה של Bed Bath & Beyond כבר יותר מ־20 שנה, אמר שהמצב הנוכחי הוא "lose־lose" לכל בעלי המניות הנוכחיים. לדבריו, "או שאתה מפסיד בגלל פשיטת הרגל, או שאתה מפסיד בגלל רמת הדילול שבאמת יכולה להיות משמעותית והמניות שלך באמת הולכות להיות חסרות ערך".

"חבילת הסיוע" של Hudson Bay מספקת ל־Bed Bath & Beyond 225 מיליון דולר מראש ועוד כ־800 מיליון דולר נוספים לאורך תקופה. ההסכם גם מאפשר למשקיעים של Hudson Bay לרכוש מניות רגילות של Bed Bath & Beyond, כנראה בהנחה, ואז למכור אותן בחזרה לשוק.

"אם ההסכם ייושם במלואו", אומרים אנליסטים, "הוא עלול לגרום לכמות המניות הקיימות לגדול ל־900 מיליון, לעומת יותר מ־100 מיליון מוקדם יותר השנה". המשמעות היא פשוטה: כל רווח של חברה צריך להתחלק בין יותר בעלי מניות.

"לעמוד אל מול משקיעים מקצועיים - מלהיב אותי"

אולם, סוחרים עצמאיים רבים אומרים שכל זה לא מרתיע אותם. חלק חושבים שההסכם עם Hudson Bay יעזור ל־Bed Bath & Beyond לעשות קאמבק. אחרים עוברים לעשיית רווחים מהתנודתיות הפרועה במחיר המניה, יותר מאשר מהמניה עצמה. אחרים פשוט מאמינים בחברה, עד כדי כך שהם מוכנים לספוג גם מידה מסוימת של הפסד.

מייק דויל, סוכן נדל"ן מפנסילבניה, שהוסיף לערימת המניות שלו של Bed Bath & Beyond וקנה עוד לאחרונה, לא מתכנן למכור בשום זמן בקרוב. "ראיתי ב־Bed Bath & Beyond משהו שונה. החשש מפשיטת הרגל לא הפחידה - היא אפילו ריגשה אותי", אמר דויל, בן 45 ומחזיק בכ־220 מניות של Bed Bath & Beyond. "לא גדלתי עשיר, ואני כנראה לא הולך למות עשיר, אבל העובדה שהייתי מסוגל לעמוד אל מול משקיעים מקצועיים - מלהיבה אותי".

דויל אמר שהוא מעולם לא סחר לפני שהטירוף סביב מניות המם התחיל. כיום, מניות כמו Bed Bath & Beyond, גיימסטופ ו־AMC מהוות חלק גדול מהתיק שלו, והוא מלא ביטחון שהרשת עשויה עוד להשתקם.

"היום כבר יותר קשה להשקיע"

בעבר חברות של מניות מם הסתמכו על משקיעים יומיים שלהן לגיוס מזומנים. רשת אולמות הקולנוע AMC, שהתקרבה לפשיטת רגל בזמן מגפת הקורונה, הצליחה לנצל התלהבות עמוקה של משקיעים פרטיים לגיוס 2.2 מיליארד דולר על ידי מכירת מניות.

Hertz Global Holdings, עוד חברה שהיא פופולרית אצל סוחרים זוטרים, ניסתה באופן דומה למכור מניות למשקיעים ב־2020 אחרי שהגישה בקשה לפשיטת רגל. בסופו של דבר היא הצליחה לגייס מספיק כסף, לפני שהשעתה את המכירה של מניות חדשות בעקבות התערבות הרשות לניירות ערך.

בחלק מהמקרים, בעלי מניות לאו דווקא סיימו במצב גרוע יותר. Hertz העניקה לבעלי המניות רווחים גדולים בדרכה החוצה מפשיטת הרגל, על אף הציפיות שהם יישארו בידיים ריקות.

"המנהלים של החברות צודקים כשהם בוחרים לנצל את המאפיינים האלה לטובתם", אמרה קרולה פרידמן, מרצה לפיננסיים בביה"ס לניהול ע"ש קלוג. "תופעת מניות המם כעת עוזרת להם".

וינסנט דליזי הרגיש את המשיכה למניות מם כשסיים את הלימודים האקדמיים שלו. דליזי, שלמד פיננסים, היה מרותק מהאופן שבו היה נראה שעשרות אנשים עושים כסף על ידי מסחר בחברות שבוול סטריט בטוחים שהן בדרכן לפשיטת רגל.

דליזי, בן 23 וגר בצפון קרולינה, שם לב לכמה תנועות חדות כלפי מטה במניות כמו AMC וגיימסטופ בשנתיים האחרונות. הוא אמר שהוא החליט שלהחזיק מניות מם תקופה ארוכה כבר חכם במיוחד. "יותר קשה להשקיע היום", אמר, "במיוחד מאז שנראה שכמה מהחברות ניסו לגייס מזומנים באמצעות מכירת מניות למשקיעים הנלהבים".

יום אחד בסוף ינואר, הוא קנה חוזי אופציות רכש הקשורים ל־Bed Bath & Beyond, רק כדי למכור אותם כמה דקות אחר כך עבור כפליים הסכום שעלו לו. המניות צנחו ב־22% באותו יום. "הריצות 'אל המם' לא קורות לעתים תכופות מדי", אמר דליזי, "אבל כשהן קורות, צריך לעשות בהן כסף".

אלכסנדר גלדסטון וגרגורי צוקרמן השתתפו בהכנת הכתבה.