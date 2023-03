הסניף הבריטי של בנק "סיליקון ואלי" (SVB) שקרס בסוף השבוע בארה"ב, יירכש במלואו על ידי בנק HSBC, בעסקה שעליה עמלו ביממה האחרונה נציגי משרד האוצר הבריטי, יחד עם נציגי הבנק המרכזי ובתיאום עם ראש הממשלה רישי סונאק. הרכישה תתבצע תמורת ליש"ט אחד בלבד, אך הענק הבנקאי יהיה ערב לכל הפיקדונות וההלוואות של הסניף הבריטי של SVB.

הרשויות הבריטיות הבהירו בשעות האחרונות כי התנהל "משא ומתן תחרותי" לגמרי במהלך היממה האחרונה, שבו "צדדים רבים היו מעוניינים לרכוש את הפעילות". הרשויות ניסו להשלים את התהליך לפני פתיחת המסחר בעשר בבוקר (שעון ישראל) בבריטניה.

"הבוקר, ממשלת בריטניה ובנק אנגליה איפשרו את המכירה הפרטית של Silicon Valley Bank UK לבנק HSBC. הפקדונות יהיו מוגנים, ללא תמיכה מצד משלמי המסים בבריטניה. אמרתי אתמול שאנו נדאג לסקטור הטכנולוגיה שלנו, ועבדנו נמרצות כדי לקיים את ההבטחה הזו", כתב ב"טוויטר" שר האוצר הבריטי ג'רמי האנט.

This morning, the Government and the Bank of England facilitated a private sale of Silicon Valley Bank UK to HSBC

Deposits will be protected, with no taxpayer support

I said yesterday that we would look after our tech sector, and we have worked urgently to deliver that promise