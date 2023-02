הגיאוגרפיה של משבר אוקראינה עוצרת נשימה. אפשר להגיד על המשבר הזה שהוא צובר תנופה מדינית וטריטוריאלית ובמובן מסוים הוא מתפשט על פני כל מרחב היבשה העצום שבין מערב האוקיאנוס השקט למזרח האוקיאנוס האטלנטי. הביטוי הדרמטי ביותר של התרחבותו הוא התפקיד ההולך וגדל של סין.

● "זמן של שינוי רדיקלי בלתי הפיך": פוטין מעניק גט מתלהם למערב | פרשנות

● המנכ"ל שמנהל טריליון דולר לא אופטימי לגבי האינפלציה, ויש לו גם מסר לישראל | ראיון

זו הפעם הראשונה בהיסטוריה המודרנית שמעצמה אסיאתית טוענת לתפקיד מדיני, לפי שעה רק מדיני, ביישוב משבר אירופי. יפן של מלחמת העולם השנייה אמנם הייתה בעלת ברית חלקית של גרמניה הנאצית ושל איטליה הפשיסטית, אבל לא הייתה יותר ממשקיפה על מאורעות היבשת. היא קיוותה להתחמק מהשפעתם הרעה, לא להשיג יעדים אסטרטגיים באירופה.

סין לעומת זאת, פרסמה ביום שישי תוכנית־שלום לאוקראינה, המציעה סימני דרך אל "ארכיטקטורה של ביטחון אירופי בן־קיום". המלים האלה הן חלק מן העגה של מכוני מחקר במערב, וברור שהכותבים הסיניים צברו איזה תואר באיזו אוניברסיטה אמריקאית, או חיממו קתדרה באיזשהו מקום. ממשלות מערביות, קטנות או גדולות, רגילות להשיא עצות כאלה לארצות רחוקות. אין אפוא שום סיבה שארץ של 1.4 מיליארד בני אדם, מעצמת־על כלכלית וצבאית, לא תשיא עצות לאירופה.

דלת חדשה נפתחת ביחסים הבינלאומיים, אורחת חדשה נכנסת, וכללי הדיפלומטיה העולמית משתנים. סין השתחררה מביישנותה ההיסטורית, והיא מתחילה להתאים את יומרותיה המדיניות לכוחה הכלכלי והצבאי. זה עניין לא בלתי טבעי ובכל מקרה בלתי נמנע. ב־150 השנה האחרונות ראינו מעצמות עולות בין־לילה ממושב בספסל האחורי אל קדמת התיאטרון. עולות על הדעת גרמניה ויפן של סוף המאה ה־19.

China wants to prevent the Russia-Ukraine crisis from getting out of control, noting that dialogue and negotiation are the only viable ways to resolve the conflict, a position paper from the foreign ministry said https://t.co/DbuLJZ40vy

בצניעותה, סין אינה קוראת לתוכנית השלום שלה "תוכנית שלום", אלא מסתפקת ב"נייר־עמדה" המכיל 12 נקודות שהן מעין מפת דרכים להסדר. הוא גם שזור גינויים מפורשים או מרומזים למערב ונמנע מכל ביקורת ישירה על רוסיה, אם כי הוא כולל חיווי בזכות "הריבונות, העצמאות והשלמות הטריטוריאלית של כל הארצות".

אף על פי כן, נקודה מס' 3 בנייר, הקוראת ל"הפסקת מעשי האיבה", אינה כוללת נסיגה רוסית לגבולות כלשהם. בכלל, המילה "גבול" אינה מופיעה בנייר (לפחות לא בגירסה האנגלית הרשמית שלו).

הרבה לפני הדרישה להפסקת אש, לשיחות שלום ולמניעת מלחמה גרעינית (שהיא הנקודה מס' 8), סין דורשת (בנקודה מס' 2) "ויתור על המנטאליות של המלחמה הקרה". היא אינה מסבירה מי לוקה במנטאליות המגונה הזו, אבל מייחסת אותה לניסיון "להשיג ביטחון אזורי באמצעות הרחבת גושים צבאיים". והכוונה בכך זהה לכוונות של רוסיה: לברית נאט"ו, שהתפשטותה מזרחה היא ההסבר העיקרי שרוסיה מציעה לפלישתה לאוקראינה.

תוכנית סין התקבלה בחריקת שיניים באירופה ובאמריקה. נשיא אוקראינה, זלנסקי, ניסה להוציא מתוק מעז. אם סין מתעניינת ביישוב המשבר, הוא ישמח להיפגש עם הנשיא שי ג'ינפינג. אכן, אם סין רוצה למלא תפקיד של מתווכת, או להציע את שירותיה, האין היא צריכה לדבר עם שני הצדדים?

אבל בדיוק לזה מתכוונים האירופאים והאמריקאים, כשהם דוחים את ההתיימרות הסינית. "סין בחרה צד", אמרה נשיאת הנציבות של האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין. "לסין אין כל אמינות", אמר מזכ"ל נאט"ו, ינס סטולטנברג.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg says that the military alliance has seen "some signs" that China may be planning to support Russia in its war in Ukraine, and strongly urged Beijing to desist from what would be a violation of international law. https://t.co/T472mW63bZ pic.twitter.com/qhj1KQFHtn